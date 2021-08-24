Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Кировская область
Киров
Публикаций - 254, упоминаний - 330
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исаев Максим 19 9
|Иванов Михаил 63 8
|Воробьев Михаил 44 4
|Поповский Александр 86 4
|Мельников Александр 63 3
|Вахнин Павел 51 3
|Семериков Андрей 29 3
|Ухлинов Леонид 48 3
|Пучков Антон 32 3
|Кузнецов Александр 76 2
|Осеевский Михаил 227 2
|Колпаков Антон 44 2
|Кузяев Андрей 59 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Лацанич Василь 92 2
|Проскура Дмитрий 26 2
|Хасьянова Гульнара 88 2
|Рыболовлев Александр 2 2
|Путин Владимир 1840 2
|Калинин Александр 95 1
|Корня Алексей 73 1
|Скоков Денис 10 1
|Петров Дмитрий 33 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Скатин Алексей 33 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Дробот Елена 10 1
|Макаров Алексей 49 1
|Иванов Сергей 179 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Печатников Анатолий 24 1
|Мамонтов Игорь 28 1
|Смирнов Алексей 144 1
|Кузнецов Сергей 87 1
|Кравцов Роман 77 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Орловский Виктор 229 1
|IDC - International Data Corporation 2797 2
|CNews Analytics 2006 1
|Gartner 2230 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|SimilarWeb 24 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru