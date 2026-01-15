Россия - ПФО - Кировская область - Киров

«МегаФон» запустил интернет для сотен семей в Кирове мого сериала загрузится всего за пару минут. Жилой комплекс «Заповедный» находится в заречной части Кирова, в окружении природы и заповедных зон. В малоэтажных домах проживают сотни семей, для

Гигабит от МТС стал доступен еще 4000 семьям Кирова устройств, включая системы безопасности и видеонаблюдения, а также другие онлайн-сервисы для дома. «Киров сегодня — это динамично растущий город с активной застройкой. Мы видим, как в новых рай

Исследование: каждый пятый офисный работник в Кирове никогда не проходил инструктаж по информационной безопасности в цифровую экосистему МТС, и портал по поиску работы SuperJob провели совместное исследование, посвящённое обучению основам информационной безопасности в российских компаниях. 21% офисных работников Кирова отметили, что никогда не проходили подобный инструктаж. Представители HR-служб более половины компаний утверждают, что проводили инструктаж по информационной безопасности в течение проше

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в северо-западной части Кирова «МегаФон» ускорил мобильный интернет в северо-западной части Кирова. Инженеры оператора запустили новую базовую станцию с поддержкой технологии 4G для жителей ЖК «Салют». Телеком-объект обеспечит устойчивую голосовую связь и среднюю скорость передачи дан

Абоненты МТС в Кирове смогут звонить через умные колонки на телефонные номера МТС совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Кирове смогут звонить на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы с помощью домашних станций. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чтобы совершить звонок посред

К сезону деловой активности «МегаФон» ускорил интернет в Кирове «МегаФон» модернизировал телеком-объекты в Ленинском, Октябрьском и Нововятском районах Кирова. Скорость мобильного интернета стала выше на 20% в жилых кварталах, торговых центрах, а также вблизи учебных заведений города. Улучшения заметят порядка 100 тыс. кировчан. Об этом CNews

В Кирове появился маркетплейс для малого и среднего бизнеса от МТС МТС объявляет о запуске в Кирове собственного маркетплейса цифровых решений для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс обеспечит выбор новейших технологий для бизнеса и онлайн-покупки цифровых B2B-продуктов в режиме «од

МТС: Киров вошел в топ-20 по количеству контента на видеоплатформе NUUM ного и вертикального видео, а также стриминга. Наибольшей популярностью в публикациях среди жителей Кирова пользуется категория «Игры». На нее приходится 18% от всего загруженного кировскими бл

В Кирове МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта МТС объявляет о старте в Кирове предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июл

МТС в Кирове запустила продажи Honor 200 Lite 4000 руб. на покупку, умные часы Honor Choice Watch в подарок или дополнительная выгода на абонемент на связь сроком на 3, 6 или 12 месяцев. Для всех покупателей действует рассрочка 0-0-12. МТС МТС в Кирове запустила продажи Honor 200 Lite «Ценовой сегмент, в котором представлена новинка, растет. По итогам первых пяти месяцев 2024 г. на российском рынке смартфонов было продано около 600 тыс

«МегаФон» усилил сеть в центральном районе Кирова вской области Александр Максимов. Согласно аналитике обезличенных данных «МегаФона», в июне 2023 г. Киров чаще всего посещали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. На гостей

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» впервые заработал в Кирове ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сервиса кикшеринга «МТС Юрент», который заработал в Кирове впервые. Горожан ждет порядка 500 электросамокатов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Для повышения безопасности поездок по городу определены участки с высоким пешеходным трафико

Застройщик Кирова «Транс-Холдинг» внедряет ERP-систему компании «Философт» ИТ-решение оптимизирует управление ресурсами и автоматизирует бизнес-процессы компании. «Транс-Холдинг» опробует систему в процессах управления в ЖК «Фьюжн» в Кирове. Об этом CNews сообщили представители «Философт». ERP-cистема от «Философт» – это экосистема, где все подсистемы работают в одном информационном поле. Можно настроить взаимодействие с лю

МТС в Кирове открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro й». В дальнейшем мы ожидаем, что уже со старта продаж интерес к новинке будет не менее высоким, чем в период предзаказа», – отметил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов. МТС МТС в Кирове открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированн

Мобильный интернет «заехал» в коттеджные поселки около Кирова сенне-летний период и приняли решение о запуске дополнительного телеком-оборудования. Территория рядом с населенными пунктами Головизнинцы, Пасегово и Дряхловщина пользуется высоким спросом у жителей Кирова. Спокойная и экологически чистая локация находится в получасе езды от столицы региона рядом с хвойным лесом и рекой и привлекает кировчан, уставших от городского шума. Здесь построены и

Вотчину Деда Мороза в январские каникулы чаще всего посещали жители Москвы и Кирова авители «МегаФона». Москвичи, несмотря на более сложную логистику, опередили по количеству путешественников в «сказочную» резиденцию Деда Мороза гостей из Вологды, Нижнего Новгорода, Казани, Самары и Кирова. Как показывают цифры, поток туристов на родину Деда Мороза из регионов России стабилен, и в целом за год увеличился на 22%. За время визитов гости прокачали здесь более 12,6 тыс. Гб инф

Для жителей Кирова, Советска и Малмыжа ускорили мобильный интернет Инженеры «Мегафона» модернизировали существующую телеком-инфраструктуру в трех городах Кировской области. В Кирове, Советске и Малмыже жители и гости региона смогут пользоваться улучшенным качеством мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». В ходе рефарминга оператор запу

МТС прокачала сеть в Кирове и малых населенных пунктах области ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети 4G в Кирове и Кировской области. Благодаря строительству новых базовых станций и модернизации существующих в среднем скорость интернета увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС «разогнала» мобильный интернет на участке трассы Нижний Новгород – Киров в Уренском районе ПАО «МТС», цифровая экосистема, прокачала мобильный интернет LTE на участке трассы Нижний Новгород – Киров в Уренском районе. Планомерная работа по организации качественного покрытия в Урене и прилегающих к нему территориях велась с 2018 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новая базов

«Мегафон» установил базовые станции 4G на пригородных территориях Кирова Мобильный 4G-интернет появился на участке железной дороги Киров – Стрижи при подъезде к столице региона. Новые базовые станции с поддержкой сети четвер

ГК 1520 модернизировала систему управления движением поездов на станции Поздино в Кирове В Кирове на станции Поздино модернизирована система управления движением поездов. Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 заменили импортные компоненты системы цифровой российской автоматикой. На станц

«Ростелеком» поможет Кировской области с региональным проектом «Умный город» шений в инфраструктуре муниципалитета, в сфере ЖКХ. И первый шаг в реализации проекта «Умный город» Киров уже сделал – в прошлом году мы заключили с «Ростелекомом» самый масштабный в России эне

«Мегафон» обеспечил удаленный учет энергоресурсов в Кирове ащищенному GSM-каналу SIM-карты оператора передают общедомовую статистику. Эту новую технологию для Кирова впервые внедрило муниципальное бюджетное учреждение «Центральная диспетчерская служба

«Мегафон» оснастил SIM–картами общественный транспорт Кирова «Мегафон» объявил об оснащении общественного транспорта Кирова мобильными технологиями. Как рассказали CNews в компании, более 500 городских маршруто

«Билайн» запустил LTE в Кирове и Ижевске падном районе города. До конца года в планах запуск в Кирово-Чепецке.«Мы рады сообщить, что жителям Кирова и Ижевска теперь тоже доступна сеть 4G от «Билайн». Развитие сетей LTE - это продолжен

Более 1700 жителей Кирова подключились к Wi-Fi в городских автобусах Более 1 700 жителей Кирова подключились к Wi-Fi в городских автобусах. Таковы первые итоги проекта по оснащению общественного транспорта беспроводным интернетом. За три недели пассажиры скачали в сети объем данных

«МегаФон» сокращает виртуальные очереди в поликлиниках Кирова Жителям Кирова стало проще записаться на прием к врачу или вызвать доктора на дом. В клинико-диагност

«Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Кирове и Кировской области держивающее технологию Dual Carrier–HSPA+, можно приобрести в офисах обслуживания и продаж «Билайн» Кирова и области.

За два года работы в Единый контактный центр «Ростелекома» в Кирове поступило более 3 млн звонков В Кирове за два года работы Единого контактного центра (ЕКЦ) Межрегионального филиала «Волга» было принято более 3,2 млн звонков. Они поступают на бесплатные номера 8-800-1000-800, 8-800-181-1830

Аэропорт Кирова подключен к системе автономного функционирования от Zamar утствие на российском рынке. Как сообщили CNews в Zamar, новым узлом воздушного транспорта, подключенным к системе автономного функционирования «Мобильный аэропорт», стал аэропорт «Победилово» города Киров. По утверждению компании, представленная система, основанная на передовых технологиях российского инженерного комплекса, позволяет полностью автономизировать работу аэропорта в области ре

Роман Хрулёв назначен директором МТС в Кирове гического Университета, второе образование получил в 2009 г. по специальности «Финансовый менеджмент» в НИУ «Высшая школа экономики». В 2001 г., по окончании вуза, приступил к работе в компании МТС в Кирове в должности специалиста отдела продаж. Спустя три года стал руководителем отдела по работе с корпоративными клиентами. В дальнейшем занимал позицию директора департамента по работе с клю

Пассажирские автобусы в Кирове оснастили новым навигационным оборудованием ГЛОНАСС На 116 пассажирских автобусов в Кирове устанавливается новое оборудование ГЛОНАСС, которое соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к навигационным системам при перевозке пассажиров в Российской Федерации, ра

«Ростелеком» открыл в Кирове площадку единого распределенного центра обслуживания вызовов «Ростелеком» открыл в Кирове площадку единого распределенного центра обслуживания вызовов (ЕРЦОВ). Услугами центра могут воспользоваться абоненты компании 12 регионов Приволжского федерального округа. С его появлени

В Кирове открылось региональное представительство Ru-Center В Кирове заработало региональное представительство компании Ru-Center. Обслуживание клиентов Ru-Center по вопросам подбора и регистрации доменов, приема документов для передачи прав на домены, пе

Клиенты первого МФЦ по предоставлению госуслуг в Кирове смогут воспользоваться услугами «Сбербанка» В Кирове открылся первый многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Для удобства клиентов центра «Сбербанк» установил здесь платежный терминал и открыл операц

ТТК начал строительство второй очереди городской сети связи в Кирове Компания ТТК сообщила о начале строительства второй очереди городской волоконно-оптической сети связи в Кирове. В рамках проекта «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное предприятие компании ТТК, планирует до конца 2012 г. построить около 20 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и 23 узл

«ТТК-Нижний Новгород» ввел новые тарифы на интернет для юридических лиц Кирова Компания «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН) ввела новые тарифы на услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) для юридических лиц в Кирове. На тарифах линейки «Безлимитный» скорости доступа увеличены в среднем в 2 раза без повышения абонентской платы. Например, тариф «Безлимитный-1500» со скоростью доступа 1536 Кбит/с транс

«ТТК-Нижний Новгород» начал строительство городской сети связи в Кирове ж первого узла доступа пропускной способностью 1 Гбит/с в крупнейшем городском бизнес-центре города Кирова «Прогресс». Это первый шаг строительства городской волоконно-оптической сети связи, пр

«ТТК-Нижний Новгород» подключил «ЭР-Телеком» в Кирове к магистральной сети ТТК в качестве сервиса нет, - отметил директор по техническому сервису «Компании «ЭР-Телеком» в городе Киров Виталий Кондрашов. - Немалую роль при выборе поставщика сыграла стоимость услуг, котора