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Владельцам смартфонов Huawei стало доступно приложение Mir Pay

В магазине приложений Appgallery компании Huawei появилось приложение Mir Pay на базе сервисов HMS, позволяющее использовать смартфон для бесконтактной оплаты картами российской платёжной системы «Мир».

Приложение Mir Pay надёжно защищено — реквизиты банковских карт не хранятся на смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. При этом пользователям приложения не обязательно носить с собой карту, чтобы совершать оплату в магазинах, в интернете или в общественном транспорте. Для совершения платежа достаточно разблокировать смартфон и поднести его к терминалу. В некоторых случаях для подтверждения оплаты потребуется пройти дополнительную верификацию. При этом для оплаты покупок на сумму до 1 тыс. руб. разблокировать устройство не обязательно, достаточно только активировать экран смартфона.

Приложение Mir Pay позволяет совершать покупки даже при отсутствии подключения к интернету. Для этого в зашифрованном хранилище на смартфоне резервируются уникальные ключи оплаты, позволяющие проводить несколько платежей без подключения к сети.

Расплачиваясь с помощью приложения Mir Pay, пользователи участвуют во всех акциях платёжной системы «Мир», так же, как и при использовании физической карты. На данный момент на портале privetmir.ru доступны десятки скидок и кешбэков на покупки в розничных сетевых магазинах, аптеках, оплату услуг связи, проезд на общественном транспорте, услуги туристических компаний и многое другое.

Mir Pay доступно в магазине приложений Appgallery, ежемесячная активная аудитория которого составляет 540 млн пользователей по всему миру. Количество пользователей Appgallery в России – 20 млн человек, из них 13 млн активно пользуются платформой каждый месяц. Среди партнёров Appgallery – крупнейшие российские компании, в числе которых «Сбер», «Яндекс» и Mail.ru, чьи сервисы также представлены в магазине приложений.

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