МФЮА Московский финансово-юридический университет Московская финансово-юридическая академия
СОБЫТИЯ
МФЮА и организации, системы, технологии, персоны:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
|Сергунина Наталья 371 7
|Фурсин Алексей 158 3
|Забелин Олег 2 2
|Горшков Георгий 17 2
|Ананьин Владимир 5 1
|Пегасов Юрий 1 1
|Инаркиев Эрнесто 1 1
|Тыртов Владимир 2 1
|Забелин Алексей 2 1
|Ковалевский Александр 6 1
|Собкевич Алексей 6 1
|Аносов Алексей 7 1
|Андреев Владимир 99 1
|Кулашова Анна 60 1
|Иванова Елена 82 1
|Макаров Александр 45 1
|Федотова Екатерина 4 1
|Куликов Дмитрий 11 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Фокин Денис 8 1
|Рябинков Артем 19 1
|Орловская Мария 13 1
|Ермолаева Мария 1 1
|Макаров Станислав 117 1
|Демидов Михаил 133 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Хавторин Антон 25 1
|Линев Андрей 25 1
|Смирнова Анастасия 1 1
|Сукорская Эльвира 1 1
|Павлов Сергей 17 1
|Сливко-Кольчик Елена 16 1
|IDC - International Data Corporation 4942 1
|Gartner - Гартнер 3603 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 770 1
