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Россия ПФО Кировская область Киров
СОБЫТИЯ
|15.01.2026
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«МегаФон» запустил интернет для сотен семей в Кирове
мого сериала загрузится всего за пару минут. Жилой комплекс «Заповедный» находится в заречной части Кирова, в окружении природы и заповедных зон. В малоэтажных домах проживают сотни семей, для
|01.11.2025
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Гигабит от МТС стал доступен еще 4000 семьям Кирова
устройств, включая системы безопасности и видеонаблюдения, а также другие онлайн-сервисы для дома. «Киров сегодня — это динамично растущий город с активной застройкой. Мы видим, как в новых рай
|14.01.2025
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Исследование: каждый пятый офисный работник в Кирове никогда не проходил инструктаж по информационной безопасности
в цифровую экосистему МТС, и портал по поиску работы SuperJob провели совместное исследование, посвящённое обучению основам информационной безопасности в российских компаниях. 21% офисных работников Кирова отметили, что никогда не проходили подобный инструктаж. Представители HR-служб более половины компаний утверждают, что проводили инструктаж по информационной безопасности в течение проше
|09.10.2024
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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в северо-западной части Кирова
«МегаФон» ускорил мобильный интернет в северо-западной части Кирова. Инженеры оператора запустили новую базовую станцию с поддержкой технологии 4G для жителей ЖК «Салют». Телеком-объект обеспечит устойчивую голосовую связь и среднюю скорость передачи дан
|06.09.2024
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Абоненты МТС в Кирове смогут звонить через умные колонки на телефонные номера
МТС совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Кирове смогут звонить на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы с помощью домашних станций. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чтобы совершить звонок посред
|05.09.2024
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К сезону деловой активности «МегаФон» ускорил интернет в Кирове
«МегаФон» модернизировал телеком-объекты в Ленинском, Октябрьском и Нововятском районах Кирова. Скорость мобильного интернета стала выше на 20% в жилых кварталах, торговых центрах, а также вблизи учебных заведений города. Улучшения заметят порядка 100 тыс. кировчан. Об этом CNews
|27.08.2024
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В Кирове появился маркетплейс для малого и среднего бизнеса от МТС
МТС объявляет о запуске в Кирове собственного маркетплейса цифровых решений для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс обеспечит выбор новейших технологий для бизнеса и онлайн-покупки цифровых B2B-продуктов в режиме «од
|16.08.2024
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МТС: Киров вошел в топ-20 по количеству контента на видеоплатформе NUUM
ного и вертикального видео, а также стриминга. Наибольшей популярностью в публикациях среди жителей Кирова пользуется категория «Игры». На нее приходится 18% от всего загруженного кировскими бл
|11.07.2024
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В Кирове МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта
МТС объявляет о старте в Кирове предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июл
|27.06.2024
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МТС в Кирове запустила продажи Honor 200 Lite
4000 руб. на покупку, умные часы Honor Choice Watch в подарок или дополнительная выгода на абонемент на связь сроком на 3, 6 или 12 месяцев. Для всех покупателей действует рассрочка 0-0-12. МТС МТС в Кирове запустила продажи Honor 200 Lite «Ценовой сегмент, в котором представлена новинка, растет. По итогам первых пяти месяцев 2024 г. на российском рынке смартфонов было продано около 600 тыс
|31.05.2024
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«МегаФон» усилил сеть в центральном районе Кирова
вской области Александр Максимов. Согласно аналитике обезличенных данных «МегаФона», в июне 2023 г. Киров чаще всего посещали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. На гостей
|17.05.2024
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» впервые заработал в Кирове
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сервиса кикшеринга «МТС Юрент», который заработал в Кирове впервые. Горожан ждет порядка 500 электросамокатов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Для повышения безопасности поездок по городу определены участки с высоким пешеходным трафико
|15.05.2024
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Застройщик Кирова «Транс-Холдинг» внедряет ERP-систему компании «Философт»
ИТ-решение оптимизирует управление ресурсами и автоматизирует бизнес-процессы компании. «Транс-Холдинг» опробует систему в процессах управления в ЖК «Фьюжн» в Кирове. Об этом CNews сообщили представители «Философт». ERP-cистема от «Философт» – это экосистема, где все подсистемы работают в одном информационном поле. Можно настроить взаимодействие с лю
|18.04.2024
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МТС в Кирове открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro
й». В дальнейшем мы ожидаем, что уже со старта продаж интерес к новинке будет не менее высоким, чем в период предзаказа», – отметил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов. МТС МТС в Кирове открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированн
|06.03.2024
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Мобильный интернет «заехал» в коттеджные поселки около Кирова
сенне-летний период и приняли решение о запуске дополнительного телеком-оборудования. Территория рядом с населенными пунктами Головизнинцы, Пасегово и Дряхловщина пользуется высоким спросом у жителей Кирова. Спокойная и экологически чистая локация находится в получасе езды от столицы региона рядом с хвойным лесом и рекой и привлекает кировчан, уставших от городского шума. Здесь построены и
|17.01.2024
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Вотчину Деда Мороза в январские каникулы чаще всего посещали жители Москвы и Кирова
авители «МегаФона». Москвичи, несмотря на более сложную логистику, опередили по количеству путешественников в «сказочную» резиденцию Деда Мороза гостей из Вологды, Нижнего Новгорода, Казани, Самары и Кирова. Как показывают цифры, поток туристов на родину Деда Мороза из регионов России стабилен, и в целом за год увеличился на 22%. За время визитов гости прокачали здесь более 12,6 тыс. Гб инф
|09.11.2023
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Для жителей Кирова, Советска и Малмыжа ускорили мобильный интернет
Инженеры «Мегафона» модернизировали существующую телеком-инфраструктуру в трех городах Кировской области. В Кирове, Советске и Малмыже жители и гости региона смогут пользоваться улучшенным качеством мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». В ходе рефарминга оператор запу
|01.11.2023
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МТС прокачала сеть в Кирове и малых населенных пунктах области
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети 4G в Кирове и Кировской области. Благодаря строительству новых базовых станций и модернизации существующих в среднем скорость интернета увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.
|08.06.2023
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МТС «разогнала» мобильный интернет на участке трассы Нижний Новгород – Киров в Уренском районе
ПАО «МТС», цифровая экосистема, прокачала мобильный интернет LTE на участке трассы Нижний Новгород – Киров в Уренском районе. Планомерная работа по организации качественного покрытия в Урене и прилегающих к нему территориях велась с 2018 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новая базов
|02.03.2023
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«Мегафон» установил базовые станции 4G на пригородных территориях Кирова
Мобильный 4G-интернет появился на участке железной дороги Киров – Стрижи при подъезде к столице региона. Новые базовые станции с поддержкой сети четвер
|25.01.2023
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ГК 1520 модернизировала систему управления движением поездов на станции Поздино в Кирове
В Кирове на станции Поздино модернизирована система управления движением поездов. Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 заменили импортные компоненты системы цифровой российской автоматикой. На станц
|14.02.2019
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«Ростелеком» поможет Кировской области с региональным проектом «Умный город»
шений в инфраструктуре муниципалитета, в сфере ЖКХ. И первый шаг в реализации проекта «Умный город» Киров уже сделал – в прошлом году мы заключили с «Ростелекомом» самый масштабный в России эне
|23.01.2017
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«Мегафон» обеспечил удаленный учет энергоресурсов в Кирове
ащищенному GSM-каналу SIM-карты оператора передают общедомовую статистику. Эту новую технологию для Кирова впервые внедрило муниципальное бюджетное учреждение «Центральная диспетчерская служба
|24.11.2016
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«Мегафон» оснастил SIM–картами общественный транспорт Кирова
«Мегафон» объявил об оснащении общественного транспорта Кирова мобильными технологиями. Как рассказали CNews в компании, более 500 городских маршруто
|02.11.2016
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«Билайн» запустил LTE в Кирове и Ижевске
падном районе города. До конца года в планах запуск в Кирово-Чепецке.«Мы рады сообщить, что жителям Кирова и Ижевска теперь тоже доступна сеть 4G от «Билайн». Развитие сетей LTE - это продолжен
|22.04.2016
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Более 1700 жителей Кирова подключились к Wi-Fi в городских автобусах
Более 1 700 жителей Кирова подключились к Wi-Fi в городских автобусах. Таковы первые итоги проекта по оснащению общественного транспорта беспроводным интернетом. За три недели пассажиры скачали в сети объем данных
|30.03.2016
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«МегаФон» сокращает виртуальные очереди в поликлиниках Кирова
Жителям Кирова стало проще записаться на прием к врачу или вызвать доктора на дом. В клинико-диагност
|10.12.2015
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«Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Кирове и Кировской области
держивающее технологию Dual Carrier–HSPA+, можно приобрести в офисах обслуживания и продаж «Билайн» Кирова и области.
|03.06.2015
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За два года работы в Единый контактный центр «Ростелекома» в Кирове поступило более 3 млн звонков
В Кирове за два года работы Единого контактного центра (ЕКЦ) Межрегионального филиала «Волга» было принято более 3,2 млн звонков. Они поступают на бесплатные номера 8-800-1000-800, 8-800-181-1830
|01.06.2015
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Аэропорт Кирова подключен к системе автономного функционирования от Zamar
утствие на российском рынке. Как сообщили CNews в Zamar, новым узлом воздушного транспорта, подключенным к системе автономного функционирования «Мобильный аэропорт», стал аэропорт «Победилово» города Киров. По утверждению компании, представленная система, основанная на передовых технологиях российского инженерного комплекса, позволяет полностью автономизировать работу аэропорта в области ре
|09.04.2014
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Роман Хрулёв назначен директором МТС в Кирове
гического Университета, второе образование получил в 2009 г. по специальности «Финансовый менеджмент» в НИУ «Высшая школа экономики». В 2001 г., по окончании вуза, приступил к работе в компании МТС в Кирове в должности специалиста отдела продаж. Спустя три года стал руководителем отдела по работе с корпоративными клиентами. В дальнейшем занимал позицию директора департамента по работе с клю
|07.10.2013
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Пассажирские автобусы в Кирове оснастили новым навигационным оборудованием ГЛОНАСС
На 116 пассажирских автобусов в Кирове устанавливается новое оборудование ГЛОНАСС, которое соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к навигационным системам при перевозке пассажиров в Российской Федерации, ра
|05.06.2013
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«Ростелеком» открыл в Кирове площадку единого распределенного центра обслуживания вызовов
«Ростелеком» открыл в Кирове площадку единого распределенного центра обслуживания вызовов (ЕРЦОВ). Услугами центра могут воспользоваться абоненты компании 12 регионов Приволжского федерального округа. С его появлени
|09.11.2012
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В Кирове открылось региональное представительство Ru-Center
В Кирове заработало региональное представительство компании Ru-Center. Обслуживание клиентов Ru-Center по вопросам подбора и регистрации доменов, приема документов для передачи прав на домены, пе
|06.04.2012
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Клиенты первого МФЦ по предоставлению госуслуг в Кирове смогут воспользоваться услугами «Сбербанка»
В Кирове открылся первый многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Для удобства клиентов центра «Сбербанк» установил здесь платежный терминал и открыл операц
|13.10.2011
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ТТК начал строительство второй очереди городской сети связи в Кирове
Компания ТТК сообщила о начале строительства второй очереди городской волоконно-оптической сети связи в Кирове. В рамках проекта «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное предприятие компании ТТК, планирует до конца 2012 г. построить около 20 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и 23 узл
|20.09.2010
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«ТТК-Нижний Новгород» ввел новые тарифы на интернет для юридических лиц Кирова
Компания «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН) ввела новые тарифы на услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) для юридических лиц в Кирове. На тарифах линейки «Безлимитный» скорости доступа увеличены в среднем в 2 раза без повышения абонентской платы. Например, тариф «Безлимитный-1500» со скоростью доступа 1536 Кбит/с транс
|07.09.2010
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«ТТК-Нижний Новгород» начал строительство городской сети связи в Кирове
ж первого узла доступа пропускной способностью 1 Гбит/с в крупнейшем городском бизнес-центре города Кирова «Прогресс». Это первый шаг строительства городской волоконно-оптической сети связи, пр
|09.06.2010
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«ТТК-Нижний Новгород» подключил «ЭР-Телеком» в Кирове к магистральной сети ТТК
в качестве сервиса нет, - отметил директор по техническому сервису «Компании «ЭР-Телеком» в городе Киров Виталий Кондрашов. - Немалую роль при выборе поставщика сыграла стоимость услуг, котора
|16.10.2009
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Неогеография: создаётся виртуальный Киров
и, и в других странах бывшего СССР, становится всё более массовым. Началось возведение виртуального Кирова. В рамках некоммерческого открытого проекта City2KML инициативная группа приступила к
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Максимов Александр 59 25
|Быков Алексей 91 21
|Женихов Алексей 61 11
|Исаев Максим 55 9
|Иванов Михаил 116 8
|Поповский Александр 93 5
|Семериков Андрей 37 4
|Воробьев Михаил 53 4
|Сандалов Роман 4 4
|Хасьянова Гульнара 156 4
|Мельников Александр 98 3
|Власов Иван 56 3
|Козлов Игорь 47 3
|Ухлинов Леонид 61 3
|Пучков Антон 33 3
|Вафин Рустам 5 3
|Югай Виктор 66 3
|Кузнецов Сергей 163 3
|Вахнин Павел 53 3
|Кузнецов Александр 162 2
|Лебедева Ирина 65 2
|Помозов Алексей 88 2
|Соловенчук Александр 156 2
|Губанов Андрей 117 2
|Подшивалов Виталий 4 2
|Фурсенко Сергей 6 2
|Пахомов Александр 140 2
|Шаров Борис 73 2
|Колпаков Антон 57 2
|Рыболовлев Александр 2 2
|Головин Даниил 34 2
|Мартынов Александр 59 2
|Устюжанин Виктор 13 2
|Белых Никита 10 2
|Айгистов Александр 9 2
|Лихачев Дмитрий 9 2
|Хрусталев Даниил 7 2
|Маршак Самуил 5 2
|Козин Алексей 58 2
|Ситев Алексей 3 2
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