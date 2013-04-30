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Atari
СОБЫТИЯ
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|30.04.2013
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Ветераны боёв на Atari 2600 сыграют в Halo
Один из создателей приставки Xbox, бывший вице-президент Microsoft Game Publishing Эд Фрайс выпустил «демейк» боевика Halo для компьютера Atari 2600 – Halo 2600. Фактически, «демейк» Halo был создан в 2010, однако до 2013 года существовал в цифровом виде и работал на эмуляторе Atari 2600. Сейчас Halo 2600 выпущен в виде ст
|21.01.2013
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Atari на грани развала
Североамериканские подразделения компании Atari инициировали процедуру банкротства. Как сообщает агентство "РИА Новости", со ссылкой на издание The Los Angeles Times, американская Atari Inc., а также три филиала - Atari I
|28.06.2012
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Atari - 40 лет брэнду.
Компания Atari отмечает 40 лет со дня своего основания. В послужном списке компании огромное количество завоеваний технического характера и памятных моментов. Среди них: одна из первых игровых автоматов
|08.09.2011
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Превращаем iPad в игровую машину Atari
Компания Atari выпустила необычный джойстик для планшета iPad. Фактически, Atari Arcade Duo Powered Joystick является док-станцией, совместимой с играми, входящими в игровое приложение Atari
|14.05.2009
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Atari покидает Европу
Как сообщает MCV, компания Namco Bandai уже в течение ближайших нескольких недель завершит сделку по приобретению Atari Europe. В марте 2008 года Namco стала владельцем 34% акций европейского отделения Atari, а уже в начале следующего месяца к Namco Bandai перейдут остальные 66% активов. Большая час
|09.12.2008
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Atari приобретает Cryptic Studios
Компания Atari похоже окончательно оправилась от глубочайшего кризиса и мало-помалу начинает выходить на прежний уровень. Вслед за приобретением новых тайтлов (Ghostbusters, The Chronicles of Riddick: A
|07.11.2008
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Atari выпустит Ghostbusters
Компания Atari официально подтвердила свои намерения выпустить игру Ghostbusters в 2009-м году. Напомним, что Ghostbusters, разрабатываемая студией Terminal Reality, некоторое время находилась в подвеше
|26.11.2007
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Atari Europe продолжает функционировать
Вслед за объявлением американской компанией Atari о закрытии своего подразделения, занимающегося разработкой игр, Atari Europe сообщает о том, что на её функционировании данный ход юридически головной компании никак не сказался.В
|20.11.2007
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Пачтер предсказывает плохое будущее Atari
Майкл Пачтер не упустил возможности предсказать степень «печальности» будущего издателя Atari, который на днях опубликовал свой очередной ужасный финансовый отчет и объявил о закрытии подразделения разработки игр.Огромные чистые потери, считает Пачтер, вынудят компанию вслед за ух
|14.11.2007
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Atari закрывает свое игровое подразделение
Мягко говоря, многострадальный издатель видеоигр, компания Atari, наконец-то объявила о закрытии своего игрового подразделения.Причин такому ходу масса – это все финансовые отчеты последних нескольких нет, которые никак не исправляли массовые продажи и
|19.09.2007
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Чистые потери Atari неизменно велики
лн. выручки и $70 млн. чистых потерь). При этом в прошлом году компания так же была в глубоком минусе, и при $206.8 млн. продаж чистые потери тогда составили $69 млн.Напомним, что 2007 финансовый год Atari закончился ещё 31 марта, однако публикация финансовых результатов была задержана в связи с уже второй угрозой удаления с биржи NASDAQ. Результаты за первый квартал 2008 финансового года к
|10.09.2007
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SEGA следует примеру, а Atari не дает Sony в обиду
о будет насладиться Crazy Taxi: Fare Wars на PSP. Релиз Sonic Rivals 2 (PSP) также запланирован на 2-го ноября, а The Golden Compass на 30-е число этого же месяца.Тем временем, представитель компании Atari связался с Eurogamer, и поведал информацию о том, что версия Alone in the Dark для PS3 никуда не переносилась и выйдет в один и тот же день с вариантами для PC и Xbox 360. Просто приключи
|07.09.2007
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Планы Atari
го года и только на Xbox 360 и PC. Версия для PS3 появится позже, точная дата пока не определена. Напомним, что ранее планировался одновременный релиз на всех платформах. Список всех ближайших игр от Atari:Сентябрь:07.09 - Dora the Explorer 3: Animal Adventures (PC)14.09 - Dungeons and Dragons: Tactics (PSP)28.09 - Test Drive Unlimited Xbox 360 Classics (360)Октябрь:06.10 - Warriors of the
|04.07.2007
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Потери Atari превысят $70 млн.
По сообщениям сайта NewYorkBusiness.com компания Atari теперь ожидает куда большие чистые потери за финансовый год, закончившийся 31 марта, чем ожидалось ранее.Повышение ожиданий на чистые потери связаны с аналогичным повышением головной комп
|30.04.2007
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Atari будет распространять игры 1С в США
1С и Atari объявили о подписании договора, по которому американский издатель будет распространять некоторые игры 1С, включая некоторые ролевые игры, стратегии и даже шутеры. Все игры попадут на рыно
|10.11.2006
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Atari пытается выйти из плоского штопора
Крайне убыточная компания Atari, которая свои убытки покрывает не только продажей своих студий и тайтлов, но и субсидиями головной компании Infogrames, опубликовала свой финансовый отчет за второй квартал 2007 фискально
|28.04.2006
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В Росии издадут новые игры Atari
Компания «Акелла» сообщает, что в рамках сотрудничества с западным издателем игр Atari на территории России и СНГ будут локализованы и изданы два проекта: Desperados 2: Cooper’s Revenge и Tycoon City: New York. Первая игра - сиквел популярной тактической стратегии от студии
|16.11.2005
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Фото дня: новое лицо легендарной Atari
Теперь Atari стала похожа на ноутбук, поскольку приобрела новомодный ЖК-дисплей, который заключен в единый корпус с самой консолью. Кажется, что это современный ноутбук, но это всего лишь современный
|16.11.2005
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Фото дня: новое лицо легендарной Atari
ерных развлечений. Некоторые настолько «прикипели» к своим старинным приставкам, что самостоятельно дарят им «новое лицо». Как, например, фанат Ben Heckendorn, который основательно поработал со своей Atari 800.Теперь Atari стала похожа на ноутбук, поскольку приобрела новомодный ЖК-дисплей, который заключен в единый корпус с самой консолью. Кажется, что это современный ноутбук, но это
|29.08.2005
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Фото дня: Atari возвращается
многих из тех, кому сегодня «за 30». От Battlezone до Breakout, не исключая Canyon Bomber и еще пары десятков игрушек с не менее громкими названиями и в старом дизайне можно найти в игровой приставке Atari Flashback. Она ничем не напоминает привычный дизайн современных игровых приставок, но немного похожа на то, что было более 15 лет назад. Подключается она напрямую к телевизору, и играть в
|29.08.2005
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Фото дня: Atari возвращается
На заре персональных компьютеров марка Atari была известна всем – игровые приставки этой фирмы были одним из лучших. По давлением других брендов марка почти исчезла, но и на воспоминаниях можно делать деньги – поиграть в игрушки от
|21.05.2002
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В телефонах Motorola появятся классические игры для ПК Atari
Motorola сообщила о заключении дистрибьюторского договора с iFone по распространению среди пользователей своих телефонов игр, взятых с ПК Atari - Pong, Centipede, Breakout и Asteroids. В договор также входит доступ к каталогу iFone, содержащему классические игры для Atari. iFone договорилась об использовании игр с их автор
Atari и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
|TCG - Trusted Computing Group 31 1
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