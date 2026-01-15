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Россия ПФО Кировская область Киров

Россия - ПФО - Кировская область - Киров

Александр Люстрицкий "Комсомольская строится. Город Киров" (1970) Александр Люстрицкий "Комсомольская строится. Город Киров" (1970)
Александр Люстрицкий "Город Киров растет" (1967) Александр Люстрицкий "Город Киров растет" (1967)
Александр Люстрицкий "Комсомольская строится. Город Киров" (1970)

СОБЫТИЯ


15.01.2026 «МегаФон» запустил интернет для сотен семей в Кирове

мого сериала загрузится всего за пару минут. Жилой комплекс «Заповедный» находится в заречной части Кирова, в окружении природы и заповедных зон. В малоэтажных домах проживают сотни семей, для

01.11.2025 Гигабит от МТС стал доступен еще 4000 семьям Кирова

устройств, включая системы безопасности и видеонаблюдения, а также другие онлайн-сервисы для дома. «Киров сегодня — это динамично растущий город с активной застройкой. Мы видим, как в новых рай
14.01.2025 Исследование: каждый пятый офисный работник в Кирове никогда не проходил инструктаж по информационной безопасности

в цифровую экосистему МТС, и портал по поиску работы SuperJob провели совместное исследование, посвящённое обучению основам информационной безопасности в российских компаниях. 21% офисных работников Кирова отметили, что никогда не проходили подобный инструктаж. Представители HR-служб более половины компаний утверждают, что проводили инструктаж по информационной безопасности в течение проше
09.10.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в северо-западной части Кирова

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в северо-западной части Кирова. Инженеры оператора запустили новую базовую станцию с поддержкой технологии 4G для жителей ЖК «Салют». Телеком-объект обеспечит устойчивую голосовую связь и среднюю скорость передачи дан
06.09.2024 Абоненты МТС в Кирове смогут звонить через умные колонки на телефонные номера

МТС совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Кирове смогут звонить на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы с помощью домашних станций. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чтобы совершить звонок посред
05.09.2024 К сезону деловой активности «МегаФон» ускорил интернет в Кирове

«МегаФон» модернизировал телеком-объекты в Ленинском, Октябрьском и Нововятском районах Кирова. Скорость мобильного интернета стала выше на 20% в жилых кварталах, торговых центрах, а также вблизи учебных заведений города. Улучшения заметят порядка 100 тыс. кировчан. Об этом CNews

27.08.2024 В Кирове появился маркетплейс для малого и среднего бизнеса от МТС

МТС объявляет о запуске в Кирове собственного маркетплейса цифровых решений для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс обеспечит выбор новейших технологий для бизнеса и онлайн-покупки цифровых B2B-продуктов в режиме «од
16.08.2024 МТС: Киров вошел в топ-20 по количеству контента на видеоплатформе NUUM

ного и вертикального видео, а также стриминга. Наибольшей популярностью в публикациях среди жителей Кирова пользуется категория «Игры». На нее приходится 18% от всего загруженного кировскими бл
11.07.2024 В Кирове МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

МТС объявляет о старте в Кирове предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июл
27.06.2024 МТС в Кирове запустила продажи Honor 200 Lite

4000 руб. на покупку, умные часы Honor Choice Watch в подарок или дополнительная выгода на абонемент на связь сроком на 3, 6 или 12 месяцев. Для всех покупателей действует рассрочка 0-0-12. МТС МТС в Кирове запустила продажи Honor 200 Lite «Ценовой сегмент, в котором представлена новинка, растет. По итогам первых пяти месяцев 2024 г. на российском рынке смартфонов было продано около 600 тыс
31.05.2024 «МегаФон» усилил сеть в центральном районе Кирова

вской области Александр Максимов. Согласно аналитике обезличенных данных «МегаФона», в июне 2023 г. Киров чаще всего посещали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. На гостей

17.05.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» впервые заработал в Кирове

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сервиса кикшеринга «МТС Юрент», который заработал в Кирове впервые. Горожан ждет порядка 500 электросамокатов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Для повышения безопасности поездок по городу определены участки с высоким пешеходным трафико
15.05.2024 Застройщик Кирова «Транс-Холдинг» внедряет ERP-систему компании «Философт»

ИТ-решение оптимизирует управление ресурсами и автоматизирует бизнес-процессы компании. «Транс-Холдинг» опробует систему в процессах управления в ЖК «Фьюжн» в Кирове. Об этом CNews сообщили представители «Философт». ERP-cистема от «Философт» – это экосистема, где все подсистемы работают в одном информационном поле. Можно настроить взаимодействие с лю
18.04.2024 МТС в Кирове открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro

й». В дальнейшем мы ожидаем, что уже со старта продаж интерес к новинке будет не менее высоким, чем в период предзаказа», – отметил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов. МТС МТС в Кирове открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированн
06.03.2024 Мобильный интернет «заехал» в коттеджные поселки около Кирова

сенне-летний период и приняли решение о запуске дополнительного телеком-оборудования. Территория рядом с населенными пунктами Головизнинцы, Пасегово и Дряхловщина пользуется высоким спросом у жителей Кирова. Спокойная и экологически чистая локация находится в получасе езды от столицы региона рядом с хвойным лесом и рекой и привлекает кировчан, уставших от городского шума. Здесь построены и

17.01.2024 Вотчину Деда Мороза в январские каникулы чаще всего посещали жители Москвы и Кирова

авители «МегаФона». Москвичи, несмотря на более сложную логистику, опередили по количеству путешественников в «сказочную» резиденцию Деда Мороза гостей из Вологды, Нижнего Новгорода, Казани, Самары и Кирова. Как показывают цифры, поток туристов на родину Деда Мороза из регионов России стабилен, и в целом за год увеличился на 22%. За время визитов гости прокачали здесь более 12,6 тыс. Гб инф
09.11.2023 Для жителей Кирова, Советска и Малмыжа ускорили мобильный интернет

Инженеры «Мегафона» модернизировали существующую телеком-инфраструктуру в трех городах Кировской области. В Кирове, Советске и Малмыже жители и гости региона смогут пользоваться улучшенным качеством мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». В ходе рефарминга оператор запу
01.11.2023 МТС прокачала сеть в Кирове и малых населенных пунктах области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети 4G в Кирове и Кировской области. Благодаря строительству новых базовых станций и модернизации существующих в среднем скорость интернета увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

08.06.2023 МТС «разогнала» мобильный интернет на участке трассы Нижний Новгород – Киров в Уренском районе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, прокачала мобильный интернет LTE на участке трассы Нижний Новгород – Киров в Уренском районе. Планомерная работа по организации качественного покрытия в Урене и прилегающих к нему территориях велась с 2018 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новая базов
02.03.2023 «Мегафон» установил базовые станции 4G на пригородных территориях Кирова

Мобильный 4G-интернет появился на участке железной дороги Киров – Стрижи при подъезде к столице региона. Новые базовые станции с поддержкой сети четвер
25.01.2023 ГК 1520 модернизировала систему управления движением поездов на станции Поздино в Кирове

В Кирове на станции Поздино модернизирована система управления движением поездов. Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 заменили импортные компоненты системы цифровой российской автоматикой. На станц
14.02.2019 «Ростелеком» поможет Кировской области с региональным проектом «Умный город»

шений в инфраструктуре муниципалитета, в сфере ЖКХ. И первый шаг в реализации проекта «Умный город» Киров уже сделал – в прошлом году мы заключили с «Ростелекомом» самый масштабный в России эне
23.01.2017 «Мегафон» обеспечил удаленный учет энергоресурсов в Кирове

ащищенному GSM-каналу SIM-карты оператора передают общедомовую статистику. Эту новую технологию для Кирова впервые внедрило муниципальное бюджетное учреждение «Центральная диспетчерская служба

24.11.2016 «Мегафон» оснастил SIM–картами общественный транспорт Кирова

«Мегафон» объявил об оснащении общественного транспорта Кирова мобильными технологиями. Как рассказали CNews в компании, более 500 городских маршруто
02.11.2016 «Билайн» запустил LTE в Кирове и Ижевске

падном районе города. До конца года в планах запуск в Кирово-Чепецке.«Мы рады сообщить, что жителям Кирова и Ижевска теперь тоже доступна сеть 4G от «Билайн». Развитие сетей LTE - это продолжен
22.04.2016 Более 1700 жителей Кирова подключились к Wi-Fi в городских автобусах

Более 1 700 жителей Кирова подключились к Wi-Fi в городских автобусах. Таковы первые итоги проекта по оснащению общественного транспорта беспроводным интернетом. За три недели пассажиры скачали в сети объем данных
30.03.2016 «МегаФон» сокращает виртуальные очереди в поликлиниках Кирова

Жителям Кирова стало проще записаться на прием к врачу или вызвать доктора на дом. В клинико-диагност
10.12.2015 «Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Кирове и Кировской области

держивающее технологию Dual Carrier–HSPA+, можно приобрести в офисах обслуживания и продаж «Билайн» Кирова и области.
03.06.2015 За два года работы в Единый контактный центр «Ростелекома» в Кирове поступило более 3 млн звонков

В Кирове за два года работы Единого контактного центра (ЕКЦ) Межрегионального филиала «Волга» было принято более 3,2 млн звонков. Они поступают на бесплатные номера 8-800-1000-800, 8-800-181-1830
01.06.2015 Аэропорт Кирова подключен к системе автономного функционирования от Zamar

утствие на российском рынке. Как сообщили CNews в Zamar, новым узлом воздушного транспорта, подключенным к системе автономного функционирования «Мобильный аэропорт», стал аэропорт «Победилово» города Киров. По утверждению компании, представленная система, основанная на передовых технологиях российского инженерного комплекса, позволяет полностью автономизировать работу аэропорта в области ре
09.04.2014 Роман Хрулёв назначен директором МТС в Кирове

гического Университета, второе образование получил в 2009 г. по специальности «Финансовый менеджмент» в НИУ «Высшая школа экономики». В 2001 г., по окончании вуза, приступил к работе в компании МТС в Кирове в должности специалиста отдела продаж. Спустя три года стал руководителем отдела по работе с корпоративными клиентами. В дальнейшем занимал позицию директора департамента по работе с клю
07.10.2013 Пассажирские автобусы в Кирове оснастили новым навигационным оборудованием ГЛОНАСС

На 116 пассажирских автобусов в Кирове устанавливается новое оборудование ГЛОНАСС, которое соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к навигационным системам при перевозке пассажиров в Российской Федерации, ра
05.06.2013 «Ростелеком» открыл в Кирове площадку единого распределенного центра обслуживания вызовов

«Ростелеком» открыл в Кирове площадку единого распределенного центра обслуживания вызовов (ЕРЦОВ). Услугами центра могут воспользоваться абоненты компании 12 регионов Приволжского федерального округа. С его появлени
09.11.2012 В Кирове открылось региональное представительство Ru-Center

В Кирове заработало региональное представительство компании Ru-Center. Обслуживание клиентов Ru-Center по вопросам подбора и регистрации доменов, приема документов для передачи прав на домены, пе
06.04.2012 Клиенты первого МФЦ по предоставлению госуслуг в Кирове смогут воспользоваться услугами «Сбербанка»

В Кирове открылся первый многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Для удобства клиентов центра «Сбербанк» установил здесь платежный терминал и открыл операц
13.10.2011 ТТК начал строительство второй очереди городской сети связи в Кирове

Компания ТТК сообщила о начале строительства второй очереди городской волоконно-оптической сети связи в Кирове. В рамках проекта «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное предприятие компании ТТК, планирует до конца 2012 г. построить около 20 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и 23 узл
20.09.2010 «ТТК-Нижний Новгород» ввел новые тарифы на интернет для юридических лиц Кирова

Компания «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН) ввела новые тарифы на услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) для юридических лиц в Кирове. На тарифах линейки «Безлимитный» скорости доступа увеличены в среднем в 2 раза без повышения абонентской платы. Например, тариф «Безлимитный-1500» со скоростью доступа 1536 Кбит/с транс
07.09.2010 «ТТК-Нижний Новгород» начал строительство городской сети связи в Кирове

ж первого узла доступа пропускной способностью 1 Гбит/с в крупнейшем городском бизнес-центре города Кирова «Прогресс». Это первый шаг строительства городской волоконно-оптической сети связи, пр
09.06.2010 «ТТК-Нижний Новгород» подключил «ЭР-Телеком» в Кирове к магистральной сети ТТК

в качестве сервиса нет, - отметил директор по техническому сервису «Компании «ЭР-Телеком» в городе Киров Виталий Кондрашов. - Немалую роль при выборе поставщика сыграла стоимость услуг, котора
16.10.2009 Неогеография: создаётся виртуальный Киров

и, и в других странах бывшего СССР, становится всё более массовым. Началось возведение виртуального Кирова. В рамках некоммерческого открытого проекта City2KML инициативная группа приступила к


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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 96
МегаФон 10742 68
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 39
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 25
Ростелеком 10948 23
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Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 20
Yandex - Яндекс 9216 19
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 18
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Samsung Electronics 11064 12
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
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Microsoft Corporation 25775 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 7
Cisco Systems 5372 7
Apple Inc 13154 7
LG Electronics 3735 7
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SAP SE 5601 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Intel Corporation 12811 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Oracle Corporation 7074 6
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Московская ассоциация предпринимателей 9 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
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Союз художников России 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 105
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 90
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 79
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 75
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 71
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 66
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 47
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 46
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 45
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 39
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 36
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 30
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 28
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 28
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 28
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 28
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 27
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 26
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 23
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 23
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 18
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 16
Google Android 15243 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 14
Microsoft Windows 2000 8678 10
Apple iOS 8583 8
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Философт - Мажордом 70 6
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 5
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru WI-FI 22 4
Electrolux EWW, EWF - Electrolux PerfectCare - серия стиральных машин 22 4
Microsoft Windows 16882 4
Apple - App Store 3109 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
НКК - ГКС - SiTex 30 3
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 8 3
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 2
Apple iTunes Store 1118 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
МТС Big Data 324 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 2
Яндекс.Пробки 69 2
МТС Мобильная библиотека 41 2
МегаФон SIM-карты 18 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 2
Максимов Александр 59 25
Быков Алексей 91 21
Женихов Алексей 61 11
Исаев Максим 55 9
Иванов Михаил 116 8
Поповский Александр 93 5
Семериков Андрей 37 4
Воробьев Михаил 53 4
Сандалов Роман 4 4
Хасьянова Гульнара 156 4
Мельников Александр 98 3
Власов Иван 56 3
Козлов Игорь 47 3
Ухлинов Леонид 61 3
Пучков Антон 33 3
Вафин Рустам 5 3
Югай Виктор 66 3
Кузнецов Сергей 163 3
Вахнин Павел 53 3
Кузнецов Александр 162 2
Лебедева Ирина 65 2
Помозов Алексей 88 2
Соловенчук Александр 156 2
Губанов Андрей 117 2
Подшивалов Виталий 4 2
Фурсенко Сергей 6 2
Пахомов Александр 140 2
Шаров Борис 73 2
Колпаков Антон 57 2
Рыболовлев Александр 2 2
Головин Даниил 34 2
Мартынов Александр 59 2
Устюжанин Виктор 13 2
Белых Никита 10 2
Айгистов Александр 9 2
Лихачев Дмитрий 9 2
Хрусталев Даниил 7 2
Маршак Самуил 5 2
Козин Алексей 58 2
Ситев Алексей 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 310
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 175
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 133
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 130
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 119
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 109
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 104
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 95
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 91
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 87
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 84
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 82
Россия - СФО - Новосибирск 4876 76
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 70
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 64
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 61
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 61
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 59
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 58
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 58
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 57
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 53
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 51
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 48
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 44
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 42
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 41
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 40
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 40
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 39
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 39
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 39
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 37
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 36
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 36
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 238 35
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 51 35
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 33
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 80
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 64
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 58
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 57
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 36
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 36
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 29
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 28
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 23
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 23
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 23
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 17
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 14
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 12
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 12
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 11
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 11
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
CNews - ZOOM.CNews 1866 6
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 2
Forbes - Форбс 1002 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РИА Новости 1033 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Viasat Premium HD 22 1
Росбалт ИА 60 1
Советский спорт 19 1
Ставропольская правда 4 1
Финансовая газета 24 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
CNews Инновация года - награда 155 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Gartner - Гартнер 3658 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
SimilarWeb 62 1
Рустелеком ТК 305 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 10
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 5
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
Минобороны РФ - ВМА им. С. М. Кирова - Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 10 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 2
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 2
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
Институт предпринимательства и инвестиций НОУ 4 2
ВГАТУ ФГБОУ ВО - Вятский ГАТУ - Вятский государственный агротехнологический университет - Вятская сельскохозяйственная академия 3 2
International Space University - Международный космический университет 3 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
Туран Университет 4 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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