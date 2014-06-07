Получите все материалы CNews по ключевому слову
Borderlands Компьютерная игра (открытый мир)
|07.06.2014
|
Обзор игры Borderlands 2 (PS Vita): трудности перевода
-2 Дата релиза 30 мая 2014 Дата релиза в России 28 мая 2014 Источник: ZOOM.CNews Однако рассказ о Borderlands 2 стоит начать все же не с новехонького карманного порта, а с оригинального релиз
|11.09.2013
|
Borderlands 2: Game of the Year Edition в России
Компания "1С-СофтКлаб" выступит российским дистрибьютором сборника Borderlands 2: Game of the Year Edition, содержащего знаменитую игру и все дополнения к ней.<
|26.06.2013
|
Новое дополнения для Borderlands 2 в продаже
твертое, входящее в абонемент Season Pass, сюжетное дополнение для PC-версии фантастического шутера Borderlands 2 от Gearbox и 2K Games. Дополнение "Крошка Тина штурмует обитель дракона" предст
|09.04.2013
|
Ultimate Vault Hunter для Borderlands 2 по-русски
катель Хранилища!" (оригинальное название – Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack) для ролевого шутера Borderlands 2 от Gearbox и 2K Games.Дополнение "Величайший искатель Хранилища!" открывает дос
|24.10.2012
|
Borderlands выйдет на iOS в виде "Легенды"
Студия разработчиков Gearbox Software решила портировать успешный ролевой боевик от первого лица Borderlands на мобильные платформы, превратив его в ролевую групповую аркаду. Порт получил на
|21.09.2012
|
Borderlands 2 в продаже
Состоялся российский релиз ролевого экшена Borderlands 2 для РС. Стандартные и коллекционные версии новой игры от студии Gearbox Softwar
|20.09.2012
|
Два варианта Borderlands 2 для российских игроков
-СофтКлаб" и 2K Games сообщают о том, что отныне все покупатели цифровых и коробочный версий экшена Borderlands 2 для РС в момент активации игры в Steam получат сразу две версии – локализованну
|17.09.2012
|
Borderlands 2 в России
До релиза амбициозного экшена Borderlands 2 от Gearbox и 2K Games осталось меньше недели. В связи с этим, компания "1С-Софт
|20.08.2012
|
Borderlands 2 "на золоте"
ford), босс компании Gearbox Software, сообщает на своей странице в Твиттере о золотом статусе игры Borderlands 2. Релиз сиквела состоится 18 сентября в Северной Америке и 21 сентября в Европе.
|19.07.2012
|
Borderlands 2 за 60 часов
н (Steve Gibson), главный маркетолог компании Gearbox Software, прохождение одиночной кампании игры Borderlands 2 займет у игроков ни как не меньше 60-ти часов. И это при очень быстрой игре. По
|12.07.2012
|
Borderlands 2. Видео
Компания "1С-СофтКлаб" опубликовала видеоролик проекта Borderlands 2, снабженный субтитрами на русском языке. Работает над игрой студия Gearbox Soft
|06.06.2012
|
Borderlands 2. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Borderlands 2 от Gearbox Software и 2K Games. Русскую версию игры выпустит компания "1С-СофтКлаб".В продолжении знаменитого ролевого шутера, заслужившего высокие оценки прессы и признание игрок
|07.04.2012
|
Borderlands 2. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Borderlands 2 от Gearbox Software и 2K Games. Русскую версию игры выпустит компания "1С-СофтКлаб".В продолжении знаменитого ролевого шутера, заслужившего высокие оценки прессы и признание игрок
|09.03.2012
|
Предзаказ Borderlands 2
Компания "1С-СофтКлаб", которая выступит официальным дистрибьютором Borderlands 2 для Xbox 360 и PlayStation 3 от Gearbox Software и 2K Games, объявляет об откры
|23.02.2012
|
Borderlands 2 в сентябре
Компания 2K Games и студия Gearbox Software объявили дату выхода игры Borderlands 2. Релиз сиквела состоится 18 сентября в Северной Америке и 21 сентября в Европе
|03.08.2011
|
Borderlands 2 официально
релиз запланирован на 2013-й финансовый год (1 апреля 2012 - 31 марта 2013).Полноценные презентации Borderlands 2 состоятся на Gamescom 2011 (17–21 августа) и PAX Prime (26-28 августа), а пока
|06.03.2010
|
Русская версия Borderlands в продаже
Состоялся релиз русской версии экшена Borderlands (разработчик — Gearbox Software, зарубежный издатель — 2K Games). В продажу отечественное издание поступило в двух вариантах — в джевел-упаковке и в DVD-боксе в комплекте с руководс
|24.02.2010
|
Русская версия Borderlands в печати
1С сообщает об уходе в печать экшена Borderlands (разработчик - Gearbox Software, зарубежный издатель - 2K Games).Релиз русской версии игры состоится 5 марта. В продажу отечественное издание поступит в двух вариантах - в джевел-уп
|10.10.2009
|
Borderlands на "золоте"
Компания 2K Games и студия Gearbox Software объявили об отправке в печать экшена Borderlands. Релиз консольных версий состоится 20 октября в Северной Америке и 23 октября в Европе. РС-версия появится на прилавках несколько позднее: 26 октября в Северной Америке и 30 октября
|04.10.2009
|
Borderlands. Системные требования
Компания 2K Games и студия Gearbox Software объявили системные требования для экшена Borderlands, релиз которого для РС состоится 26 октября в Северной Америке и 30 октября в Европе. Русскую версию выпустит компания 1С.Для игры понадобится: Windows XP/Vista Процессор 2.4 Ghz Па
|23.09.2009
|
Borderlands для РС задержится
Компания 2K Games и студия Gearbox Software объявили о том, что РС-версия экшена Borderlands выйдет 26 октября в Северной Америке и 30 октября в Европе. Релиз консольных версий состоится, как и было заявлено, 20-го и 23 октября.В новом ролевом шутере объединены элементы экш
|17.09.2009
|
Borderlands. Видео
Компания Gearbox Software опубликовала четыре новых видеоролика экшена Borderlands. Напомним, что североамериканский релиз проекта состоится 20 октября этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В Европе игра появится 23 октября. За российский релиз отвечает ком
|12.09.2009
|
Borderlands. Видео
Несколько часов назад компания Gearbox Software новый видеоролик экшена Borderlands, знакомящий нас с персонажами игры. Напомним, что североамериканский релиз проекта состоится 20 октября этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В Европе игра появится 23 октябр
|08.09.2009
|
Borderlands. Видео Claptrap Web Series Episode #1
are выложила для всеобщего обозрения первую часть промо-сериала, посвященного скорому выходу экшена Borderlands. Напомним, что североамериканский релиз проекта состоится 20 октября этого года д
|20.08.2009
|
Borderlands: Скриншоты
Опубликованы полтора десятка новых скриншотов игры Borderlands от компании 2K Games и студии Gearbox Software. Североамериканский релиз проекта состоится 20 октября этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В Европе игра появится 23 октября.
|28.07.2009
|
Borderlands: Скриншоты
Компания 2K Games опубликовала пять новых скриншотов из игры Borderlands от студии Gearbox Software. Североамериканский релиз проекта состоится 20 октября этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В Европе игра появится 23 октября.Игрой Borderlands
|24.07.2009
|
Borderlands: Видео
Компания 2K Games опубликовала первый геймплейный ролик игры Borderlands от студии Gearbox Software. Североамериканский релиз проекта состоится 20 октября этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В Европе игра появится 23 октября.Посмотреть видео мож
|23.07.2009
|
Borderlands: Дата выхода
Компания 2K Games объявила точную дату выхода игры Borderlands от студии Gearbox Software. Североамериканский релиз проекта состоится 20 октября этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В Европе игра появится 23 октября.Игрой Borderlands
|05.06.2009
|
Borderlands выйдет в октябре
Определились сроки выхода игры Borderlands от студии Gearbox Software. Сценарист проекта Мики Нойман (Mikey Neumann) объявил журналистам на Е3, что игра будет выпущена в октябре этого года.Игрой Borderlands разработчи
|03.06.2009
|
Borderlands: Скриншоты
Компания 2K Games представила новые скриншоты из фантастического шутера Borderlands, разработкой которого занимается небезызвестная студия Gearbox Software. Е3-видео
|01.05.2009
|
Borderlands: Скриншоты
Компания 2K Games представила новые скриншоты из фантастического шутера Borderlands, разработкой которого занимается небезызвестная студия Gearbox Software. Игрой Borderlands разработчики начинают новую серию сюжетно-связанных между собой игр. Borderlands
|17.07.2008
|
Borderlands: Скриншоты
Компания 2K Games представила новые скриншоты из фантастического шутера Borderlands, разработкой которого занимается небезызвестная студия Gearbox Software. Игрой Borderlands разработчики начинают новую серию сюжетно-связанных между собой игр. Borderlands
|12.03.2008
|
Mafia 2 и Borderlands в финансовом 2009-м
Компания Take-Two Interactive объявила о том, что выход проектов Mafia 2 и Borderlands состоится в 2009-м финансовом году, который начинается в ноябре этого года и заканчивается октябрем 2009-го.Mafia 2 разрабатывается студией Illusion Softworks для РС и next-gen плат
|11.12.2007
|
Borderlands: Видео и официальный сайт
Компания 2K Games запустила тизер-сайт фантастического шутера Borderlands, разработкой которого занимается небезызвестная студия Gearbox Software. Выйдет игра ориентировочно в конце 2008-го года. Скачать видеоролик (HD) можно здесь (47,43 МБ).Игрой Bor
|24.08.2007
|
Borderlands: Скриншоты
Компания 2K Games представила новые скриншоты из фантастического шутера Borderlands, разработкой которого занимается небезызвестная студия Gearbox Software. Выйдет игра ориентировочно в конце 2008-го года.Игрой Borderlands разработчики начинают новую серию с
|17.08.2007
|
Borderlands: Анонс
Компания 2K Games анонсировала фантастический шутер Borderlands, разработкой которого занимается небезызвестная студия Gearbox Software. Выйдет игра ориентировочно в конце 2008-го года.Игрой Borderlands разработчики начинают новую серию с
