Wi-Fi-сеть «Дом.ру» выросла до 26 тыс. точек

АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру бизнес») продолжает развивать собственную Wi-Fi-сеть. За 10 лет реализации проекта в 39 городах присутствия компания подключила 26 тыс. хот-спотов (точек доступа в интернет), увеличив их число за год на 1144.

Лидерами по количеству хот-спотов являются Санкт-Петербург (более 2000 точек), Москва (более 1800 точек), Нижний Новгород (более 1300 точек), Пермь и Ростов-на-Дону (более 900 точек). Чаще всего сетью Dom.ru Wi-Fi пользовались жители Санкт-Петербурга (более 9,3 млн подключений), Перми (6,7 млн), Нижнего Новгорода (4,3 млн), Самары (3,9 млн), Екатеринбурга (3,7), Брянска (3,2 млн), Волгограда (2,9 млн), Кирова, Набережных Челнов и Москвы (более 2 млн).

Wi-Fi от «Дом.ру» доступен посетителям кафе, ресторанов, кинотеатров, торговых центров, медицинских и образовательных учреждений, фитнес-центров, гостиниц, вокзалов и аэропортов, крупных спортивных объектов, а также более 5000 открытых площадок – в популярных местах отдыха, в том числе в Москве в пределах Третьего транспортного кольца, в исторической части Санкт-Петербурга (Невский проспект, Зимний дворец, Петропавловская крепость, Казанский собор), на территории Нижегородского Кремля, в Сормовском парке и на площади у Нижегородской ярмарки в Нижнем Новгороде, на набережной Исети и на ул. Вайнера в Екатеринбурге, на эспланаде в Перми, в Парке Тысячелетия в Казани, на площади им. Куйбышева в Самаре и во многих других городах.

В 2021 г. «Дом.ру ,изнес» доверили организацию Wi-Fi инфраструктуры для гостей, организаторов и участников сразу нескольких крупных международных спортивных мероприятий, таких как: «Финал Восьми» баскетбольной Лиги чемпионов 2020—2021 (Нижний Новгород), «Чемпионата мира по скалолазанию среди юниоров» (Воронеж), «Игр стран СНГ» (Казань).

По итогам 2021 г/ пользователи совершили в сети Dom.ru Wi-Fi более 71 млн регистраций и использовали порядка 12 тыс. ТБ трафика (сопоставимо с онлайн-просмотром 5 млн фильмов в Full HD или 1,1 млн фильмов в формате 4К). Количество уникальных пользователей год к году выросло на 17% и превысило 5,6 млн человек.

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Более 28% от общего числа интернет-пользователей используют общественные Wi-Fi-сети более одного раза в неделю. Самыми популярными днями неделями стали пятница, среда и четверг. Каждое третье подключение приходилось на кафе, бары и рестораны, каждое пятое – на салоны красоты, фитнес-центры, спортивные и медицинские учреждения. Почти 90% пользователей выходили в сеть со смартфонов и мобильных телефонов, 10% – с ноутбуков, 1,5 % – с планшетов. Топ-3 брендов мобильных устройств возглавляет Apple (28%), за ним следуют Samsung (21%) и Huawei (19%). Лидером рейтинга операционных систем стала Android (64%), на втором месте – iOS (25%), на третьем – Windows (7%). Топ-5 интересов Wi-Fi-пользователей возглавляет спорт и фитнес, второе место поделили шопинг, красота и здоровье, замыкают пятерку любители музыки и путешествий.

«Дом.ру» предоставляет услуги на базе собственных современных сетей с высокой пропускной способностью до 10 Гбит/с. Чтобы воспользоваться Wi-Fi, достаточно подключить мобильное устройство к сети. Передача данных пользователей услуги может быть организована со скоростью до 1 Гбит/с. Этого достаточно для интернет-серфинга, комфортного просмотра видео в высоком разрешении, прослушивания музыки, а также видеозвонков и выхода в прямые эфиры в соцсетях. Обязательную авторизацию можно пройти любым удобным способом: по номеру телефона через звонок или SMS, аккаунт в соцсетях, портал Госуслуг или выбрать опцию «Я клиент Дом.ру».