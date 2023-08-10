НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис

CloudPayments запустил новый способ оплаты с помощью Mir Pay Партнеры CloudPayments (входит в группу Cloud) теперь могут предложить своим клиентам оплачивать покупки с помощью Mir Pay. Платежный метод можно самостоятельно включить в личном кабинете CloudPayments. Метод оплаты Mir Pay, разработанный НСПК, позволяет проводить платежи по сохраненной в приложении

«Почта банк»: платежи через Mir Pay выросли более чем в 3 раза В 2022 г. объем платежей через сервис Mir Pay по картам «Почта банка» вырос более чем в 3 раза по сравнению с 2021 г. Об этом CNews сообщил представитель банка. Резкий рост был обусловлен ограничениями и уходом из России ряда заруб

ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых ВТБ одним из первых в России реализовал возможность оплаты чаевых через Mir Pay. С его помощью клиенты смогут оставить благодарность через «ВТБ.чаевые» по карте «Мир

Российские интернет-магазины cмогут предложить оплату через Mir Pay Российские интернет-магазины могут предложить своим клиентам новый способ оплаты покупок — Mir Pay. Такую возможность продавцам даёт «Юkassa (сервис для приёма платежей финтех-компании «Юmoney»). «Платёжные сценарии меняются, но покупатели, которые хотят платить в несколько кликов, о

Чаще всего покупки смартфоном оплачивают в Кузбассе ия в предпочтениях россиян при оплате товаров и услуг при помощи pay-сервисов. Анализ собственных данных за сентябрь 2021 и 2022 гг. показал, что за прошедшие 12 месяцев количество платежей с помощью Mir Pay выросло в 372 раза. Наибольшей популярностью сервисы мобильной бесконтактной оплаты пользуются в Кемеровской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. В Кузбассе доля транзакци

Сломалась знаменитая российская замена Google Pay и Samsung Pay. Виноваты разработчики Mir Pay не работает Android-приложение Mir Pay для одноименной российской платежной системы перестало корректно функционировать после выхода очередного обновления. Сбоит версия с индексом 1.13.2.214, датированная 29 августа 2022 г.

Клиенты ВТБ могут расплачиваться с помощью Mir Pay на Android и услуги доступна клиентам ВТБ, пользующимся мобильными устройствами на платформе Android. Для этого достаточно за несколько кликов в ВТБ Онлайн выпустить цифровую карту «Мир», установить приложение Mir Pay и привязать к нему свою карту. После этого можно расплачиваться смартфоном в торговых точках привычным способом. ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и у

Владельцам смартфонов Huawei стало доступно приложение Mir Pay В магазине приложений Appgallery компании Huawei появилось приложение Mir Pay на базе сервисов HMS, позволяющее использовать смартфон для бесконтактной оплаты картами российской платёжной системы «Мир». Приложение Mir Pay надёжно защищено — реквизиты банко

Mir Pay стал доступен держателям карт «Мир» Сбербанка Сбербанк присоединился к сервису бесконтактной оплаты Mir Pay. Теперь владельцы банковских карт платежной системы «Мир», выпущенных Сбербанком, могут оплачивать покупки смартфоном с помощью мобильного приложения Mir Pay. Зарегистрировать в

«Ренессанс кредит» запустил сервис Mir Pay для карт «Мир» Банк «Ренессанс кредит» предложил своим клиентам, держателям карт «Мир», возможность подключения сервиса бесконтактных платежей Mir Pay. Чтобы воспользоваться новой возможностью, достаточно скачать на смартфон с операционной системой Android (от версии 6.0 и выше), поддерживающий технологию NFC, приложение Mir Pay

Mir Pay спускается в метро Держатели карт «Мир» теперь могут оплачивать проезд в московском метрополитене с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay. Для прохода через турникет необязательно доставать банковскую карту, достаточно просто разблокировать смартфон с установленным приложением Mir Pay и поднести его на несколько се

Производителей заставят устанавливать на смартфоны российский платежный сервис Mir Pay «Русификация» бесконтактной оплаты Приложение Mir Pay российской платежной системы «Мир» может стать обязательным к установке на все продав

«Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay «Росгосстрах банк» предложил держателям карт «Мир» возможность подключить сервисы бесконтактных платежей Mir Pay и Samsung Pay и совершать покупки в одно касание. Mir Pay – это сервис платежной системы «Мир», который позволяет совершать оплату с помощью смартфонов на операционной системе An

Банк «Открытие» запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay Банк «Открытие» запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Воспользоваться им могут держатели любых карт на базе платежной системы «Мир». Бесконтактная оплата доступна для мобильных устройств на платформе Android с поддержкой технологии NFC, н

«КартСтандарт» обеспечил банкам-партнерам технологическую возможность подключения к сервису бесконтактных платежей Mir Pay ежной системе «Мир» для более 100 банков-партнеров. Теперь клиенты этих кредитных организаций получат возможность пользоваться сервисом ПС «Мир» для бесконтактной оплаты покупок при помощи смартфона. Mir Pay – современный, удобный и безопасный способ оплаты, разработанный платежной системой «Мир», воспользоваться которым смогут держатели карт «Мир», владельцы любых смартфонов с операционной

Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay Банк ВТБ объявил о доступности сервиса бесконтактной мобильной оплаты Mir Pay, который был разработан платежной системой «Мир» для совершения транзакций с помощью смартфона. Воспользоваться им смогут держатели карт «Мир» – обладатели любых гаджетов на платформе A

«МТС банк» открыл доступ к платежному сервису Mir Pay «МТС банк» объявил об открытии доступа к мобильному платежному сервису Mir Pay для клиентов банка – держателей карт «Мир». Сервис разработан национальной платежной системой «Мир» для бесконтактной оплаты с помощью смартфона на ОС Android (от версии 6.0 и выше) с п

Xiaomi и Mastercard запустят платежный сервис Mi Pay в России сard объявили о стратегическом партнерстве в России. Соглашение, в рамках которого стороны планируют работать над распространением платежных инноваций и запуском в России цифрового платежного сервиса Mi Pay, подписали Лю Ли, глава технологического подразделения Xiaomi Financial, и Алексей Малиновский, глава Mastercard в России. Запуск в России цифрового платежного сервиса Mi Pay даст

Банк «Санкт-Петербург» присоединился к Mir Pay Банк «Санкт-Петербург» реализовал подключение к сервису бесконтактных платежей Mir Pay. 350 тыс. держателей карт «Мир», выпущенных банком, теперь могут пользоваться сервисом национальной платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты покупок при помощи смартфона. Mir

К сервису Mir Pay подключились шесть новых банков – участников Держатели карт «Мир» Альфа-Банка, Почта Банка, банка УРАЛСИБ, АК БАРС банка, Алмазэргиэнбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка теперь смогут оценить бесконтактную оплату Mir Pay с помощью смартфона. Приложение Mir Pay можно установить на любой поддерживающий NFC смартфон на ОС Android, начиная с версии 6.0, оно уже доступно для скачивания в Google Play M

Клиенты Альфа-банка получили доступ к мобильному платежному сервису Mir Pay С 28 марта 2019 г. клиенты Альфа-банка могут оплачивать товары и услуги при помощи российского мобильного платежного сервиса Mir Pay. Об этом CNews сообщила пресс-служба банка. Услуга доступна для держателей карт «Мир», обладающих Android-смартфонами с поддержкой технологии NFC. Зарегистрировать в Mir Pay для