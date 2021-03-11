«Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег»

«Яндекс» запустил Yandex Pay – платежную систему, в которой для оплаты используются не банковские карты, а логин в эко-системе компании. Пользователь привязывает к нему свои карты и в дальнейшем указывает при оплате именно его, сохраняя банковские реквизиты в тайне. Они хранятся в профиле в зашифрованном виде, и сторонние сайты не могут получить к нему доступ, что лишает многих мошенников их заработка.

Отечественный конкурент Apple Pay и Samsung Pay

Российский ИТ-гигант «Яндекс» создал платежную систему Yandex Pay, позволяющую россиянам обезопасить данные своих банковских карт и существенно снизить риск их попадания в руки мошенников. Представители компании сообщили CNews, что вместо номеров карт, сроков их действия и тем более трехзначного CVC-кода с обратной стороны для оплаты товаров и услуг в интернете теперь будет достаточно ввода логина в экосистеме «Яндекса».

Другими словами, россиянам больше не придется оставлять свои банковские реквизиты на каждом сайте, в том числе и на сомнительных интернет-магазинах, которые могут оказаться мошенническими. Yandex Pay подразумевает размещение этих данных в пользовательском аккаунте, притом храниться они там будут в зашифрованном виде, что дополнительно усложнит к ним доступ сторонним лицам. Какой алгоритм шифрования используется, в «Яндексе» не уточнили.

К одному аккаунту в «Яндексе» можно привязать несколько банковских карт. В этом случае при совершении оплаты пользователь сможет выбрать нужную, и деньги будут списаны именно с нее.

Для обеспечения дополнительной безопасности своих банковских карт пользователю следует позаботиться о защите своего профиля. Для этого следует дополнить его секретным вопросом и привязать дополнительный e-mail и номер телефона, чтобы минимизировать шансы на его взлом.

К Yandex Pay можно подключить все имеющиеся карты

Отметим, что о планах «Яндекса» по запуску собственной платежной системы стало известно за несколько недель до официального анонса. Еще в начале февраля 2021 г. CNews писал, что ее описание было обнаружено в правовых документах компании, хотя представители «Яндекса» на тот момент не подтверждали факт работы над этим сервисом.

Поддерживаются все системы

На момент запуска Yandex Pay не имел ограничений по работе с платежными системами. Сервис поддерживает все три действующие в России системы – это в первую очередь иностранные Visa и MasterCard, а также отечественная «Мир».

Также нет ограничений по банкам – в «Яндексе» сообщили CNews, что Yandex Pay работает с картами любых финансовых организаций. Притом при оплате через эту систему пользователи могут рассчитывать на кэшбэк и другие бонусы, имеющиеся у банка, выпустившего карту.

Меню привязки карты в профиле пользователя

В настоящее время Yandex Pay работает в имеющихся сервисах «Яндекса», но ими все не ограничится. «Сейчас мы готовы предложить эту разработку другим участникам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи», – рассказал CNews глава Yandex Pay Алексей Головин.

На момент публикации материала Yandex Pay только начинал свое распространение, и далеко не все интернет-магазины подключили эту систему. В компании сообщили, что первыми ее участниками стали Brandshop, Lamoda, Sela, Love Republic и несколько других брендов, плюс сейчас специалисты обрабатывают заявки от нескольких онлайн-магазинов, названия которых держатся в тайне. При этом на 11 марта 2021 г. ни один из заявленных «Яндексом» клиентов Yandex Pay не указал на своем сайте поддержку этой платежной системы.

Технические ограничения

На запуске сервис Yandex Pay имеет ряд технических ограничений, которые с течением времени будут отменены. Так, например, сервис пока что работает только на веб-сайтах и не во всех браузерах (список поддерживаемых в компании не раскрыли), но в будущем специалисты добавят поддержку большинства современных обозревателей и заодно мобильных приложений. Для разработчиков этих приложений «Яндекс» собирается выпустить специализированный SDK – набор инструментов для упрощения интеграции сервиса в мобильное ПО.

Поддержка Yandex Pay на сайтах подключившихся к система магазинов пока не указана

Также планируется к релизу и офлайн-режим работы, подробностей о котором пока нет.

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Компании, желающие подключить к своим магазинам Yandex Pay, могут сделать это через официальный сайт сервиса. Дополнительно для этого можно использовать для этого агрегаторы платежных сервисов, но на данный момент поддерживаются лишь три из них – это «Робокасса», RBK.money и Payture.

На момент публикации материала «Яндекс» не взимал плату за подключение Yandex Pay к сайтам и интернет-магазинам. Также в сервисе пока нет комиссии за использование, но неизвестно, планирует ли интернет-гигант в дальнейшем вводить ее.

Замена «Яндекс.денег»

«Яндекс», изначально задуманный просто как интернет-поисковик, на протяжении многих лет активно пытается закрепиться в финансовой сфере. В 2002 г. он запустил платежную систему «Яндекс.деньги», но не так давно остался без нее – в 2009 г. ИТ-гигант стал партнером Сбербанка, но в июне 2020 г. в результате разрыва отношений с ним отдал ему «Яндекс.деньги». В настоящее время этот сервис существует под другим названием – в сентябре 2020 г. Сбербанк переименовал его в «Юmoney».

Конкурировать Yandex Pay будет с целой массой платежных систем, которые годами присутствуют на российском рынке. Большинство из них – иностранные, но есть и российские. К зарубежным относится в первую очередь Samsung Pay (работает в России с сентября 2016 г.) – этот сервис позволяет оплачивать товары и услуги при помощи своего мобильного устройства Samsung, в котором должен присутствовать чип NFC. Еще один конкурент – Apple Pay, полный аналог Samsung Pay, но только для iPhone. Эта система действует в России с октября 2016 г.

С 27 мая 2017 г. россияне могут пользоваться платежной системой GPay от Google, ранее известной как Android Pay. Ее можно использовать на большей части современных Android-смартфонов, без привязки к конкретному бренду.

В настоящее время в России действует еще и Mir Pay – полностью отечественный платежный сервис, базирующийся на платежной системе «Мир». Разработка данного сервиса бесконтактной оплаты началась весной 2018 г. а запуск состоялся в начале марта 2019 г.