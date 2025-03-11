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Индексная книга (каталог) CNews*
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Головин Алексей


11.03.2025 «Авито» запускает программу выкупа автомобильных шин у частных продавцов 1
01.11.2024 «Авито» подскажет реальную цену ТО перед поездкой в сервис 1
02.08.2024 «Авито Авто» открывает «Гараж» 1
11.03.2021 «Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег» 1
16.06.2011 «Пикотех» руссифицировал SIP-клиент Linphone 1
06.04.2011 «Пикотех» повысил качество передачи голоса в устройствах ВКС серии «Глагол» 1
09.10.2007 «Тракторные заводы» управляют кадрами вместе с «Парусом» 1
30.11.2006 "Промтрактор" отказался от ERP 2
01.09.2006 Григорий Перельман: столкновение личности с эпохой 1
01.09.2006 Григорий Перельман: столкновение личности с эпохой 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Головин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Парус Корпорация 540 2
Samsung Electronics 10301 1
Yandex - Яндекс 7477 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
Google LLC 11854 1
Payture 11 1
SAP SE 5294 1
Microsoft Corporation 24703 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Oracle Corporation 6723 1
Галактика - Корпорация 1471 1
Apple Inc 12170 1
iTecs - Айтекс - Айтекс-Про 2 1
Robokassa - Робокасса 51 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 886 3
Мариинский театр - Государственный академический 44 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 2
Геометрия НПО 140 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7415 1
Visa International 1952 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 469 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 69 1
Brandshop - Брендшоп 8 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12639 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8142 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 2
TWG - TWAIN Working Group - Стандартный протокол и интерфейс взаимодействия между программами и устройствами захвата изображения, такими как сканеры и цифровые камеры 87 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3896 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1030 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10034 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 997 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11491 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4777 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6719 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 265 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 847 1
Предпроектное обследование 77 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6876 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12148 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11264 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9244 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5115 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 317 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7500 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1042 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 988 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2919 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10350 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 763 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13988 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12853 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5102 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1431 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5389 1
Аналоговые технологии 2778 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1898 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2545 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3764 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2519 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7176 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7118 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1800 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1624 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
Apple Pay 491 1
Samsung Pay 292 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 121 1
Google Android 14102 1
Linux OS 10056 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 992 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Google Talk - Google Chat 159 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 65 1
Microsoft Windows 15761 1
СSoft TechnologiCS 7 1
Avito - Авито авто 42 1
Linphone 6 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 126 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 13 1
СКАУТ Безопасное вождение 26 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 20 1
Перельман Григорий 15 2
Назарова Людмила 2 2
Голованов Александр 3 2
Васильев Александр 54 2
Моисеевич Анатолий 2 2
Вершик Анатолий 2 2
Назаров Федор 3 2
Ефимова Тамара 4 2
Wells Herbert - Уэллс Герберт 7 2
Бураго Юрий 2 2
Бродскоий Иосиф 4 2
Кравченко Рано 10 1
Валов Юрий 11 1
Иванов Вадим 7 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 4
Россия - РФ - Российская федерация 145998 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 3
Швеция - Королевство 3628 2
Финляндия - Финляндская Республика 3612 2
Израиль 2742 2
Америка - Американский регион 2167 2
Аргентина - Аргентинская Республика 588 2
США - Массачусетс - Бостон 379 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 2
Венгрия - Будапешт 113 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 2
США - Нью-Йорк 3102 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3003 1
Германия - Федеративная Республика 12721 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1983 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 169 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 250 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4886 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5203 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5809 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5889 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 2
Физика - Physics - область естествознания 2659 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2032 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 2
Металлы - Золото - Gold 1146 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2690 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 424 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1671 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2951 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2443 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11027 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 509 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5012 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4928 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6216 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2212 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2284 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6015 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7077 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1384 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2398 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7897 1
Reference - Референс 186 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6014 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1096 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 380 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 153 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 78 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 2
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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