Mir Pay стал доступен держателям карт «Мир» Сбербанка

Сбербанк присоединился к сервису бесконтактной оплаты Mir Pay. Теперь владельцы банковских карт платежной системы «Мир», выпущенных Сбербанком, могут оплачивать покупки смартфоном с помощью мобильного приложения Mir Pay.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» Сбербанка – как контактную, так и бесконтактную. Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно. А для оплаты покупок на сумму до 1000 руб. разблокировка смартфона не потребуется, достаточно только активировать экран.

Mir Pay стал уже третьим решением для держателей карт «Мир» Сбербанка, предпочитающих оплачивать покупки смартфоном. Помимо Mir Pay, клиентам банка доступны бесконтактные платежи через SberPay и Samsung Pay.

«Mir Pay сегодня поддерживает все актуальные возможности мобильного платежного сервиса. Его пользователям доступна быстрая, удобная и безопасная оплата со смартфона за покупки и услуги, а также оплата проезда в транспорте на всех устройствах, принимающих оплату бесконтактными банковскими картами «Мир». В метрополитенах Москвы и Петербурга оплата через Mir Pay – самый выгодный на сегодняшний день способ оплаты проезда», - сказал Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка.