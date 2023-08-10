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Индексная книга (каталог) CNews*
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НСПК Мир Pay Mir Pay Мобильный платёжный сервис

НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис


10.08.2023 CloudPayments запустил новый способ оплаты с помощью Mir Pay

Партнеры CloudPayments (входит в группу Cloud) теперь могут предложить своим клиентам оплачивать покупки с помощью Mir Pay. Платежный метод можно самостоятельно включить в личном кабинете CloudPayments. Метод оплаты Mir Pay, разработанный НСПК, позволяет проводить платежи по сохраненной в приложении

07.03.2023 «Почта банк»: платежи через Mir Pay выросли более чем в 3 раза

В 2022 г. объем платежей через сервис Mir Pay по картам «Почта банка» вырос более чем в 3 раза по сравнению с 2021 г. Об этом CNews сообщил представитель банка. Резкий рост был обусловлен ограничениями и уходом из России ряда заруб
16.12.2022 ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых

ВТБ одним из первых в России реализовал возможность оплаты чаевых через Mir Pay. С его помощью клиенты смогут оставить благодарность через «ВТБ.чаевые» по карте «Мир
16.12.2022 Российские интернет-магазины cмогут предложить оплату через Mir Pay

Российские интернет-магазины могут предложить своим клиентам новый способ оплаты покупок — Mir Pay. Такую возможность продавцам даёт «Юkassa (сервис для приёма платежей финтех-компании «Юmoney»). «Платёжные сценарии меняются, но покупатели, которые хотят платить в несколько кликов, о
26.10.2022 Чаще всего покупки смартфоном оплачивают в Кузбассе

ия в предпочтениях россиян при оплате товаров и услуг при помощи pay-сервисов. Анализ собственных данных за сентябрь 2021 и 2022 гг. показал, что за прошедшие 12 месяцев количество платежей с помощью Mir Pay выросло в 372 раза. Наибольшей популярностью сервисы мобильной бесконтактной оплаты пользуются в Кемеровской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. В Кузбассе доля транзакци
06.09.2022 Сломалась знаменитая российская замена Google Pay и Samsung Pay. Виноваты разработчики

Mir Pay не работает Android-приложение Mir Pay для одноименной российской платежной системы перестало корректно функционировать после выхода очередного обновления. Сбоит версия с индексом 1.13.2.214, датированная 29 августа 2022 г.

01.03.2022 Клиенты ВТБ могут расплачиваться с помощью Mir Pay на Android

и услуги доступна клиентам ВТБ, пользующимся мобильными устройствами на платформе Android. Для этого достаточно за несколько кликов в ВТБ Онлайн выпустить цифровую карту «Мир», установить приложение Mir Pay и привязать к нему свою карту. После этого можно расплачиваться смартфоном в торговых точках привычным способом. ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и у
16.08.2021 Владельцам смартфонов Huawei стало доступно приложение Mir Pay

В магазине приложений Appgallery компании Huawei появилось приложение Mir Pay на базе сервисов HMS, позволяющее использовать смартфон для бесконтактной оплаты картами российской платёжной системы «Мир». Приложение Mir Pay надёжно защищено — реквизиты банко
21.06.2021 Mir Pay стал доступен держателям карт «Мир» Сбербанка

Сбербанк присоединился к сервису бесконтактной оплаты Mir Pay. Теперь владельцы банковских карт платежной системы «Мир», выпущенных Сбербанком, могут оплачивать покупки смартфоном с помощью мобильного приложения Mir Pay. Зарегистрировать в

17.06.2021 «Ренессанс кредит» запустил сервис Mir Pay для карт «Мир»

Банк «Ренессанс кредит» предложил своим клиентам, держателям карт «Мир», возможность подключения сервиса бесконтактных платежей Mir Pay. Чтобы воспользоваться новой возможностью, достаточно скачать на смартфон с операционной системой Android (от версии 6.0 и выше), поддерживающий технологию NFC, приложение Mir Pay

22.07.2020 Mir Pay спускается в метро

Держатели карт «Мир» теперь могут оплачивать проезд в московском метрополитене с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay. Для прохода через турникет необязательно доставать банковскую карту, достаточно просто разблокировать смартфон с установленным приложением Mir Pay и поднести его на несколько се
27.12.2019 Производителей заставят устанавливать на смартфоны российский платежный сервис Mir Pay

«Русификация» бесконтактной оплаты Приложение Mir Pay российской платежной системы «Мир» может стать обязательным к установке на все продав
13.11.2019 «Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay

«Росгосстрах банк» предложил держателям карт «Мир» возможность подключить сервисы бесконтактных платежей Mir Pay и Samsung Pay и совершать покупки в одно касание. Mir Pay – это сервис платежной системы «Мир», который позволяет совершать оплату с помощью смартфонов на операционной системе An
01.11.2019 Банк «Открытие» запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay

Банк «Открытие» запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Воспользоваться им могут держатели любых карт на базе платежной системы «Мир». Бесконтактная оплата доступна для мобильных устройств на платформе Android с поддержкой технологии NFC, н
21.08.2019 «КартСтандарт» обеспечил банкам-партнерам технологическую возможность подключения к сервису бесконтактных платежей Mir Pay

ежной системе «Мир» для более 100 банков-партнеров. Теперь клиенты этих кредитных организаций получат возможность пользоваться сервисом ПС «Мир» для бесконтактной оплаты покупок при помощи смартфона. Mir Pay – современный, удобный и безопасный способ оплаты, разработанный платежной системой «Мир», воспользоваться которым смогут держатели карт «Мир», владельцы любых смартфонов с операционной
16.07.2019 Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay

Банк ВТБ объявил о доступности сервиса бесконтактной мобильной оплаты Mir Pay, который был разработан платежной системой «Мир» для совершения транзакций с помощью смартфона. Воспользоваться им смогут держатели карт «Мир» – обладатели любых гаджетов на платформе A
28.06.2019 «МТС банк» открыл доступ к платежному сервису Mir Pay

«МТС банк» объявил об открытии доступа к мобильному платежному сервису Mir Pay для клиентов банка – держателей карт «Мир». Сервис разработан национальной платежной системой «Мир» для бесконтактной оплаты с помощью смартфона на ОС Android (от версии 6.0 и выше) с п
06.06.2019 Xiaomi и Mastercard запустят платежный сервис Mi Pay в России

сard объявили о стратегическом партнерстве в России. Соглашение, в рамках которого стороны планируют работать над распространением платежных инноваций и запуском в России цифрового платежного сервиса Mi Pay, подписали Лю Ли, глава технологического подразделения Xiaomi Financial, и Алексей Малиновский, глава Mastercard в России. Запуск в России цифрового платежного сервиса Mi Pay даст
15.05.2019 Банк «Санкт-Петербург» присоединился к Mir Pay

Банк «Санкт-Петербург» реализовал подключение к сервису бесконтактных платежей Mir Pay. 350 тыс. держателей карт «Мир», выпущенных банком, теперь могут пользоваться сервисом национальной платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты покупок при помощи смартфона. Mir
28.03.2019 К сервису Mir Pay подключились шесть новых банков – участников

Держатели карт «Мир» Альфа-Банка, Почта Банка, банка УРАЛСИБ, АК БАРС банка, Алмазэргиэнбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка теперь смогут оценить бесконтактную оплату Mir Pay с помощью смартфона. Приложение Mir Pay можно установить на любой поддерживающий NFC смартфон на ОС Android, начиная с версии 6.0, оно уже доступно для скачивания в Google Play M
28.03.2019 Клиенты Альфа-банка получили доступ к мобильному платежному сервису Mir Pay

С 28 марта 2019 г. клиенты Альфа-банка могут оплачивать товары и услуги при помощи российского мобильного платежного сервиса Mir Pay. Об этом CNews сообщила пресс-служба банка. Услуга доступна для держателей карт «Мир», обладающих Android-смартфонами с поддержкой технологии NFC. Зарегистрировать в Mir Pay для

04.03.2019 В России заработал отечественный аналог Apple Pay

йской платежной системы «Мир», запустила на территории России фирменный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Об этом она сообщила в официальном пресс-релизе. Mir Pay позиционируется в ка

Публикаций - 119, упоминаний - 122

НСПК и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12100 30
Google LLC 11775 30
Yandex - Яндекс 7339 30
Samsung Electronics 10254 26
VK - Mail.ru Group 3455 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 14
Huawei 3933 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 11
Ростелеком 9700 9
Xiaomi 1732 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 7
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 6
Meta Platforms - Facebook 4438 5
Новые облачные технологии (НОТ) 444 5
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 3
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
LG Electronics 3614 2
Oracle Corporation 6687 2
Philips 2053 2
PayPal 654 2
МегаФон 8804 2
Mirabilis 27 2
BBK OPPO Electronics 384 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
ESET - ESET Software 1133 2
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 64 2
Cisco Systems 5114 2
Microsoft Corporation 24624 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 2
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 81 2
Webmoney 542 2
SAP SE 5276 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
SAS Institute 971 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 30
НСПК - Национальная система платежных карт 813 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 27
Visa International 1949 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 19
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 18
Альфа-Банк 1769 10
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 10
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 10
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 10
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 9
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 9
ПСБ - Промсвязьбанк 851 8
ВТБ - Почта Банк 466 7
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 7
ГПБ - Газпромбанк 1084 7
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 6
ИнвестКапиталБанк 26 6
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 6
МКБ - Московский кредитный банк 558 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
JCB International 144 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 3
Центр-инвест КБ 59 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 3
Русский стандарт Банк 441 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
Синара ГК - Sinara Group 100 3
Diners Club International - платёжная система 82 3
American Express - Amex 328 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Ак Барс Банк 272 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 2
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Мосгортранс ГУП 120 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 66 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
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РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 4
Единая Россия - Политическая партия 293 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ЛДПР 105 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
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РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
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Kaspersky Internet Security 457 8
Microsoft Windows 15656 8
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 165 7
Новые облачные технологии - МойОфис 778 7
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Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 7
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 7
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VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 16 6
Google Lens - Google Объектив 58 6
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 6
Microsoft Office 3734 5
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Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 81 5
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Изотов Вадим 13 4
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Точилова Мария 10 2
Комиссаров Дмитрий 223 2
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Гусков Антон 5 2
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Гуськов Антон 39 2
Волкова Анна 2 2
Чугунов Никита 81 2
Вильде Святослав 61 2
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Сычев Артем 73 2
Галушкин Олег 182 1
Трояновский Владимир 62 1
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Дьяченко Валерий 95 1
Белоусов Максим 108 1
Аитов Тимур 197 1
Дворкович Аркадий 210 1
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