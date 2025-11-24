Разделы

МФЮА Московский финансово-юридический университет Московская финансово-юридическая академия

МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия

СОБЫТИЯ


24.11.2025 GreenData, МФЮА и МГТУ-МАСИ объединяют усилия в подготовке ИТ-специалистов 1
12.07.2024 «Бастион» проводит летнюю стажировку по восьми направлениям 1
19.05.2022 В Москве пройдет фестиваль детских технопарков 1
03.03.2022 Детские технопарки Москвы проведут серию мастер-классов с погружением в перспективные профессии 1
04.02.2022 Почти 100 команд примет участие в чемпионате по робототехнике на ВДНХ 1
01.09.2021 К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили цикл мастер-классов для всей семьи 1
09.08.2021 Softline помогла МФЮА модернизировать образовательный процесс на базе Microsoft Teams 1
01.06.2021 В столичных детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены 1
11.03.2021 В Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников 1
29.01.2021 Более 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года 2
20.02.2020 В России разработали нейросервис для «усиления» интеллекта человека 2
18.02.2014 МФЮА использует Abbyy FlexiCapture для обработки анкет и договоров 1
01.11.2012 Office 365 для студентов: особенности и цены 1
29.06.2012 Российские вузы смогут оптимизировать процесс обучения с помощью облачных сервисов Microsoft Office 365 2
25.05.2012 Рынок СЭД ждет перемен 1
11.05.2012 15 мая в Москве состоится конференция-выставка DOCFLOW 2012 1
02.04.2012 Корпоративные коммуникации переходят в "облака" 2
30.03.2012 Студенческий портал МФЮА работает на платформе «1С-Битрикс» 1
22.11.2011 Как сэкономить с помощью объединенных коммуникаций: рецепт "Ти Ай Системс" 2
15.07.2010 Центры компьютерной грамотности Microsoft открылись на базе филиалов МФЮА 1
22.06.2009 ABBYY FormReader помог быстро узнать результаты ЕГЭ 2
13.09.2007 "Инфосьют": как выжить холдингу в период становления? 2
17.05.2007 Студенты МФЮА освоят ИБС «БИСквит» 1

МФЮА и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25216 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 4
РГУ имени А.Н. Косыгина - Косыгин парк - Детский технопарк 5 2
8925 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 2
Docsvision - ДоксВижн 1030 2
Роснано - Роснано Информ 6 1
Сервис Плюс Софт 8 1
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 28 1
Махаон ГК - Machaon Group 8 1
Беспилотные авиационные системы 70 1
Антиплагиат 20 1
InfoSuite - Инфосьют 6 1
Системы документооборота 511 1
Ростелеком 10281 1
1С-Битрикс - Bitrix 619 1
IBM - International Business Machines Corp 9549 1
Терн ГК - Tern Group 78 1
Oracle Corporation 6859 1
SAP SE 5419 1
Cisco Systems 5218 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Лаборатория знаний 9 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 256 1
InterTrust - ИнтерТраст 335 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Инталев - Intalev 275 1
Softline - Софтлайн 3240 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 643 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 1
Сервис Плюс 185 1
Amazon Inc - Amazon.com 3125 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 1
Arduino Software 69 1
Наукоград - технопарк 149 7
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 5
Северсталь ПАО - Severstal 557 3
РАО ЕЭС России ПАО - ЭСИХ - Энергостройинвест Холдинг - СевЗап НТЦ - Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр 7 2
Байтик - Детский технопарк 6 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 105 2
LEGO 255 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 2
ПСБ - Промсвязьбанк 898 2
Ак Барс Банк 274 2
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 38 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 2
Пробизнесбанк АКБ 134 2
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 2
Рустранском - Русагротранс 25 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 135 2
Тульский хлебокомбинат - Тульский хлебобулочный комбинат 1 1
Северсталь Ресурс 18 1
КидБург ГК 11 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 351 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 313 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 92 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 117 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 1
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 1
Седьмой Континент 64 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 269 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 325 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2250 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2704 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 669 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5219 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72687 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6836 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8845 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22927 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3092 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4814 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13285 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33813 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7039 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1473 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17069 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 694 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56917 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11369 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12292 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17790 3
Оцифровка - Digitization 4908 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21910 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2250 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10025 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1972 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 375 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8438 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22919 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1388 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13298 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1149 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5507 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12202 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2044 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12314 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8360 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28893 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31826 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3318 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5658 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2630 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11501 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2387 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25505 1
Microsoft Office 365 979 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1478 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 488 2
Microsoft Office 3935 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2104 2
Microsoft Outlook 1417 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 788 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1776 2
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 2
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1122 2
БИС БИСквит ИБС 13 1
Abbyy FlexiCapture 174 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 566 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 882 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1510 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 352 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 864 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2414 1
Microsoft Dynamics 1185 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Office Services and Web Apps - Microsoft Office Web Applications 57 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 39 1
Microsoft Teams - MS Teams 612 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 167 1
Apple iPhone 6 4862 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
SBI Bank Свой круг 31 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 646 1
Epic Games - Unreal Engine 322 1
C/C++ - Язык программирования 838 1
Microsoft Office 2010 143 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 239 1
Microsoft Exchange Online 111 1
Сергунина Наталья 371 7
Фурсин Алексей 158 3
Забелин Олег 2 2
Горшков Георгий 17 2
Ананьин Владимир 5 1
Пегасов Юрий 1 1
Инаркиев Эрнесто 1 1
Тыртов Владимир 2 1
Забелин Алексей 2 1
Ковалевский Александр 6 1
Собкевич Алексей 6 1
Аносов Алексей 7 1
Андреев Владимир 99 1
Кулашова Анна 60 1
Иванова Елена 82 1
Макаров Александр 45 1
Федотова Екатерина 4 1
Куликов Дмитрий 11 1
Курьянов Сергей 162 1
Фокин Денис 8 1
Рябинков Артем 19 1
Орловская Мария 13 1
Ермолаева Мария 1 1
Макаров Станислав 117 1
Демидов Михаил 133 1
Ипатов Вадим 84 1
Хавторин Антон 25 1
Линев Андрей 25 1
Смирнова Анастасия 1 1
Сукорская Эльвира 1 1
Павлов Сергей 17 1
Сливко-Кольчик Елена 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45564 17
Россия - РФ - Российская федерация 156092 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8075 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14466 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1682 2
Казахстан - Республика 5783 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1640 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4087 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18493 1
Южная Корея - Республика 6848 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1224 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18135 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53382 1
Бразилия - Федеративная Республика 2445 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Израиль 2782 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 747 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 813 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 489 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 263 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец 25 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 141 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 66 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 34 1
Земля - планета Солнечной системы 10642 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5342 1
Россия - ЦФО - Орловская область 352 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3342 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4252 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 737 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1808 1
Венгрия - Будапешт 115 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 335 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 176 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31699 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54800 8
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 944 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8326 5
Образование в России 2538 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20281 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6310 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11706 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2578 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2171 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51090 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25863 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17352 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5936 1
Энергетика - Energy - Energetically 5500 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6368 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8509 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1742 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 655 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1755 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1626 1
Спорт - Шахматы - Chess 254 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1502 1
Аудит - аудиторский услуги 3075 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 995 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3202 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 1
Информатика - computer science - informatique 1138 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1320 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1827 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 975 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 106 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 601 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15024 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10495 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Ведомости 1212 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
Gartner - Гартнер 3603 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 770 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 277 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 661 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 257 4
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 4
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 5 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 279 3
Московский Политех - Московский политехнический университет 82 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 3
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 12 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1244 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 104 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 228 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 2
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 17 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 262 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 317 1
МЭИ - Московский энергетический институт 156 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 84 1
First Lego League 4 2
Docflow 147 2
FIRST Championship - First Russia Robotics Championship 3 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 363 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1253 1
