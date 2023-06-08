МТС «разогнала» мобильный интернет на участке трассы Нижний Новгород – Киров в Уренском районе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, прокачала мобильный интернет LTE на участке трассы Нижний Новгород – Киров в Уренском районе. Планомерная работа по организации качественного покрытия в Урене и прилегающих к нему территориях велась с 2018 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция дополнила существующее покрытие и обеспечила стабильным сигналом мобильного интернета и голосовой связи участок трассы в районе ул. Ленина в Урене. Все водители и пассажиры транспорта, который проезжает по автодороге через город, теперь могут пользоваться современными цифровыми сервисами на скорости мобильного интернета до 50 Мбит/c.

Автомобильная трасса Нижний Новгород – Киров – одна из востребованных дорог региона: по оценкам экспертов, по ней проходят около 10 тыс. автомобилей в сутки. Это единственный путь в Кировскую область, который важен с точки зрения транспортной логистики региона. Через Урень проходят автодороги на Нижний Новгород, Шарью и Йошкар-Олу. Наличие высокоскоростного интернета поможет туристам и водителям, следующим по трассе, оставаться на связи. Кроме того, сеть LTE доступна и жителям самого Уреня в районе Заливной Усадьбы и п. Веденино.

«Установка новых базовых станций позволяет разгрузить действующую сеть, а бесшовное покрытие LTE помогает абонентам пользоваться услугами связи и мобильным интернетом непрерывно на всем участке трассы. Как правило, пользователи коротают время в пути, слушая музыку и просматривая видеоролики, а стабильный сигнал позволит делать это комфортнее», – отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.