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МТС в Кирове открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro

ПАО «МТС» открывает кировчанам продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей. Новинка уже доступна в розничной сети и в интернет-магазине. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предзаказ на флагман от Honor длился с 8 по 15 апреля 2024 г. Спрос на Honor Magic 6 Pro в Кировской области оказался одним из самых высоких среди новинок этого года. Например, количество предзаказов на новинку на 25% больше, чем на модель Samsung Galaxy S24+, которая появилась на российском рынке в начале 2024 г., а общее количество предзаказов на модели S24+ и Ultra сопоставимо с интересом к Magic6 Pro.

«Клиенты МТС встретили Honor Magic 6 Pro очень тепло, что подтверждают результаты предзаказа. Отмечу, что порядка 70% покупок пришлось на модель в цвете «Графитовый черный». В дальнейшем мы ожидаем, что уже со старта продаж интерес к новинке будет не менее высоким, чем в период предзаказа», – отметил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

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МТС
МТС в Кирове открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro
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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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