В Кирове МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

МТС объявляет о старте в Кирове предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля 2024 г.. С 24 июля 2024 г. жители Кировской области смогут приобрести новинки онлайн или в розничных магазинах МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая модель смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 переведет, резюмирует и автоматически отформатирует заметки по итогам совещания и сможет самостоятельно составить ответ на основе анализа предыдущих сообщений по email и в социальных сетях. Новый смартфон сможет заменить профессионального переводчика – на разделенном экране в режиме реального времени можно увидеть расшифровку речи собеседника. А функция «Синхронный перевод» в двухстороннем формате переведет телефонный разговор, в режиме реального времени озвучивая фразы на языке пользователя или отображая их в текстовом формате прямо во время звонка.

Часы Galaxy Watch7 проведут комплексную оценку состояния здоровья и смогут работать в экстремальных условиях – от 500 метров ниже уровня моря до 9 тыс. метров над уровнем моря, что помогает отслеживать предельно сложные тренировки, такие как плавание в океане или езда на велосипеде.

Покупатели Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6 получат в подарок наушники Samsung Buds3 Pro при покупке любого смартфона из новой линейки.

«Samsung – лидер на рынке складных смартфонов. На него приходится половина всех продаж, а в топ-10 популярных складных устройств входят сразу пять моделей в различных конфигурациях. Мы уверены, что функция искусственного интеллекта позволит увеличить интерес к новинкам и даст возможность Samsung нарастить долю на рынке. К примеру, линейка Galaxy S24 с ИИ стала самой популярной среди Galaxy S за последние три года, и мы это связываем с появлением новой функции», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

На все модели смартфонов и часов действует рассрочка.

Всего в первом полугодии 2024 г. на российском рынке смартфонов было продано 84 тыс. складных устройств на сумму 9,1 млрд руб., что больше на 9% в штуках и на 13% в деньгах по сравнению с январем-июнем 2023 г.