Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Спорт Баскетбол
- Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности
- Футбол
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- Шахматы
- Киберспорт
Баскетболистки, 1983 Худ.: Гурвич Иосиф Михайлович
"Баскетбол", 1962 г. Дейнека Александр Александрович (1899 - 1969)
«Баскетболистки», эскиз витража, 1950-е Худ. Дейнека Александр Александрович
Советский спортивный агитационный плакат Сергея Михайловича Луппова: "За массовость и мастерство в баскетболе!".
«Сегодня баскетбол», 1962 Худ. Е. Ведерников
Баскетбольный балет, 1950-е Фот.: Лев Бородулин
Баскетболистки, 1983 Худ.: Гурвич Иосиф Михайлович
СОБЫТИЯ
Публикаций - 94, упоминаний - 98
Спорт и организации, системы, технологии, персоны:
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.