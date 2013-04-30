Ветераны боёв на Atari 2600 сыграют в Halo Один из создателей приставки Xbox, бывший вице-президент Microsoft Game Publishing Эд Фрайс выпустил «демейк» боевика Halo для компьютера Atari 2600 – Halo 2600. Фактически, «демейк» Halo был создан в 2010, однако до 2013 года существовал в цифровом виде и работал на эмуляторе Atari 2600. Сейчас Halo 2600 выпущен в виде ст

Atari на грани развала Североамериканские подразделения компании Atari инициировали процедуру банкротства. Как сообщает агентство "РИА Новости", со ссылкой на издание The Los Angeles Times, американская Atari Inc., а также три филиала - Atari I

Atari - 40 лет брэнду. Компания Atari отмечает 40 лет со дня своего основания. В послужном списке компании огромное количество завоеваний технического характера и памятных моментов. Среди них: одна из первых игровых автоматов

Превращаем iPad в игровую машину Atari Компания Atari выпустила необычный джойстик для планшета iPad. Фактически, Atari Arcade Duo Powered Joystick является док-станцией, совместимой с играми, входящими в игровое приложение Atari

Atari покидает Европу Как сообщает MCV, компания Namco Bandai уже в течение ближайших нескольких недель завершит сделку по приобретению Atari Europe. В марте 2008 года Namco стала владельцем 34% акций европейского отделения Atari, а уже в начале следующего месяца к Namco Bandai перейдут остальные 66% активов. Большая час

Atari приобретает Cryptic Studios Компания Atari похоже окончательно оправилась от глубочайшего кризиса и мало-помалу начинает выходить на прежний уровень. Вслед за приобретением новых тайтлов (Ghostbusters, The Chronicles of Riddick: A

Atari выпустит Ghostbusters Компания Atari официально подтвердила свои намерения выпустить игру Ghostbusters в 2009-м году. Напомним, что Ghostbusters, разрабатываемая студией Terminal Reality, некоторое время находилась в подвеше

Atari Europe продолжает функционировать Вслед за объявлением американской компанией Atari о закрытии своего подразделения, занимающегося разработкой игр, Atari Europe сообщает о том, что на её функционировании данный ход юридически головной компании никак не сказался.В

Пачтер предсказывает плохое будущее Atari Майкл Пачтер не упустил возможности предсказать степень «печальности» будущего издателя Atari, который на днях опубликовал свой очередной ужасный финансовый отчет и объявил о закрытии подразделения разработки игр.Огромные чистые потери, считает Пачтер, вынудят компанию вслед за ух

Atari закрывает свое игровое подразделение Мягко говоря, многострадальный издатель видеоигр, компания Atari, наконец-то объявила о закрытии своего игрового подразделения.Причин такому ходу масса – это все финансовые отчеты последних нескольких нет, которые никак не исправляли массовые продажи и

Чистые потери Atari неизменно велики лн. выручки и $70 млн. чистых потерь). При этом в прошлом году компания так же была в глубоком минусе, и при $206.8 млн. продаж чистые потери тогда составили $69 млн.Напомним, что 2007 финансовый год Atari закончился ещё 31 марта, однако публикация финансовых результатов была задержана в связи с уже второй угрозой удаления с биржи NASDAQ. Результаты за первый квартал 2008 финансового года к

SEGA следует примеру, а Atari не дает Sony в обиду о будет насладиться Crazy Taxi: Fare Wars на PSP. Релиз Sonic Rivals 2 (PSP) также запланирован на 2-го ноября, а The Golden Compass на 30-е число этого же месяца.Тем временем, представитель компании Atari связался с Eurogamer, и поведал информацию о том, что версия Alone in the Dark для PS3 никуда не переносилась и выйдет в один и тот же день с вариантами для PC и Xbox 360. Просто приключи

Планы Atari го года и только на Xbox 360 и PC. Версия для PS3 появится позже, точная дата пока не определена. Напомним, что ранее планировался одновременный релиз на всех платформах. Список всех ближайших игр от Atari:Сентябрь:07.09 - Dora the Explorer 3: Animal Adventures (PC)14.09 - Dungeons and Dragons: Tactics (PSP)28.09 - Test Drive Unlimited Xbox 360 Classics (360)Октябрь:06.10 - Warriors of the

Потери Atari превысят $70 млн. По сообщениям сайта NewYorkBusiness.com компания Atari теперь ожидает куда большие чистые потери за финансовый год, закончившийся 31 марта, чем ожидалось ранее.Повышение ожиданий на чистые потери связаны с аналогичным повышением головной комп

Atari будет распространять игры 1С в США 1С и Atari объявили о подписании договора, по которому американский издатель будет распространять некоторые игры 1С, включая некоторые ролевые игры, стратегии и даже шутеры. Все игры попадут на рыно

Atari пытается выйти из плоского штопора Крайне убыточная компания Atari, которая свои убытки покрывает не только продажей своих студий и тайтлов, но и субсидиями головной компании Infogrames, опубликовала свой финансовый отчет за второй квартал 2007 фискально

В Росии издадут новые игры Atari Компания «Акелла» сообщает, что в рамках сотрудничества с западным издателем игр Atari на территории России и СНГ будут локализованы и изданы два проекта: Desperados 2: Cooper’s Revenge и Tycoon City: New York. Первая игра - сиквел популярной тактической стратегии от студии

Фото дня: новое лицо легендарной Atari Теперь Atari стала похожа на ноутбук, поскольку приобрела новомодный ЖК-дисплей, который заключен в единый корпус с самой консолью. Кажется, что это современный ноутбук, но это всего лишь современный

Фото дня: новое лицо легендарной Atari ерных развлечений. Некоторые настолько «прикипели» к своим старинным приставкам, что самостоятельно дарят им «новое лицо». Как, например, фанат Ben Heckendorn, который основательно поработал со своей Atari 800.Теперь Atari стала похожа на ноутбук, поскольку приобрела новомодный ЖК-дисплей, который заключен в единый корпус с самой консолью. Кажется, что это современный ноутбук, но это

Фото дня: Atari возвращается многих из тех, кому сегодня «за 30». От Battlezone до Breakout, не исключая Canyon Bomber и еще пары десятков игрушек с не менее громкими названиями и в старом дизайне можно найти в игровой приставке Atari Flashback. Она ничем не напоминает привычный дизайн современных игровых приставок, но немного похожа на то, что было более 15 лет назад. Подключается она напрямую к телевизору, и играть в

Фото дня: Atari возвращается На заре персональных компьютеров марка Atari была известна всем – игровые приставки этой фирмы были одним из лучших. По давлением других брендов марка почти исчезла, но и на воспоминаниях можно делать деньги – поиграть в игрушки от