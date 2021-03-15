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Венгрия
Будапешт


15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 1
18.12.2020 Регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
13.01.2020 «Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок 1
29.10.2019 «ОТП банк» модернизировал контактный центр на базе решений Naumen 1
04.02.2019 Телеком-гигант пытается посадить в тюрьму ИТ-эксперта, показавшего ему фатальную «брешь» 1
17.10.2018 «М.Видео» откроет магазины m_mobile в новых районных центрах ADG group 1
10.11.2017 MCN Telecom добрался до Мурманска 1
10.11.2017 MCN Telecom запускает услуги в Мурманске 1
09.08.2017 «Россоюзспас» подключил облачную АТС, распределяющую вызовы на мобильные спасателей 1
25.07.2017 18-летнего хакера посадили в тюрьму за попытку помочь транспортной компании 1
17.04.2017 IBM открыла лабораторию по разработке облачных видео-решений 4
18.07.2016 Пароль умирает, безопасность обеспечат интеллектуальный анализ и слежка 1
20.11.2015 BSS представила решение на основе голосовых технологий и единую пользовательскую платформу на базе Correqts 1
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
16.04.2015 BlaBlaCar купил своего главного конкурента 1
02.04.2015 2 апреля в почтовое обращение вышли три марки серии «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Медали» 1
30.03.2015 Система видеонаблюдения на базе оборудования «Инфинет» установлена в городе Капошвар 1
28.10.2014 Skyscanner приобрел разработчика мобильных приложений Distinction 2
24.10.2014 Lufthansa совершенствует свою ИТ-инфраструктуру 1
18.06.2014 В Будапеште запустили биометрическую сиcтему контроля границ 1
28.05.2014 Питер Вари избран председателем совета «Интерспутника» 1
03.02.2014 Венгерский офис Inpas International преобразован в «Транзакционные системы» 1
17.04.2013 Топ-менеджер Inpas стал региональным директором «Эн. Си. Ар., NCR A/O» по продажам финансовых решений в России и СНГ 1
09.11.2012 До конференции WorldHostingDays в Москве осталась неделя 1
16.08.2012 Россияне купили антивирусного разработчика-банкрота из Европы 1
22.12.2011 В Венгрии открыли первый в мире памятник Стиву Джобсу 2
13.04.2011 Создатель Ubuntu рекомендует российскому правительству не изолироваться от мира 1
11.03.2011 Samsung CIS 2011: репортаж с "умного" форума 4
28.06.2010 29 сентября в Будапеште откроется IV международный банковский форум «Inpas-Event 2010» 1
22.06.2010 29 сентября в Будапеште откроется IV международный банковский форум «Inpas-Event 2010» 1
27.04.2010 Inpas продвигает POS-терминалы VeriFone на рынках Венгрии и Чехии 2
03.02.2010 Schneider Electric доверил IBS сопровождение системы управления на платформе SAP 1
18.12.2009 Правительство Венгрии потратило рекордную сумму на свободное ПО 1
22.09.2008 Acer разрабатывает новые модели нетбуков 1

Публикаций - 35, упоминаний - 44

Венгрия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

INPAS - ИНПАС 107 4
SAP SE 3228 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 245 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
IBM 3575 2
Ланит ГК 1164 2
Ланит Консалтинг 4 2
Microsoft Corporation 11226 2
Sciener - Сайнер 19 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Peak Systems - Пик Системз 23 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
CleverDATA 54 1
ADG Group 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Инфинет - InfiNet Wireless 40 1
diHouse - Дихаус 39 1
Ortems 11 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Fibrum 7 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 14 1
T-Systems Hungary 2 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Facebook 3768 1
Oracle Corporation 3374 1
SEC Consult Services 931 1
3799 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Samsung Electronics 5749 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Инфосистемы Джет 677 1
Oracle Siebel 132 1
Naumen - Наумен 344 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 112 1
Inventive Retail Group 63 1
Альфа-Банк 1128 3
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
PickPoint - Сеть постаматов 34 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
РусГидро ПАО 129 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
YouDrive - Оператор каршеринга 31 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
BMW 252 1
Daimler AG 71 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 268 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 806 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Apple iOS 5742 2
Google Android 10752 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ДИЦ - Турбо Казначейство 1 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 168 1
One Identity Balabit - Shell Control Box 6 1
One Identity Balabit CSI Suite - Contextual Security Intelligence 2 1
One Identity Balabit - Blindspotter 4 1
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Правительство Москвы - RussPass - туристический сервис 7 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
amoCRM 39 1
Naumen Erudite 12 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Naumen Contact Center 71 1
Google Android TV 173 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
Яндекс.Авто 33 1
IBM Watson 105 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Linux OS 4288 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
Apple - App Store 2198 1
Мельников Александр 63 3
Рязанов Антон 10 1
Галушкин Олег 168 1
Сергунина Наталья 163 1
Генс Георгий 62 1
Гуцериев Михаил 107 1
Зайцев Андрей 39 1
Генс Филипп 29 1
Губанов Андрей 17 1
Печерский Григорий 1 1
Фокина Елизавета 2 1
Scheidler Balázs - Шейдлер Болаж 2 1
Шилак Ксения 28 1
Горянский Павел 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 6
Европа 3798 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 5
Германия - Федеративная Республика 3693 5
Венгрия 299 4
Украина 3417 4
Франция - Французская Республика 2150 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Россия - ПФО - Казань 1526 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 3
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 2
Южная Корея - Республика 1470 2
Европа Центральная 106 1
Россия - Курск 234 1
Китай - Пекин 326 1
Болгария - София 18 1
Россия - Белгород 247 1
Европа Западная 621 1
Кипр - Республика 249 1
Белиз 39 1
Испания - Барселона 537 1
Испания - Королевство 1262 1
Южная Корея - Сеул 133 1
Чехия - Прага 69 1
Франция - Париж 376 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Восточная Европа 1698 1
Индия - Республика 2184 1
Япония 2827 1
Казахстан - Республика 2661 1
Испания - Мадрид 64 1
Дания - Копенгаген 41 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Русский язык 1004 1
FT - Financial Times 247 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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