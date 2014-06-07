Разделы

Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

07.06.2014 Обзор игры Borderlands 2 (PS Vita): трудности перевода

-2 Дата релиза 30 мая 2014 Дата релиза в России 28 мая 2014 Источник: ZOOM.CNews   Однако рассказ о Borderlands 2 стоит начать все же не с новехонького карманного порта, а с оригинального релиз
11.09.2013 Borderlands 2: Game of the Year Edition в России

Компания "1С-СофтКлаб" выступит российским дистрибьютором сборника Borderlands 2: Game of the Year Edition, содержащего знаменитую игру и все дополнения к ней.<
26.06.2013 Новое дополнения для Borderlands 2 в продаже

твертое, входящее в абонемент Season Pass, сюжетное дополнение для PC-версии фантастического шутера Borderlands 2 от Gearbox и 2K Games. Дополнение "Крошка Тина штурмует обитель дракона" предст
09.04.2013 Ultimate Vault Hunter для Borderlands 2 по-русски

катель Хранилища!" (оригинальное название – Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack) для ролевого шутера Borderlands 2 от Gearbox и 2K Games.Дополнение "Величайший искатель Хранилища!" открывает дос
24.10.2012 Borderlands выйдет на iOS в виде "Легенды"

Студия разработчиков Gearbox Software решила портировать успешный ролевой боевик от первого лица Borderlands на мобильные платформы, превратив его в ролевую групповую аркаду. Порт получил на
21.09.2012 Borderlands 2 в продаже

Состоялся российский релиз ролевого экшена Borderlands 2 для РС. Стандартные и коллекционные версии новой игры от студии Gearbox Softwar
20.09.2012 Два варианта Borderlands 2 для российских игроков

-СофтКлаб" и 2K Games сообщают о том, что отныне все покупатели цифровых и коробочный версий экшена Borderlands 2 для РС в момент активации игры в Steam получат сразу две версии – локализованну
17.09.2012 Borderlands 2 в России

До релиза амбициозного экшена Borderlands 2 от Gearbox и 2K Games осталось меньше недели. В связи с этим, компания "1С-Софт
20.08.2012 Borderlands 2 "на золоте"

ford), босс компании Gearbox Software, сообщает на своей странице в Твиттере о золотом статусе игры Borderlands 2. Релиз сиквела состоится 18 сентября в Северной Америке и 21 сентября в Европе.
19.07.2012 Borderlands 2 за 60 часов

н (Steve Gibson), главный маркетолог компании Gearbox Software, прохождение одиночной кампании игры Borderlands 2 займет у игроков ни как не меньше 60-ти часов. И это при очень быстрой игре. По
12.07.2012 Borderlands 2. Видео

Компания "1С-СофтКлаб" опубликовала видеоролик проекта Borderlands 2, снабженный субтитрами на русском языке. Работает над игрой студия Gearbox Soft
06.06.2012 Borderlands 2. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Borderlands 2 от Gearbox Software и 2K Games. Русскую версию игры выпустит компания "1С-СофтКлаб".В продолжении знаменитого ролевого шутера, заслужившего высокие оценки прессы и признание игрок
07.04.2012 Borderlands 2. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Borderlands 2 от Gearbox Software и 2K Games. Русскую версию игры выпустит компания "1С-СофтКлаб".В продолжении знаменитого ролевого шутера, заслужившего высокие оценки прессы и признание игрок
09.03.2012 Предзаказ Borderlands 2

Компания "1С-СофтКлаб", которая выступит официальным дистрибьютором Borderlands 2 для Xbox 360 и PlayStation 3 от Gearbox Software и 2K Games, объявляет об откры
23.02.2012 Borderlands 2 в сентябре

Компания 2K Games и студия Gearbox Software объявили дату выхода игры Borderlands 2. Релиз сиквела состоится 18 сентября в Северной Америке и 21 сентября в Европе

03.08.2011 Borderlands 2 официально

релиз запланирован на 2013-й финансовый год (1 апреля 2012 - 31 марта 2013).Полноценные презентации Borderlands 2 состоятся на Gamescom 2011 (17–21 августа) и PAX Prime (26-28 августа), а пока

06.03.2010 Русская версия Borderlands в продаже

Состоялся релиз русской версии экшена Borderlands (разработчик — Gearbox Software, зарубежный издатель — 2K Games). В продажу отечественное издание поступило в двух вариантах — в джевел-упаковке и в DVD-боксе в комплекте с руководс
24.02.2010 Русская версия Borderlands в печати

1С сообщает об уходе в печать экшена Borderlands (разработчик - Gearbox Software, зарубежный издатель - 2K Games).Релиз русской версии игры состоится 5 марта. В продажу отечественное издание поступит в двух вариантах - в джевел-уп
10.10.2009 Borderlands на "золоте"

Компания 2K Games и студия Gearbox Software объявили об отправке в печать экшена Borderlands. Релиз консольных версий состоится 20 октября в Северной Америке и 23 октября в Европе. РС-версия появится на прилавках несколько позднее: 26 октября в Северной Америке и 30 октября
04.10.2009 Borderlands. Системные требования

Компания 2K Games и студия Gearbox Software объявили системные требования для экшена Borderlands, релиз которого для РС состоится 26 октября в Северной Америке и 30 октября в Европе. Русскую версию выпустит компания 1С.Для игры понадобится: Windows XP/Vista Процессор 2.4 Ghz Па
23.09.2009 Borderlands для РС задержится

Компания 2K Games и студия Gearbox Software объявили о том, что РС-версия экшена Borderlands выйдет 26 октября в Северной Америке и 30 октября в Европе. Релиз консольных версий состоится, как и было заявлено, 20-го и 23 октября.В новом ролевом шутере объединены элементы экш
17.09.2009 Borderlands. Видео

Компания Gearbox Software опубликовала четыре новых видеоролика экшена Borderlands. Напомним, что североамериканский релиз проекта состоится 20 октября этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В Европе игра появится 23 октября. За российский релиз отвечает ком
12.09.2009 Borderlands. Видео

Несколько часов назад компания Gearbox Software новый видеоролик экшена Borderlands, знакомящий нас с персонажами игры. Напомним, что североамериканский релиз проекта состоится 20 октября этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В Европе игра появится 23 октябр
08.09.2009 Borderlands. Видео Claptrap Web Series Episode #1

are выложила для всеобщего обозрения первую часть промо-сериала, посвященного скорому выходу экшена Borderlands. Напомним, что североамериканский релиз проекта состоится 20 октября этого года д
20.08.2009 Borderlands: Скриншоты

Опубликованы полтора десятка новых скриншотов игры Borderlands от компании 2K Games и студии Gearbox Software. Североамериканский релиз проекта состоится 20 октября этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В Европе игра появится 23 октября.
28.07.2009 Borderlands: Скриншоты

Компания 2K Games опубликовала пять новых скриншотов из игры Borderlands от студии Gearbox Software. Североамериканский релиз проекта состоится 20 октября этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В Европе игра появится 23 октября.Игрой Borderlands
24.07.2009 Borderlands: Видео

Компания 2K Games опубликовала первый геймплейный ролик игры Borderlands от студии Gearbox Software. Североамериканский релиз проекта состоится 20 октября этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В Европе игра появится 23 октября.Посмотреть видео мож
23.07.2009 Borderlands: Дата выхода

Компания 2K Games объявила точную дату выхода игры Borderlands от студии Gearbox Software. Североамериканский релиз проекта состоится 20 октября этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В Европе игра появится 23 октября.Игрой Borderlands
05.06.2009 Borderlands выйдет в октябре

Определились сроки выхода игры Borderlands от студии Gearbox Software. Сценарист проекта Мики Нойман (Mikey Neumann) объявил журналистам на Е3, что игра будет выпущена в октябре этого года.Игрой Borderlands разработчи
03.06.2009 Borderlands: Скриншоты

Компания 2K Games представила новые скриншоты из фантастического шутера Borderlands, разработкой которого занимается небезызвестная студия Gearbox Software. Е3-видео
01.05.2009 Borderlands: Скриншоты

Компания 2K Games представила новые скриншоты из фантастического шутера Borderlands, разработкой которого занимается небезызвестная студия Gearbox Software. Игрой Borderlands разработчики начинают новую серию сюжетно-связанных между собой игр. Borderlands
17.07.2008 Borderlands: Скриншоты

Компания 2K Games представила новые скриншоты из фантастического шутера Borderlands, разработкой которого занимается небезызвестная студия Gearbox Software. Игрой Borderlands разработчики начинают новую серию сюжетно-связанных между собой игр. Borderlands
12.03.2008 Mafia 2 и Borderlands в финансовом 2009-м

Компания Take-Two Interactive объявила о том, что выход проектов Mafia 2 и Borderlands состоится в 2009-м финансовом году, который начинается в ноябре этого года и заканчивается октябрем 2009-го.Mafia 2 разрабатывается студией Illusion Softworks для РС и next-gen плат
11.12.2007 Borderlands: Видео и официальный сайт

Компания 2K Games запустила тизер-сайт фантастического шутера Borderlands, разработкой которого занимается небезызвестная студия Gearbox Software. Выйдет игра ориентировочно в конце 2008-го года. Скачать видеоролик (HD) можно здесь (47,43 МБ).Игрой Bor
24.08.2007 Borderlands: Скриншоты

Компания 2K Games представила новые скриншоты из фантастического шутера Borderlands, разработкой которого занимается небезызвестная студия Gearbox Software. Выйдет игра ориентировочно в конце 2008-го года.Игрой Borderlands разработчики начинают новую серию с
17.08.2007 Borderlands: Анонс

Компания 2K Games анонсировала фантастический шутер Borderlands, разработкой которого занимается небезызвестная студия Gearbox Software. Выйдет игра ориентировочно в конце 2008-го года.Игрой Borderlands разработчики начинают новую серию с

Публикаций - 58, упоминаний - 83

Borderlands и организации, системы, технологии, персоны:

Gearbox Software 108 41
2K Games 212 26
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 13
8983 11
Nvidia Corp 3731 5
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 117 3
Intel Corporation 12541 3
Valve Software 234 3
Square Enix 205 2
AMD - Advanced Micro Devices 4468 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 2
SEGA 398 2
THQ 296 1
EA DICE 160 1
Codemasters 244 1
Konami 107 1
Katauri Interactive 45 1
CD Projekt RED 82 1
From Software 22 1
Bandai Namco Entertainment 109 1
ZIMAI Technology - Maibenben 21 1
2K Games - 2K Czech - Illusion Softworks 23 1
Пеленгатор НПК 1 1
Warner Bros. - Warner Bros. Games - WB Games - Warner Bros. Interactive Entertainment 30 1
CCP Games 14 1
3D Realms - 3D Realms Entertainment ApS - Apogee Software Productions 22 1
Samsung Electronics 10625 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
Dell EMC 5092 1
Lenovo Group 2361 1
LG Electronics 3675 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
HP Inc. 5761 1
Razer Inc 79 1
Acer Group - Acer Inc 2657 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 1
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 1
Microsoft Corporation 25236 1
X Corp - Twitter 2907 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Block - Square 198 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Верный - торговая сеть 310 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 39
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1069 22
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 896 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 11
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 694 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 3
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1033 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 3
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1454 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1835 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 2
Frame rate - Кадровая частота - FPS - Frame Per Second - Количество кадров в секунду - Фреймрейт 146 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 2
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 387 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1165 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 608 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4031 2
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 428 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1545 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 25
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 24
Gearbox Software - Aliens: Colonial Marines - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 40 7
Gearbox Software - Brothers in Arms - серия игр 41 5
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 426 5
Gearbox Gunpack 4 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1881 3
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 163 3
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 332 2
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 157 2
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 122 2
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 101 2
Gearbox Software - Duke Nukem Forever 47 2
From Software - Elden Ring 9 2
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 369 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 338 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 260 2
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 175 2
Apple iOS 8242 2
Cyberpunk 2077 40 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 643 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 291 2
EA Mass Effect - компьютерная игра 132 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
Google Android 14679 2
Microsoft Windows 16327 2
Lenovo Legion - серия ноутбуков 51 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 188 2
Watch Dogs: Legion - Компьютерная игра (action-adventure) 26 1
AMD Ryzen Precision Boost 7 1
AMD CCX - процессорный или ядерный комплекс 12 1
Intel TME - Intel Total Memory Encryption 3 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 37 1
Linux - Debian GNU 529 1
Sony Playstation Store - PS Store 65 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 1
Microsoft Windows 11 712 1
Intel SuperFin 13 1
Pitchford Randy - Питчфорд Рэнди 6 4
Gibson Steve - Гибсон Стив 2 1
Tarantino Quentin - Тарантино Квентин 7 1
Мезин Сергей 31 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 1
Фёдорова Мария 4 1
Зубарев Яков 24 1
Мылицын Роман 111 1
Тероев Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 18
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 12
Европа 24634 12
Германия - Федеративная Республика 12936 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Испания - Королевство 3760 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Китай - Тайвань 4136 1
Америка - Американский регион 2188 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 632 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 43 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 33
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 11
Английский язык 6876 5
ящик Пандоры 50 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1513 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 158 1
Металлы - Золото - Gold 1202 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Спорт - Баскетбол 93 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 655 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 337 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
Мобильные системы 117 1
VideoCardz 36 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Cinebench 29 1
ИгроМир 119 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
