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Индексная книга (каталог) CNews*
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Спорт Баскетбол

 

Баскетболистки, 1983 Худ.: Гурвич Иосиф Михайлович Баскетболистки, 1983 Худ.: Гурвич Иосиф Михайлович
"Баскетбол", 1962 г. Дейнека Александр Александрович (1899 - 1969) "Баскетбол", 1962 г. Дейнека Александр Александрович (1899 - 1969)
«Баскетболистки», эскиз витража, 1950-е Худ. Дейнека Александр Александрович «Баскетболистки», эскиз витража, 1950-е Худ. Дейнека Александр Александрович
Советский спортивный агитационный плакат Сергея Михайловича Луппова: "За массовость и мастерство в баскетболе!". Советский спортивный агитационный плакат Сергея Михайловича Луппова: "За массовость и мастерство в баскетболе!".
«Сегодня баскетбол», 1962 Худ. Е. Ведерников «Сегодня баскетбол», 1962 Худ. Е. Ведерников
Баскетбольный балет, 1950-е Фот.: Лев Бородулин Баскетбольный балет, 1950-е Фот.: Лев Бородулин
Баскетболистки, 1983 Худ.: Гурвич Иосиф Михайлович

СОБЫТИЯ


04.08.2026 Бесплатную зону Wi-Fi открыли на площади имени Ленина в Хабаровске 1
16.05.2025 От единоборств до фигурного катания: сколько стоят спортивные услуги «ВКонтакте» 1
11.04.2025 Лицом новой рекламной кампании банка ПСБ стал актер Виктор Хориняк 1
12.03.2025 Т2 обеспечила связью Navka Arena 1
25.12.2024 Киберспорт впервые вошёл в тройку самых популярных видов спорта в Okko 1
13.12.2024 Давыдов Эдуард Маликович: генеральный директор «БСК» и «Росхим» 1
24.10.2024 Скуратов Сергей Николаевич: вклад в становление уральской авиации 1
28.03.2024 «Умная» стелька плюс искусственный интеллект: в Сеченовском Университете сумели оцифровать физическое состояние спортсменов 1
29.02.2024 Apple и Google уничтожили мобильные приложения для международного кибертурнира в России 1
28.12.2023 Спорт в Okko стали смотреть на 61% больше 2
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
31.01.2022 Wi-Fi-сеть «Дом.ру» выросла до 26 тыс. точек 1
30.11.2021 Найти и забронировать: на mos.ru запустили сервис аренды спортивных площадок 1
16.09.2021 Doogee представила новые умные часы Doogee DG Ares 1
15.09.2021 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле 1
06.08.2021 Максим Закопайлов: В 2021 году сфера игр заработала больше, чем кино, музыкальная и книжная индустрии, вместе взятые 2
30.06.2021 Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? 1
30.03.2021 Первый космический отель: как это будет? 1
18.12.2020 «Динамо» попыталось отобрать у «Крока» 300 млн руб., но в итоге само заплатит 25 миллионов 1
15.09.2020 G-Core Labs запустила AI-платформу для ускорения разработки приложений на базе ИИ 1
20.01.2020 Билеты 1
23.10.2019 Honor представил новый фитнес-браслет Band 5 Sport. Цена 1
23.09.2019 Huawei представила новый фитнес-браслет Band 4e. Цена 1
24.12.2018 ИТ-гиганты патентуют шпионаж 1
23.10.2018 PwC: киберспорт обгоняет футбол по потенциалу развития 1
13.09.2018 Вышли три новых iPhone. Что в них нового? Опрос 1
29.06.2018 Стивен Бробст -

Большие данные и искусственный интеллект смогут заменить футбольных тренеров

 1
15.06.2017 Юрий Бяков -

Мы стоим на пороге нового этапа диверсификации бизнеса

 1
14.04.2017 Компьютерный спорт признан видом спорта, развиваемым на общероссийском уровне 1
10.04.2017 «Техносерв» создаст комплексную инженерную инфраструктуру для городского квартала «ВТБ Арена Парк» 1
13.12.2016 Похититель $5 млн потратил $1 млн на онлайн-игру 1
19.09.2016 Лучшие фитнес-трекеры. Выбор ZOOM 1
08.08.2016 Игрока в Pokemon Go застрелили на улице 1
08.06.2016 Microsoft предскажет победителя Чемпионата Европы по футболу 1
30.05.2016 «О’кей Google»: Какие вопросы русскоязычные пользователи задают чаще всего 1
28.01.2016 «НТВ-Плюс» разделил бизнес с Тиной Канделаки 1
19.01.2016 Maxfield Capital и Leta Capital вложились в израильский проект viisights 1
14.12.2015 В России под запрет попали сервисы Yahoo 1
15.07.2015 «Билайн» построил самую крупную в России Wi-Fi-сеть для фестиваля Alfa Future People 1
01.06.2015 «Белтел» обеспечил безопасность посетителей многофункционального комплекса «ВТБ Ледовый дворец» 1

Публикаций - 94, упоминаний - 98

Спорт и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12682 11
Apple Inc 13148 8
Microsoft Corporation 25769 6
Yahoo! 3726 6
Samsung Electronics 11060 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4960 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5652 4
Yandex - Яндекс 9202 4
Huawei 4669 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 4
Meta Platforms - Facebook 4618 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
9587 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 930 2
МегаФон 10720 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3274 2
X Corp - Twitter 2937 2
Xiaomi - Сяоми 2227 2
LG Electronics 3735 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
HP Inc. 5883 2
Oracle Corporation 7071 2
Крок - Croc 1964 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 2
Leta Group - Лета Групп 282 2
Titanium 88 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 2
Electrolux AB - Zanussi 61 1
Рикор ТВ - Актив ТВ 15 1
Концерн информационных технологий 5 1
ТИК - Телеинком - TIC - Teleincom - ТелеИнКом-ПК 13 1
LayeredTech 2 1
LexisNexis 13 1
ComputerAge - КомпьютерЭйдж 20 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3146 4
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Assist - Ассист 219 2
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 2
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Portland Trailblazers 3 2
Texda Textildarm Ltd 1 1
Росхим - Русский водород 11 1
Christie's - Кристис 17 1
Real Madrid Club de Fútbol - Реал Мадрид (футбольный клуб) 10 1
AerCap 3 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 9 1
Союз конькобежцев России - Федерация конькобежного спорта России, ФКСР - Федерация конькобежного спорта СССР - Всероссийский конькобежный союза 3 1
НЕТИНФО СНГ - Netinfo.ru 4 1
Magnum Photos 3 1
eBay Inc 1640 1
Газпром ПАО 1493 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1895 1
Visa International 1993 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Volkswagen Group - VW 308 1
ПСБ - Промсвязьбанк 962 1
Airbus Group - Airbus Industries 248 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 370 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Walt Disney Company 647 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Bank of America - Банк Америки 270 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Volkswagen Audi Group 232 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5966 4
Судебная власть - Judicial power 2499 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13853 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3646 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1165 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 291 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3302 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5650 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3068 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6535 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5425 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2855 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1409 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 1
U.S. NARA - National Archives and Records Administration - Национальное управление архивов и документации США 12 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 21
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 2
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
WNBA - Women's National Basketball Association - Женская национальная баскетбольная ассоциация 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13045 7
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13471 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28247 6
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10686 5
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34918 4
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15425 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25684 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9337 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2777 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5376 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7532 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4776 4
Google Android 15235 8
Apple iOS 8576 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7619 4
Apple - App Store 3108 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1750 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3550 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
Apache Hadoop 470 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5248 3
Apple iPad 4010 2
Microsoft Windows 16875 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4165 2
Honor Band - Фитнес-трекер 46 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 2
SpamDot 11 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-86 - советский четырёхдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолёт 8 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-18 2 1
SpamPromo 2 1
BSC-CNS - Barcelona Supercomputing Cente - MareNostrum 9 1
AOL Search 17 1
Microsoft Band 8 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - ПАК ЦПС - Цифровой паспорт двигательного стереотипа спортсмена 1 1
Rambler Group - Рамблер Игры 4 1
Siemens speedMatic 2 1
GungHo Online Entertainment - Puzzle & Dragons 6 1
Google Chrome - браузер 1699 1
Google YouTube - Видеохостинг 3001 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1285 1
Linux OS 11523 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 85 1
Rakuten Viber 665 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1214 1
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 1
Honor - серия смартфонов 246 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Путин Владимир 3453 2
Врублевский Павел 105 2
Иванов Сергей 405 2
Чачава Александр 124 2
Dell Michael - Делл Майкл 193 2
Allen Paul - Аллен Пол 125 2
Гусев Игорь 19 2
Артимович Игорь 31 2
Мальцев Станислав 6 2
Пермяков Максим 31 2
Клюева Наталья 1 1
Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 1
Репетюк Алексей 2 1
Костенко Василий 1 1
Булыгин Кирилл 1 1
Weinstein Allen - Вайнштейн Ален 1 1
Полукаров Николай 1 1
Panero Hugh - Панеро Хью 4 1
Пилюгин Иван 1 1
Lopez Jennifer - Лопес Дженнифер 11 1
Parsons Richard - Парсонс Ричард 23 1
Елизарова Мария 1 1
Куклев Александр 1 1
Ковыршин Дмитрий 1 1
Garnett Kevin - Гарнетт Кевин 1 1
Скуратов Сергей 1 1
Давыдов Эдуард 1 1
Antonucci Tonya - Антонуччи Тони 1 1
Закопайлов Максим 1 1
Хориняк Виктор 1 1
Kondor Daniel - Кондор Даниэль 1 1
Груздо Анна 1 1
Krustrup Peter - Круструп Петер 1 1
Pruitt Matt - Пруитт Мэтт 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
Чернышенко Дмитрий 580 1
Лысенко Эдуард 317 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Россия - РФ - Российская федерация 166010 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54727 27
Европа 24959 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47576 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19123 8
Испания - Королевство 3838 8
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19526 6
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Япония 13806 5
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