Мобильный интернет «заехал» в коттеджные поселки около Кирова

«МегаФон» обеспечил стабильный сигнал связи и мобильный интернет в деревне Головизнинцы и коттеджных поселках, которые расположены рядом с населенным пунктом. Оператор запустил новое телеком-оборудование в этом районе – теперь сельчане и владельцы загородной недвижимости могут передавать данные на средней скорости 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Таких показателей достаточно для отправки электронной почтой, общения в соцсетях и мессенджерах или просмотра онлайн-видео. Новое телеком-оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить оптимальную зону покрытия и высокую скорость мобильного интернета.

По данным оператора, ежедневно на территории коттеджных поселков абоненты используют около 2 тыс. Гб данных, что сравнимо с 250 тыс. минут видеоразговора в мессенджере или отправкой 370 тыс. фотографий природных красот этого места. Интернет-трафик на треть увеличивается в дни отдыха – с пятницы по воскресенье.

Специалисты «МегаФона» с помощью инструментов big data проанализировали трафик, спрогнозировали нагрузку на сеть в предстоящий весенне-летний период и приняли решение о запуске дополнительного телеком-оборудования.

Территория рядом с населенными пунктами Головизнинцы, Пасегово и Дряхловщина пользуется высоким спросом у жителей Кирова. Спокойная и экологически чистая локация находится в получасе езды от столицы региона рядом с хвойным лесом и рекой и привлекает кировчан, уставших от городского шума. Здесь построены и продолжают развиваться несколько коттеджных поселков, туристы приезжают в загородные комплексы и частные дома отдыха.

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«МегаФон» – оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.