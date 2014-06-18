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Венгрия Будапешт

Венгрия - Будапешт

СОБЫТИЯ


18.06.2014 В Будапеште запустили биометрическую сиcтему контроля границ

Международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште сообщил о старте проверки биометрических документов при помощи автоматических считывателей. Золтан Тьорьок (Zoltán Török), глава директората полиции аэропорта, рассказал, что система

28.06.2010 29 сентября в Будапеште откроется IV международный банковский форум «Inpas-Event 2010»

С 29 сентября по 3 октября 2010 г. в Будапеште, Венгрия, пройдёт IV международный банковский форум Inpas-Event 2010. Организатором мероприятия выступает компании Inpas («Инпас»). IV международный банковский форум «Inpas-Event 2010
22.06.2010 29 сентября в Будапеште откроется IV международный банковский форум «Inpas-Event 2010»

С 29 сентября по 3 октября 2010 г. в Будапеште, Венгрия, пройдёт IV международный банковский форум «Inpas-Event 2010». Организатором мероприятия выступает компании Inpas («Инпас»). IV международный банковский форум «Inpas-Event 20
08.07.2005 SAP открывает центр разработки в Будапеште

Компания SAP объявляет об открытии десятого по счету центра разработки и поддержки решений — в Будапеште. SAP Labs Венгрия, расположенный в парке Графисофт, будет отвечать за разработку новых функциональных возможностей программного продукта «Управление логистической сетью» (mySAP Supply
14.01.2003 Метрополитен Будапешта вошёл в зону охвата сети связи стандарта GSM

Два венгерских оператора мобильной связи - Pannon GSM и Westel - совместно провели работы по монтажу антенн в подземных сооружениях метрополитена Будапешта, расширив таким образом зону охвата мобильной сети связи стандарта GSM. Обслуживание участка сети в столичном метро будет проводиться совместными усилиями компаний. Ежегодно три линии

Публикаций - 116, упоминаний - 119

Венгрия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 9
Zebra Technologies 158 6
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 6
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 5
ICL ГК - ICL Group 481 5
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 5
Fujitsu-ICL 6 5
Monarch Marking Systems 6 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Verifone 62 4
SAP SE 5601 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Magyar Telekom - Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - Westel - Венгерская телекоммуникационная компания 26 3
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
ITG - Алиот - Alioth 42 3
Ростелеком 10948 3
МегаФон 10742 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Intel Corporation 12811 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Fujitsu 2105 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Vodafone Group 1412 2
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
Google LLC 12690 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 32 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 2
Ланит Консалтинг 14 2
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 82 2
Vodafone Hungary - V.R.A.M Telecommunications Comp 8 2
X5 Group - Перекрёсток 640 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 6
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 6
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 5
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Альфа-Банк 1979 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Киномир - Кодак-Киномир 12 3
X5 Group - Перекрёсток-Мини 4 3
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 12 3
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 3
Русагро Группа Компаний 379 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 2
ADG Group - АДГ 12 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 2
Геометрия НПО 165 2
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 2
Эдьютейнмент Груп 2 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
Coursera 65 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Tesla Motors 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Ингосстрах СПАО 478 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Евросоюз - Совет Европы 107 3
Правительство Венгрии - Magyarország Kormánya - Государственные органы власти Венгерской Республики 7 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Фонд Росконгресс 24 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 14 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
РОССОЮЗСПАС - Российский союз спасателей 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 8
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 4
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
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Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 3
Microsoft Windows 2000 8678 6
Honeywell Metrologic 54 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Космодром Байконур 1072 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 2
RTX Corporation - Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 2
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Яндекс.Авто 49 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 20 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 26 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Google Android TV 381 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
NtechLab FindFace 56 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 40 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 1
Мельников Александр 98 3
Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 3
Symonyi Charles - Симони Чарльз 3 3
Сергунина Наталья 375 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Гуцериев Михаил 114 2
Васильев Александр 72 2
Губанов Андрей 117 2
Головин Алексей 11 2
Голованов Александр 3 2
Перельман Григорий 16 2
Назарова Людмила 2 2
Окуньков Андрей 4 2
Моисеевич Анатолий 2 2
Вершик Анатолий 2 2
Назаров Федор 3 2
Ефимова Тамара 4 2
Wells Herbert - Уэллс Герберт 10 2
Бураго Юрий 2 2
Бродскоий Иосиф 5 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Генс Георгий 79 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Зайцев Андрей 50 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
Генс Филипп 54 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Певнев Сергей 22 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Крушинин Алексей 30 1
Скоч Владимир 6 1
Гагарин Юрий 98 1
Костевич Сергей 9 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
Печерский Григорий 1 1
Гуцериев Саид 12 1
Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 40
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 26
Чехия - Прага 207 20
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Польша - Варшава 111 11
Великобритания - Лондон 2432 10
Австрия - Вена 261 10
Германия - Бавария - Мюнхен 485 10
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Украина - Киев 1151 7
Испания - Королевство 3840 6
Италия - Милан 166 6
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 6
Хорватия - Загреб 18 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Швеция - Королевство 3782 6
Индия - Bharat 5870 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Нидерланды 3746 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 8
Английский язык 7030 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 4
Металлы - Золото - Gold 1251 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 4
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
AP - Associated Press 2007 2
Открытые системы ИД 176 2
Flight International 64 2
Times 661 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
TechSpot 188 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
New Scientist 1448 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Space Daily 528 1
Cellular News 234 1
Die Welt 80 1
E. W. Scripps Company - Ion Media - Paxson Communications Corporation - Ion Media Networks - Scripps Networks - Katz Broadcasting 8 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Datamonitor 83 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem - Eotvos Lorand University - Университет имени Лоранда Этвёша 3 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
EIT Digital - European Hub of Digitally Innovative Education institutions - Европейский реестр инновационных учебных заведений 1 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 22 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
Research Centre for Astronomy and Earth Sciences - Венгерский исследовательский центр астрономии и наук о Земле 1 1
МГУ - Географический факультет 12 1
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 5 1
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 20 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
ITG Group - INPAS Event 3 2
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Microsoft Ignite 44 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Samsung Forum 14 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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