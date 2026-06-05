Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ПФО Кировская область Вятскополянский район Вятские Поляны
СОБЫТИЯ
Публикаций - 34, упоминаний - 38
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Максимов Александр 59 9
|Быков Алексей 91 8
|Исаев Максим 55 3
|Женихов Алексей 61 3
|Сухих Алексей 11 2
|Яндубаев Сергей 1 1
|Галактионова Инесса 120 1
|Соколов Александр 51 1
|Кузнецов Александр 162 1
|Попов Иван 7 1
|Пушкин Александр 39 1
|Толстой Лев 69 1
|Соловьев Александр 120 1
|Пучков Антон 33 1
|Поповский Александр 93 1
|Белых Никита 10 1
|Тетерин Андрей 2 1
|Ульянов Илья 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.