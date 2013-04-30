Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Atari

Atari

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.04.2013 Ветераны боёв на Atari 2600 сыграют в Halo

Один из создателей приставки Xbox, бывший вице-президент Microsoft Game Publishing Эд Фрайс выпустил «демейк» боевика Halo для компьютера Atari 2600 – Halo 2600. Фактически, «демейк» Halo был создан в 2010, однако до 2013 года существовал в цифровом виде и работал на эмуляторе Atari 2600. Сейчас Halo 2600 выпущен в виде ст
21.01.2013 Atari на грани развала

Североамериканские подразделения компании Atari инициировали процедуру банкротства. Как сообщает агентство "РИА Новости", со ссылкой на издание The Los Angeles Times, американская Atari Inc., а также три филиала - Atari I
28.06.2012 Atari - 40 лет брэнду.

Компания Atari отмечает 40 лет со дня своего основания. В послужном списке компании огромное количество завоеваний технического характера и памятных моментов. Среди них: одна из первых игровых автоматов
08.09.2011 Превращаем iPad в игровую машину Atari

Компания Atari выпустила необычный джойстик для планшета iPad. Фактически, Atari Arcade Duo Powered Joystick является док-станцией, совместимой с играми, входящими в игровое приложение Atari

14.05.2009 Atari покидает Европу

Как сообщает MCV, компания Namco Bandai уже в течение ближайших нескольких недель завершит сделку по приобретению Atari Europe. В марте 2008 года Namco стала владельцем 34% акций европейского отделения Atari, а уже в начале следующего месяца к Namco Bandai перейдут остальные 66% активов. Большая час
09.12.2008 Atari приобретает Cryptic Studios

Компания Atari похоже окончательно оправилась от глубочайшего кризиса и мало-помалу начинает выходить на прежний уровень. Вслед за приобретением новых тайтлов (Ghostbusters, The Chronicles of Riddick: A
07.11.2008 Atari выпустит Ghostbusters

Компания Atari официально подтвердила свои намерения выпустить игру Ghostbusters в 2009-м году. Напомним, что Ghostbusters, разрабатываемая студией Terminal Reality, некоторое время находилась в подвеше
26.11.2007 Atari Europe продолжает функционировать

Вслед за объявлением американской компанией Atari о закрытии своего подразделения, занимающегося разработкой игр, Atari Europe сообщает о том, что на её функционировании данный ход юридически головной компании никак не сказался.В

20.11.2007 Пачтер предсказывает плохое будущее Atari

Майкл Пачтер не упустил возможности предсказать степень «печальности» будущего издателя Atari, который на днях опубликовал свой очередной ужасный финансовый отчет и объявил о закрытии подразделения разработки игр.Огромные чистые потери, считает Пачтер, вынудят компанию вслед за ух
14.11.2007 Atari закрывает свое игровое подразделение

Мягко говоря, многострадальный издатель видеоигр, компания Atari, наконец-то объявила о закрытии своего игрового подразделения.Причин такому ходу масса – это все финансовые отчеты последних нескольких нет, которые никак не исправляли массовые продажи и
19.09.2007 Чистые потери Atari неизменно велики

лн. выручки и $70 млн. чистых потерь). При этом в прошлом году компания так же была в глубоком минусе, и при $206.8 млн. продаж чистые потери тогда составили $69 млн.Напомним, что 2007 финансовый год Atari закончился ещё 31 марта, однако публикация финансовых результатов была задержана в связи с уже второй угрозой удаления с биржи NASDAQ. Результаты за первый квартал 2008 финансового года к
10.09.2007 SEGA следует примеру, а Atari не дает Sony в обиду

о будет насладиться Crazy Taxi: Fare Wars на PSP. Релиз Sonic Rivals 2 (PSP) также запланирован на 2-го ноября, а The Golden Compass на 30-е число этого же месяца.Тем временем, представитель компании Atari связался с Eurogamer, и поведал информацию о том, что версия Alone in the Dark для PS3 никуда не переносилась и выйдет в один и тот же день с вариантами для PC и Xbox 360. Просто приключи
07.09.2007 Планы Atari

го года и только на Xbox 360 и PC. Версия для PS3 появится позже, точная дата пока не определена. Напомним, что ранее планировался одновременный релиз на всех платформах. Список всех ближайших игр от Atari:Сентябрь:07.09 - Dora the Explorer 3: Animal Adventures (PC)14.09 - Dungeons and Dragons: Tactics (PSP)28.09 - Test Drive Unlimited Xbox 360 Classics (360)Октябрь:06.10 - Warriors of the

04.07.2007 Потери Atari превысят $70 млн.

По сообщениям сайта NewYorkBusiness.com компания Atari теперь ожидает куда большие чистые потери за финансовый год, закончившийся 31 марта, чем ожидалось ранее.Повышение ожиданий на чистые потери связаны с аналогичным повышением головной комп
30.04.2007 Atari будет распространять игры 1С в США

1С и Atari объявили о подписании договора, по которому американский издатель будет распространять некоторые игры 1С, включая некоторые ролевые игры, стратегии и даже шутеры. Все игры попадут на рыно
10.11.2006 Atari пытается выйти из плоского штопора

Крайне убыточная компания Atari, которая свои убытки покрывает не только продажей своих студий и тайтлов, но и субсидиями головной компании Infogrames, опубликовала свой финансовый отчет за второй квартал 2007 фискально
28.04.2006 В Росии издадут новые игры Atari

Компания «Акелла» сообщает, что в рамках сотрудничества с западным издателем игр Atari на территории России и СНГ будут локализованы и изданы два проекта: Desperados 2: Cooper’s Revenge и Tycoon City: New York. Первая игра - сиквел популярной тактической стратегии от студии
16.11.2005 Фото дня: новое лицо легендарной Atari

Теперь Atari стала похожа на ноутбук, поскольку приобрела новомодный ЖК-дисплей, который заключен в единый корпус с самой консолью. Кажется, что это современный ноутбук, но это всего лишь современный

16.11.2005 Фото дня: новое лицо легендарной Atari

ерных развлечений. Некоторые настолько «прикипели» к своим старинным приставкам, что самостоятельно дарят им «новое лицо». Как, например, фанат Ben Heckendorn, который основательно поработал со своей Atari 800.Теперь Atari стала похожа на ноутбук, поскольку приобрела новомодный ЖК-дисплей, который заключен в единый корпус с самой консолью. Кажется, что это современный ноутбук, но это
29.08.2005 Фото дня: Atari возвращается

многих из тех, кому сегодня «за 30». От Battlezone до Breakout, не исключая Canyon Bomber и еще пары десятков игрушек с не менее громкими названиями и в старом дизайне можно найти в игровой приставке Atari Flashback. Она ничем не напоминает привычный дизайн современных игровых приставок, но немного похожа на то, что было более 15 лет назад. Подключается она напрямую к телевизору, и играть в
29.08.2005 Фото дня: Atari возвращается

На заре персональных компьютеров марка Atari была известна всем – игровые приставки этой фирмы были одним из лучших. По давлением других брендов марка почти исчезла, но и на воспоминаниях можно делать деньги – поиграть в игрушки от

21.05.2002 В телефонах Motorola появятся классические игры для ПК Atari

Motorola сообщила о заключении дистрибьюторского договора с iFone по распространению среди пользователей своих телефонов игр, взятых с ПК Atari - Pong, Centipede, Breakout и Asteroids. В договор также входит доступ к каталогу iFone, содержащему классические игры для Atari. iFone договорилась об использовании игр с их автор

Публикаций - 159, упоминаний - 159

Atari и организации, системы, технологии, персоны:

Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 22
Microsoft - Activision Blizzard 511 16
Atari IESA - Infogrames Entertainment SA - GT Interactive Software Corp - GoodTimes Home Video 24 10
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 9
THQ 299 9
Sony 6739 9
EA - Electronic Arts 1317 9
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 8
Saber Interactive 32 8
Microsoft - Activision Blizzard - Vivendi Games - CUC Software - Cendant Software - Havas Interactive - Vivendi Universal Interactive Publishing - Vivendi Universal Games - High Moon Studios - Sammy Entertainment - Sammy Studios 93 7
CD Projekt RED 90 7
Microsoft Corporation 25775 7
9594 7
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 6
Midway 110 5
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 5
Новый диск 963 4
Square Enix 215 4
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 78 4
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 4
Starbreeze Studios 33 4
Bandai Namco Entertainment 118 4
Animoca Brands - Eden Games - Eden Studios 6 4
Project Golden Arc - Cryptic Studios 15 4
Apple Inc 13154 4
Konami 111 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
Valve Software 254 3
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 3
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 2
2K Games 215 2
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 2
Spark Unlimited 23 2
Hasbro Interactive 7 2
Majesco Entertainment Company - Majesco Sales 14 2
Silicon Knights 15 2
SouthPeak Interactive - Gamecock Media Group 27 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Aston Martin 38 4
Ferrari NV 159 4
Stellantis - Maserati 14 2
Saleen Automotive 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Block - Square 203 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Hasbro 40 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ducati 12 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Bugatti 17 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 1
The Mystery of Bulgarian Voices 5 1
Expedia - Orbitz 28 1
Koenigsegg Automotive 11 1
Bluebay 1 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 1
Sierra Ventures 2 1
eBay Inc 1640 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Walt Disney Company 647 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Airbnb 101 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Coca-Cola Company 261 1
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 73
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 26
Аксессуары 4282 18
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 15
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 14
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 10
TimeShift - функция отложенного просмотра 128 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 7
Joystick - Джойстик 1149 6
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 4
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 4
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 3
Ragdoll-физика 11 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 3
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 3
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 49
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 46
Animoca Brands - Eden Games - Eden Studios - Test Drive Unlimited 58 40
Alone in the Dark - Компьютерная игра (survival horror) 27 19
Nintendo Wii - игровая консоль 760 14
EA - BioWare - Neverwinter Nights 34 10
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 8
Epic Games - Unreal Engine 337 7
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Atari IESA - Infogrames V-Rally - компьютерная игра (автосимулятор) 7 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 24 3
Tactical Studies Rules - Dungeons & Dragons - Forgotten Realms 7 3
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment - EverQuest - Legends of Norrath - Легенды Норрата - онлайн-игра 84 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 3
SEGA Mega Drive - SEGA Genesis - игровая приставка 25 2
EA SimCity - EA SimCity Societies - Micropolis - компьютерная игра 76 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 2
Nintendo DS - игровая консоль 340 2
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 2
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 2
Atari - Canyon Bomber 2 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 2
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 68 2
Blizzard - World of Warcraft 362 2
Microsoft Xbox Live 309 2
Gameloft Tetris 27 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 25 1
EA The Sims - компьютерная игра 169 1
AMD Embedded Solutions - AMD Ryzen Embedded - Серия микропроцессоров 8 1
Borderlands - Компьютерная игра (открытый мир) 62 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 18 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Sony Playstation Store - PS Store 81 1
Sinclair ZX Spectrum 29 1
Sony Playstation Network - PSN 204 1
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 70 1
Aykroyd Dan - Эйкройд Дэн 17 10
Hudson Ernie - Хадсон Эрни 18 10
Ramis Harold - Рамис Харольд 18 10
Reitman Ivan - Райтман Айван 4 4
Bushnell Nolan - Бушнелл Нолан 4 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Besson Luc - Бессон Люк 15 2
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 2
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 2
Roberts Larry - Робертс Ларри 5 2
Kleinrock Leonard - Кляйнрок Леонард 3 2
Metcalfe Robert - Меткалф Роберт 7 2
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 1
Орлов Николай 14 1
Барышников Николай 17 1
Фильченков Сергей 6 1
van Dyk Paul - ван Дайк Пол 7 1
Аршавин Андрей 5 1
Miller David - Миллер Дэвид 2 1
Castronova Edward - Кастронова Эдвард 7 1
Newton Isaac - Ньютон Исаак 15 1
Kay Alan - Кай Алан 3 1
Bonnell Bruno - Боннел Бруно 2 1
Woo John - Ву Джон 17 1
Murata Taku - Мурата Таку 2 1
Schmitt Bertrand - Шмитт Бертран 4 1
Kramer Chris - Крамер Крис 2 1
Wayne Ronald - Вэйн Рональд 2 1
Cooper John - Купер Джон 3 1
Путин Владимир 3454 1
Песков Дмитрий 129 1
Valentine Hilary Ayn - Валентайн Хилари Эйн 1 1
Barnes Paul - Барнс Пол 3 1
Valentine Don - Валентайн Дон 3 1
DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
Leone Doug - Леоне Дуг 1 1
Moritz Michael - Мориц Майкл 4 1
Yang Jerry - Янг Джерри 96 1
Turnbull Stephen - Тернбулл Стивен 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 29
Европа 24964 27
Франция - Французская Республика 8177 25
Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
США - Нью-Йорк 3180 18
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Польша - Республика 2031 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Япония 13807 4
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
США - Калифорния 4829 3
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 3
Средиземное море - Средиземноморье 204 2
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 2
Америка - Американский регион 2206 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Европа Западная 1496 2
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 22 1
Россия - УФО - Челябинская область - Коркинский район - Коркино - Коркинский угольный разрез 19 1
Франция - Гренобль 63 1
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 70 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Ирландия - Республика 1051 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Украина 7928 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
Физика - Physics - область естествознания 2940 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Английский язык 7030 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 2
СССР и США - Холодная война 213 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 55 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
ящик Пандоры 51 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 34 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 10
Юность - радиостанция 52 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
Washington Profile 142 2
Digg 68 1
Total Telecom 613 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
Independent 111 1
ИгроMoney 58 1
Gamer Network 15 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
NPD Group 140 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
NDP 53 1
Juniper Research 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Forrester Research 834 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
РАН - Российская академия наук 2122 7
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Grenoble Ecole de Management (GEM) - Гренобльская Высшая Школа Бизнеса - Гренобльская школа менеджмента 6 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
TED Talks 36 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще