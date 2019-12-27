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Производителей заставят устанавливать на смартфоны российский платежный сервис Mir Pay

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, Текст: Эльяс Касми

ФАС рассмотрит законность предустановки на смартфоны с NFC сервиса оплаты Mir Pay. Это российский аналог Samsung Pay и Apple Pay, и его предустановка возможна в рамках подписанного Владимиром Путиным в начале декабря 2019 г. законом о российском ПО

«Русификация» бесконтактной оплаты

Приложение Mir Pay российской платежной системы «Мир» может стать обязательным к установке на все продаваемые в России гаджеты с поддержкой технологии бесконтактных платежей NFC. В настоящее время такую возможность рассматривает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

По информации «Известий», вопрос о добавлении сервиса бесконтактной оплаты Mir Pay в список предустановленных российских приложений поднимался на заседании рабочей группы ФАС. Напомним, что закон об обязательной установке отечественного ПО на все продаваемые в России устройства с полноценной ОС был подписан Президентом России Владимиром Путиным 2 декабря 2019 г. В силу он вступит 1 июля 2020 г.

Как сообщает издание со ссылкой на неназванный источник, обязательным к предустановке и вовсе могут стать все приложения экосистемы «Мир». В нее входят не только Mir Pay, но и приложение сервиса «Привет, Мир!» с промоакциями системы.

Кому нужно приложение Mir Pay

Приложение Mir Pay – это российский аналог Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay и других иностранных платежных систем, официально разрешенных к использованию на территории России. Все они работают с использованием технологии Near Field Communication (NFC) и, фактически, превращают смартфон в своего рода электронный кошелек.

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Существует вероятность, что Mir Pay заменит собой все другие платежные системы

Чип NFC есть далеко не во всех смартфонах и тем более планшетных компьютерах, но в России число проданных гаджетов с ним внутри исчисляется миллионами. По данным «Связного» за 11 месяцев 2019 г. в России было реализовано около 11,7 млн смартфонов с NFC.

Другое дело, что в настоящее время основная часть держателей карт платежной системы «Мир» - это работники бюджетных ведомств, которые получают заработную плату на эти карты, а также пенсионеры, которым на них переводится пенсия. Насколько востребованным для этих категорий людей окажется сервис бесконтактной оплаты, неизвестно. Между тем, в настоящее время выпущено свыше 70 млн карт «Мир», а по итогам III квартала 2019 г. доля карты в общей эмиссии «пластика» в России достигла 22,4%.

История Mir Pay и «Мир»

За работу Mir Pay отвечает компания «Национальная система платежных карт» (НСПК), разработчик российской платежной системы «Мир». Разработка отечественного сервиса бесконтактной оплаты стартовала весной 2018 г., и на тот момент рабочее название проекта звучало как «Мир Pay». Одной из причин создания Mir Pay стало отсутствие договоренности НСПК с компаниями Google и Apple о подключении своих карт к их телефонным кошелькам – американская сторона ответила на запрос НСПК отказом.

В отличие от тех же Samsung Pay и Apple Pay, которые заработали в России в сентябре и октябре 2016 г. соответственно, Mir Pay вышел на российский рынок бесконтактных платежей сравнительно недавно – в марте 2019 г., и по состоянию на декабрь 2019 г. этот сервис поддерживают 40 банков.

Что до самой системы «Мир», то она стала ответом России на санкции США: в начале весны 2014 г. платежные системы Mastercard и Visa без предупреждения заблокировали все операции по картам ряда российских банков, включая Собинбанк, Инвесткапиталбанк, СМП Банк и банк «Россия». В ответ на это уже 25 апреля 2014 г. Госдумой был принят закон о Национальной платежной системе.

Разработка системы «Мир» стартовала в том же 2014 г. Она функционирует с 2015 г. и с этого же года все операции по картам Visa и Mastercard проходят через НСПК. Эмиссия самих карт «Мир» началась в декабре 2015 г., а уже в мае 2017 г. Владимир Путин подписал закон, по которому выплата пенсий, стипендий и зарплат госслужащих осуществляется на карты отечественной платежной системы.

Ответственность за качественное ПО

Закон о предустановке программ российских разработчиков на реализуемую в России технику вызывал недовольство среди производителей, поставщиков и продавцов этих устройств. Как сообщал CNews, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила переложить часть ответственности за стабильную работу гаджетов на разработчиков российского ПО, в том числе и на авторов Mir Pay, если это приложение попадет в список обязательных к установке.

РАТЭК объединяет в себе множество крупных компаний с мировым именем, работающих на российском рынке. В их число входят, к примеру, Apple, LG, Philips, Samsung и др.). Представитель Ассоциации Антон Гусков выразил уверенность в том, что предустановка российского ПО может негативно отразиться на стабильности работы устройств, и что дистрибьюторы, продавцы и производители не хотят отвечать за это.

Инициатива РАТЭК вполне предсказуемо не была одобрена некоторыми российскими разработчиками ПО. К примеру, генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров отметил, что требования ассоциации не обоснованы. Напомним, что «Новые облачные технологии» занимается разработкой ПО «МойОфис», российского аналога офисного пакета Microsoft Office.

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