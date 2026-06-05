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Россия ПФО Кировская область Вятскополянский район Вятские Поляны

Россия - ПФО - Кировская область - Вятскополянский район - Вятские Поляны

СОБЫТИЯ


05.06.2026 МТС и правительство Кировской области договорились о цифровом развитии региона 1
13.05.2026 МТС прокачала LTE в спальных районах Кирова 1
17.04.2026 «МегаФон» усилил сеть для самых разговорчивых жителей Кировской области 1
09.04.2026 МТС расширила покрытие LTE в исторических местах Кировской области 1
18.02.2026 Жители двух районов Кировской области получили доступ к интернету на скорости до 50 Мбит/с 1
30.01.2026 Кировчанам стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС 1
18.09.2025 «МегаФон» подключил к мобильной связи и интернету деревню Пиштань в Кировской области 1
20.08.2025 «МегаФон» усилил покрытие на трассах и в кировских селах 1
14.07.2025 МТС развернула LTE на Всероссийском Сабантуе под Кировом 1
10.06.2025 «МегаФон» увеличил радиус действия сети 4G в Кировской области 1
28.05.2025 Связь накрыла Опытное Поле: «МегаФон» запустил интернет в Яранском районе 1
16.05.2025 «МегаФон» запустит мобильную связь в 10 населенных пунктах Кировской области 2
12.03.2025 «МегаФон» увеличил 4G-покрытие для сельчан Удмуртии 1
11.02.2025 МТС разогнала мобильный интернет для 650 тыс. кировчан 1
05.02.2025 «МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в месте вдохновения художника Васнецова 1
07.11.2024 «МегаФон» увеличил покрытие сети 4G вдоль транспортных артерий Кировской области 1
28.08.2024 МТС прокачала сеть еще в 146 населенных пунктах Кировской области 1
15.04.2024 МТС в Кировской области открыла свои магазины для домашних животных 1
15.03.2024 МТС обеспечила LTE 43 малых населённых пункта в Кировской области 1
01.11.2023 МТС прокачала сеть в Кирове и малых населенных пунктах области 1
11.09.2023 «Мегафон» помогает сохранять леса Кировской области 1
13.06.2023 На автотрассах Кировской области увеличили 4G-покрытие 1
11.04.2023 «Мегафон» ускорил интернет для садоводов Кировской области 2
18.08.2016 МТС «перевела» на LTE-скорости более половины жителей Вятского края 1
25.01.2016 «ТТК-Нижний Новгород» подключил к интернету 57 тыс. жителей малых городов 2
27.10.2015 МТС улучшила качество связи в населенных пунктах Кировской области 1
16.07.2015 МТС за год увеличила количество базовых станций в Кировской области в 1,5 раза 1
22.04.2014 «Билайн» улучшает качество связи и расширяет зону покрытия сети в Кировской области 1
27.01.2014 «Эссен-Логистик» перешел на электронный архив «Этлас» 1
27.09.2013 «Билайн» развернул бесплатный Wi-Fi в четырех городах Кировской области 1
13.05.2013 ТТК вышел на рынок услуг связи в Вятских Полянах Кировской области 2
13.09.2011 Объем мобильного интернет-трафика МТС в Кировской области за год увеличился в 10 раз 1
24.03.2011 Инвестиции МТС в развитие телеком-инфраструктуры Кировской области в 2011-2012 гг. составят 800 млн руб. 1
29.10.2010 Новый супермаркет «Вятско-Полянское Райпо» автоматизирован на базе решения «Астор» 1

Публикаций - 34, упоминаний - 38

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
МегаФон 10742 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 2
СканТек 9 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
Этлас Софт - Atlas Soft 136 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
Цифровые Привычки 69 1
Ростелеком - Астор ВЦ 113 1
МТС - Иртея 146 1
ДЗГ - Детская здравница имени Гагарина - Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина 7 3
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 8 2
Вятско-Полянское Райпо 1 1
Точка на карте - сеть отелей 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Правительство Кировской области 23 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Союз художников России 5 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 23
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 9
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 6
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 3
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