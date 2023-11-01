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МТС прокачала сеть в Кирове и малых населенных пунктах области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети 4G в Кирове и Кировской области. Благодаря строительству новых базовых станций и модернизации существующих в среднем скорость интернета увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рост скорости мобильного интернета МТС в Кирове зафиксирован на улицах Чапаева, Пятницкая и Северное Кольцо. Также расширено покрытие сети в северной части Зуевки, в районе железнодорожного вокзала в Вятских Полянах, в районе ГИБДД, улиц Парковая, Прудная и Новая в Котельниче. Увеличена емкость базовых станций в Сосновке, Малмыже, Чекашево, а в Неме пиковая скорость интернета у абонентов может увеличиться вдвое.

Жители региона теперь смогут на комфортных скоростях пользоваться современными цифровыми услугами, например, делать онлайн-покупки, учиться и работать в удаленном формате, общаться с близкими в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и сериалы в формате HD на мобильных устройствах.

«В следующем году нашему городу исполнится 650 лет. Мы, как и все кировчане, готовимся к этому событию и постараемся обеспечить комфортное пребывание всем гостям. Поэтому продолжаем активно развивать инфраструктуру сети как в городе, так и в населенных пунктах, численностью до 50 тыс. человек, понимая, насколько важно всегда оставаться на связи», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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