От единоборств до фигурного катания: сколько стоят спортивные услуги «ВКонтакте»

Команда «ВКонтакте» изучила более 10 тыс. публичных сообществ бизнеса, который предоставляет услуги в сфере спорта. Анализ карточек услуг за I квартал 2025 г. выявил среднюю стоимость тренировок в разных регионах России. Об этом CNews сообщили представители VK.

Средний чек на тренировки по России за I квартал 2025 г. составил 2250 руб. Среди самых дорогих услуг: сложнокоординационные виды спорта, например, художественная гимнастика, фигурное катание или спортивные танцы (средний чек за тренировку 2200 руб.), циклические виды спорта, такие как, например, велоспорт или гребля (средний чек за занятие 2100 руб.) и технические виды спорта (средний чек 1900 руб.). Среди самых бюджетных тренировок — игровые виды спорта (в среднем 1100 руб. по России).

Самая высокая средняя цена за занятие по сложнокоординационным видам спорта — у бизнес-сообществ из Санкт-Петербурга, где она обойдется в среднем в 7000 руб. и Новосибирской области - 6000 руб.

Тренировки по игровым видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол и т.п.) обойдутся дороже всего в Забайкальском крае (в среднем 4500 руб.) и Удмуртской республике (в среднем 4000 руб.). Самые бюджетные тренировки по этому направлению — в Саратовской, Костромской и Вологодской областях, где можно посетить тренировку в среднем за 3000 руб.

Легкая атлетика в среднем дороже всего в Москве и Санкт-Петербурге: в среднем в бизнес-сообществах эту услугу предлагают за 7000 руб. А единоборства — в Мурманской области и Ханты-Мансийском автономном округе, где средняя стоимость тренировки составляет 4800 и 4 000 руб. соответственно.

Бизнес размещает карточки услуг по тренировкам в своих сообществах «ВКонтакте». В топе по числу размещаемых тренировок – услуги фитнес-тренеров, тренировки по единоборствам и игровым видам спорта. Эти же категории лидирует по количеству кликов пользователей по карточкам услуг в бизнес-сообществах.