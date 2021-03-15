Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Венгрия
Будапешт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 44
Венгрия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 3
|Рязанов Антон 10 1
|Галушкин Олег 168 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Генс Георгий 62 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Зайцев Андрей 39 1
|Генс Филипп 29 1
|Губанов Андрей 17 1
|Печерский Григорий 1 1
|Фокина Елизавета 2 1
|Scheidler Balázs - Шейдлер Болаж 2 1
|Шилак Ксения 28 1
|Горянский Павел 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770959, в очереди разбора - 674641.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770959, в очереди разбора - 674641.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru