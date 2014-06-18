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Венгрия Будапешт
СОБЫТИЯ
|18.06.2014
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В Будапеште запустили биометрическую сиcтему контроля границ
Международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште сообщил о старте проверки биометрических документов при помощи автоматических считывателей. Золтан Тьорьок (Zoltán Török), глава директората полиции аэропорта, рассказал, что система
|28.06.2010
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29 сентября в Будапеште откроется IV международный банковский форум «Inpas-Event 2010»
С 29 сентября по 3 октября 2010 г. в Будапеште, Венгрия, пройдёт IV международный банковский форум Inpas-Event 2010. Организатором мероприятия выступает компании Inpas («Инпас»). IV международный банковский форум «Inpas-Event 2010
|22.06.2010
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29 сентября в Будапеште откроется IV международный банковский форум «Inpas-Event 2010»
С 29 сентября по 3 октября 2010 г. в Будапеште, Венгрия, пройдёт IV международный банковский форум «Inpas-Event 2010». Организатором мероприятия выступает компании Inpas («Инпас»). IV международный банковский форум «Inpas-Event 20
|08.07.2005
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SAP открывает центр разработки в Будапеште
Компания SAP объявляет об открытии десятого по счету центра разработки и поддержки решений — в Будапеште. SAP Labs Венгрия, расположенный в парке Графисофт, будет отвечать за разработку новых функциональных возможностей программного продукта «Управление логистической сетью» (mySAP Supply
|14.01.2003
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Метрополитен Будапешта вошёл в зону охвата сети связи стандарта GSM
Два венгерских оператора мобильной связи - Pannon GSM и Westel - совместно провели работы по монтажу антенн в подземных сооружениях метрополитена Будапешта, расширив таким образом зону охвата мобильной сети связи стандарта GSM. Обслуживание участка сети в столичном метро будет проводиться совместными усилиями компаний. Ежегодно три линии
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