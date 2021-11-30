Найти и забронировать: на mos.ru запустили сервис аренды спортивных площадок

На портале mos.ru появился онлайн-сервис краткосрочной аренды спортивных зон «Вместе со спортом». С его помощью жители столицы могут в несколько кликов подобрать и забронировать площадку для тренировок. В электронном каталоге уже доступно более ста спортивных зон, среди которых теннисные корты, футбольные площадки, спортивные залы, автодромы и даже конноспортивный манеж.

Раньше для того, чтобы найти подобное помещение, нужно было просмотреть множество сайтов спортивных комплексов и различных интернет-ресурсов. Для заключения договора краткосрочной аренды приходилось приезжать в учреждение лично и заполнять необходимые документы. Теперь все это можно сделать на портале mos.ru не выходя из дома и без лишней траты времени.

«Наш новый сервис позволяет арендовать площадки для занятий спортом. Причем в каталоге представлены не только крупные московские базы, центры и комплексы, но и районные спортивные зоны. Достаточно зайти на mos.ru и подобрать подходящую площадку по виду спорта и расположению», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно зайти в раздел «Услуги», выбрать в каталоге сферу «Культура, спорт, отдых», а затем нажать на «Спорт и физкультура». На экране компьютера или смартфона отобразится перечень онлайн-сервисов, в их числе и «Аренда спортивных площадок».

На главной странице проекта «Вместе со спортом» опубликованы подборки спортивных площадок по самым популярным видам спорта — футболу, баскетболу, теннису, фитнесу, бегу, единоборствам и боксу. С полным списком всех доступных для аренды зон можно ознакомиться, нажав на кнопку «Подобрать помещение». Также эти зоны отмечены на интерактивной карте города. Как в каталоге, так и на карте можно отфильтровать объявления в зависимости от своих предпочтений. В первую очередь пользователям Сети предлагают определиться с видом спорта. Всего в фильтре перечислено более 50 видов. Среди них аэробика, баскетбол, волейбол, хоккей, йога, каратэ, самбо, конный, гребной или бильярдный спорт, фехтование, легкая атлетика, фигурное катание на коньках, шахматы и шашки. Также можно отсортировать предложения по удобным датам, по стоимости аренды и расположению комплекса.

Предусмотрены и дополнительные фильтры. Они позволят максимально сузить результаты поиска. Так, можно выбрать конкретное учреждение или тип спортивной зоны. Если есть особые требования к площадке, стоит указать в дополнительных фильтрах длину и ширину зала, тип покрытия и необходимую инфраструктуру — душевые кабины, парковки, раздевалки. Арендовать можно как площадку целиком, так и ее отдельную зону.

«В сервисе “Вместе со спортом” представлен огромный ассортимент площадок на любой вкус. Для бронирования открыты тиры для пулевой и лазерной стрельбы, расположенные в первом в России центре современного пятиборья “Северный”, а также автодромы, гребной бассейн, легкоатлетические дорожки, бильярдные залы, теннисные корты, тренажерные залы, футбольные площадки, конноспортивный манеж и многое другое. В дальнейшем мы будем подключать к проекту и другие спортивные комплексы», — отметил руководитель столичного Департамента спорта Алексей Кондаранцев.

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После того как все фильтры будут отмечены, следует нажать на кнопку «Подобрать». Портал продемонстрирует подборку спортивных зон в соответствии с заданными критериями. В каждом объявлении размещены фотографии и характеристики площадки, в том числе ее площадь, вместительность и уровень инфраструктуры, а еще адрес и контакты учреждения, которое сдает ее в аренду.

Для бронирования понадобится стандартная учетная запись портала mos.ru. Когда пользователь нажмет на кнопку «Арендовать», портал попросит его отметить день и время тренировки. При желании можно снять помещение на несколько часов. Далее потребуется оформить заявление. Вручную заполнять форму не придется: все необходимые сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты и номер телефона, паспортные данные и адрес регистрации) перенесутся автоматически из личного кабинета. Останется лишь кликнуть на «Отправить заявление». Оформленный договор и счет на оплату поступят пользователю в личный кабинет.

Физические лица могут оплатить краткосрочную аренду спортивных площадок с помощью банковской карты, электронного кошелька или счета мобильного телефона. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны оплатить выставленный счет в отделении банка. После перевода денежных средств в личный кабинет на портале mos.ru и по адресу электронной почты заявителя придет сообщение с информацией о бронировании.

Новый сервис доступен людям старше 18 лет, имеющим российское гражданство, а также индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Важно помнить, что у физических лиц есть возможность арендовать площадку прямо в день оплаты, срок предоставления услуги для организаций и индивидуальных предпринимателей составляет не менее пяти рабочих дней. Это связано с усложненной процедурой перевода средств со счета одной организации на счет другой.