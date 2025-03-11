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Головин Алексей
|11.03.2025
|«Авито» запускает программу выкупа автомобильных шин у частных продавцов 1
|01.11.2024
|«Авито» подскажет реальную цену ТО перед поездкой в сервис 1
|02.08.2024
|«Авито Авто» открывает «Гараж» 1
|11.03.2021
|«Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег» 1
|16.06.2011
|«Пикотех» руссифицировал SIP-клиент Linphone 1
|06.04.2011
|«Пикотех» повысил качество передачи голоса в устройствах ВКС серии «Глагол» 1
|09.10.2007
|«Тракторные заводы» управляют кадрами вместе с «Парусом» 1
|30.11.2006
|"Промтрактор" отказался от ERP 2
|01.09.2006
|Григорий Перельман: столкновение личности с эпохой 1
|01.09.2006
|Григорий Перельман: столкновение личности с эпохой 1
Головин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Парус Корпорация 540 2
|Samsung Electronics 10301 1
|Yandex - Яндекс 7477 1
|RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
|Google LLC 11854 1
|Payture 11 1
|SAP SE 5294 1
|Microsoft Corporation 24703 1
|IBM - International Business Machines Corp 9451 1
|Oracle Corporation 6723 1
|Галактика - Корпорация 1471 1
|Apple Inc 12170 1
|iTecs - Айтекс - Айтекс-Про 2 1
|Robokassa - Робокасса 51 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 2
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
|Перельман Григорий 15 2
|Назарова Людмила 2 2
|Голованов Александр 3 2
|Васильев Александр 54 2
|Моисеевич Анатолий 2 2
|Вершик Анатолий 2 2
|Назаров Федор 3 2
|Ефимова Тамара 4 2
|Wells Herbert - Уэллс Герберт 7 2
|Бураго Юрий 2 2
|Бродскоий Иосиф 4 2
|Кравченко Рано 10 1
|Валов Юрий 11 1
|Иванов Вадим 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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