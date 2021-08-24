Россия - ПФО - Кировская область - Киров

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24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
23.06.2021 Дачники Слободского района Кировской области получили доступ к 4G интернету МТС 2
24.05.2021 Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
01.03.2021 Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
06.10.2020 Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
03.09.2020 Segezha Group перешла на SAP S/4HANA 1
06.05.2020 Более 8 тысяч студентов и школьников приняли участие в «1С:Соревнованиях 2020» 1
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
14.11.2019 Райффайзенбанк запускает дистанционное кредитование малого бизнеса 1
10.10.2019 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по цифровизации промышленности 1
19.06.2019 В МТС назначен новый глава розничной сети 1
02.05.2019 В России заблокировали старейший музыкальный сервис 1
04.04.2019 В России запретили игры для iPhone и Android с криминальной тематикой 1
19.03.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в Segezha Group 1
14.02.2019 «Ростелеком» поможет Кировской области с региональным проектом «Умный город» 5
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
16.10.2018 «Билайн» развернул стандарт NB-IoT на сети LTE в Новосибирске 1
19.09.2018 Роман Дзвинко: Мы стараемся внедрять искусственный интеллект в уже понятные всем ERP 2
24.07.2018 MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
18.01.2018 «Яндекс» выяснил, когда простужаются и чем лечатся россияне 1
17.08.2017 Tele2 расширила карту покрытия 4G еще на три региона 1
10.07.2017 МТС обновит сеть в Кировской области 1
26.05.2017 Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах 1
11.04.2017 R-Style Softlab поставила коробочную АБС в «Первый Дортрансбанк» 1
10.04.2017 Клиенты «Деловых Линий» теперь могут оплатить услуги банковскими картами 1
23.01.2017 «Мегафон» обеспечил удаленный учет энергоресурсов в Кирове 4
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
01.12.2016 МТС сообщил о растущем спросе на гибридное ТВ в Вятском Крае 5
24.11.2016 «Мегафон» оснастил SIM–картами общественный транспорт Кирова 2

Публикаций - 254, упоминаний - 330

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 32
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 28
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 12
Скай Линк - Skylink 548 12
Yandex - Яндекс 4129 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 9
Samsung Electronics 5878 9
LG Electronics 1942 7
3934 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 737 5
ЛайфТелеком - Телфин 97 5
Oracle Corporation 3466 4
Nokia Corporation 2546 4
Siemens AG - Сименс Россия 710 4
Bosch - БСХ бытовые приборы 249 4
SAP SE 3272 4
Cisco Systems 2158 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 4
Apple Inc - Эппл Рус 7861 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
АФК Система ПАО 1057 4
Microsoft Corporation 11628 4
Ланит ГК 1185 3
ВолгаТелеком 254 3
VK - Mail.ru Group 2508 3
Telegram Group 702 3
HTC Corporation 1212 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 2
Abbyy 815 2
Dr.Web - Доктор Веб 996 2
Золотая Корона 282 2
АТОЛ ГК 168 2
Directum - Директум 693 2
Yota - Скартел 623 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Ericsson 899 2
Sony 2588 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 9
Candy Group - Канди 55 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 6
Почта России ПАО 1586 5
Electrolux - Электролюкс Рус 118 4
Miele 100 4
Uber 257 3
Яндекс.Еда 93 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
Indesit 36 3
Uber Technologies 258 3
Uber Russia 3 2
Вятский фанерный комбинат 2 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 2
ВТБ Банк Москвы 379 2
Fix Price - Сеть магазинов 24 2
Whirlpool 48 2
Gorenje 54 2
Яндекс.Такси 271 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Связной ГК 897 2
Евросеть 939 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
Процессинговое Агентство 7 1
Hansa - Ханса 62 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 1
РЕСО-Гарантия 10 1
Сбербанк Западно-Уральский банк 4 1
Uber China 7 1
DiDi Chuxing 19 1
Веста 15 1
Центральная касса 11 1
Denso Corporation 10 1
Киноход 9 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 21 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 2
Президент Российской Федерации 1447 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Ленинский районный суд города Кирова 2 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 14 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Правительство Вологодской области 18 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
Правительство РФ 2226 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 155 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 17
3G - Стандарт мобильной связи 3835 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 3
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 183 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
Безопасный город 348 2
Родительский контроль 156 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 179 2
Gigabit Ethernet 379 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 2
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USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 510 1
Google Android 10752 8
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Яндекс.Карты и Транспорт 293 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple iOS 5744 4
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 2
Яндекс.Пробки 32 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 2
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Яндекс Go 50 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
МегаФон SIM-карты 6 2
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Dr.Web Антивирус 195 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Microsoft Office 2004 2
Apple - App Store 2199 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 296 2
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Google Pay - Google Android Pay 297 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
SQL - Язык программирования 439 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 117 1
Microsoft DirectX 346 1
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SAP S/4HANA Finance 15 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 1
Яндекс.Здоровье 16 1
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Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Biglion - Биглион 53 1
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СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 1
Русский язык 1028 1
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ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 1
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
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Россия-1 - телеканал 20 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 92 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
1С:Соревнования 1 1
МТС Телеком Идея 11 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
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