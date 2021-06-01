В столичных детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены

10 детских технопарков Москвы приглашают школьников на курсы и образовательные смены во время летних каникул. Для юных горожан подготовили программы, посвященные робототехнике, программированию, геоинформатике, 3D-проектированию и промышленному дизайну.

«На каникулах у ребят много свободного времени, и они с двойной энергией берутся за интересные для себя направления. Прошлым летом к программам обучения в детских технопарках присоединились более семи тысяч слушателей. Для них это возможность погрузиться в мир передовых технологий, почувствовать себя исследователем и конструктором, вместе с педагогами разработать и собрать собственные модели реальных устройств», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Детский технопарк «Мосгормаш» приглашает на интенсивные четырехдневные экспресс-курсы по естественно-научным или инженерным дисциплинам. Они предназначены для школьников от 14 лет. Занятия будут проходить еженедельно до 27 августа 2021 г.

Например, на курсе «Шаг за шагом от идеи до собственного виртуального мира» ребята узнают, как создать виртуальный мир. Они сделают свои проекты на игровых движках Unity или Unreal Engine.

Любителям точных расчетов и математики подойдет экспресс-курс «Бинарный поиск — математические алгоритмы в современном программировании». Школьники познакомятся с математическим программированием, основами синтаксиса языка С++ и основными математическими моделями, используемыми в программировании.

Для тех, кто мечтает стать космическим инженером, разработан курс «Через тернии к звездам». На занятиях участники сделают модель ракеты и запустят ее.

На экспресс-курсе по направлению «Геоинформатика» ребятам предстоит разобраться, как устроены современные карты, каким образом на них добавляются новые объекты и меняется оформление, строятся маршруты общественного транспорта и планируется городское благоустройство. Также они попробуют создать собственную карту.

С помощью курса «Складской робот: настоящее “Амазона”, будущее для остальных» можно будет погрузиться в историю робототехники и первых роботов. А для тех, кому нравятся и технологии, и творчество, подготовили курс «Создай невероятную 3D-модель для печати на 3D-принтере». На занятиях школьники научатся делать модели окружающих вещей с собственным дизайном. Для прохождения экспресс-курсов необходима регистрация.

В детском технопарке «Москва» школьникам также предлагают пройти несколько экспресс-курсов. Занятия в рамках направления «Наномир» помогут сформировать представление о нанотехнологиях. На курсе «Дизайн-мышление. Все инструменты в программе одного курса» можно будет узнать все о промышленном дизайне. Слушатели пройдут все этапы проектирования, научатся генерировать идеи с помощью различных методик, изучат основы двухмерной графики и трехмерного моделирования.

На занятиях «Современный умный дом» с помощью контроллера Arduino ребятам предстоит задавать режимы работы умного дома. А курс «Дроны будущего» посвящен строению типовых квадрокоптеров, принципам управления ими и программированию c использованием языка Python.

В рамках курса «Смарт-системы и робототехника в повседневном мире» расскажут, как работают различные устройства — от светодиода до полноценной робототехнической системы. Кроме того, ребят научат разрабатывать и создавать их самостоятельно. Курс Hi-tech for teen познакомит с востребованными на рынке техническими профессиями и базовыми компетенциями, которые необходимы для молодежного технологического предпринимательства.

По итогам прохождения каждого курса слушатели получат именной сертификат. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Летнюю программу подготовили и другие детские технопарки. «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана» проведет по четыре смены для школьников первых — четвертых и пятых — восьмых классов.

В «Наукограде», открытом на базе Московского финансово-юридического университета, летние каникулы пройдут в формате развивающей экономической игры.

Летом детский технопарк «Вертикальный взлет» запускает многопрофильный ИТ-лагерь «Взлетай-ка!» для ребят 8–12 лет. Двухнедельные смены стартуют 7 июня 2021 г.

Детский технопарк «Траектория взлета» Московского авиационного института предлагает школьникам старше 10 лет провести летние ИТ-каникулы. Можно пройти основную программу за одну неделю и изучить беспилотные авиационные системы и робототехнику. Более длительная трехнедельная программа охватывает также 3D-технологии и виртуальную реальность. Смены проходят каждую неделю с понедельника по пятницу.

В детском технопарке РГСУ будет реализован тематический проект «Летняя школа», посвященный робототехнике. На занятия приглашают ребят от 12 лет.

Робототехнику будут изучать и в летнем лагере детского технопарка «Кулибин Про». В июне юных москвичей 6–12 лет ждут двухнедельные смены «Роботы на каникулах», «Робофорсаж» и «Миссия Нептун». Кроме того, «Кулибин Про» проведет тематические смены, посвященные робототехнике и космосу, в районных центрах Москвы «Будапешт», «Ангара» и «Высота».

Для ребят от 12 лет детский технопарк на базе НИЦ «Курчатовский институт» проведет в июне смену естественно-научного лагеря. Здесь будут организованы занятия по биологии, естествознанию, электронике и схемотехнике.

В детском технопарке «На Зорге» подготовили программу интенсивов. Она включает в себя восемь занятий по три часа, которые будут проводить дважды в неделю. Ребята изучат графический дизайн, 3D-проектирование, трехмерную графику, цифровое моделирование.