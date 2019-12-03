Путин подписал «закон против Apple»

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Принят и подписан Президентом России закон о предустановке российского ПО на все гаджеты с поддержкой сторонних приложений, ввозимых в Россию.

Россия для российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий производителей гаджетов, ввозимых в Россию, устанавливать на них российское программное обеспечение. В интернете и СМИ этот закон получил неформальное название «закон против Apple» на фоне политики компании Apple относительно предустановки различного софта на ее устройства.

Федеральный закон от 02.12.2019 № 425-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"» вступит в силу 1 июля 2020 г., то есть у компаний, желающих и дальше реализовывать свои гаджеты на территории России, есть семь месяцев, чтобы адаптироваться к изменениям. Следует отметить, что текст самого закона состоит лишь из общих формулировок – в нем не указано, какие именно устройства подпадают под его действие, и какие именно приложения производитель обязан устанавливать.

Непопулярный мессенджер «ТамТам» получил второй шанс после принятия нового закона

Все эти уточнения будут внесены в течение оставшегося до вступления закона в силу времени. Необходимая информация появится в дополнительных подзаконных актах, которые выпустит Правительство России. При этом сами авторы законопроекта на этапе его разработки и рассмотрения в Госдуме утверждали, что он имеет прямое отношение к планшетам, смартфонам и смарт-ТВ. Это также зафиксировано в пояснительной записке к тексту закона.

Что не так с Apple

Компания Apple известна своим отрицательным отношением к модификациям своих гаджетов, в том числе в плане программного обеспечения. Она активно борется с любыми методами взлома iOS и продает свои смартфоны и планшеты исключительно с базовым набором фирменного ПО без сторонних приложений.

Тем не менее, в мире существуют различные примеры локализации гаджетов Apple, адаптированных под требования законодательства той или иной страны. К примеру, версия iPad для ОАЭ лишена функции видеозвонков FaceTime, потому что подобный софт снижает выручку местных операторов связи. Также для Китая Apple выпускает iPhone с двумя SIM-картами – в другие страны такие модификации официально не завозятся.

Не исключено, что Apple не станет противиться и новой букве российского закона. К примеру, она могла бы договориться с реселлерами об установке необходимого пакета программ непосредственно перед продажей смартфона или планшета. К тому же, с 2018 г. карты Apple в версии для России содержат информацию из справочника 2ГИС, а во времена iOS 6, вышедшей после смерти основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs), iPhone поставлялись в Россию с предустановленными «Яндекс.картами».

И все же, есть вероятность, что Apple не станет подчиняться новым правилам и предпочтет покинуть рынок России, который по состоянию на декабрь 2019 г. не является приоритетным для нее. На это указывает объем выручки ООО «Эппл Рус», российского представительства Apple – за весь 2018 г. она составила 197,2 млрд руб. (около $3 млрд по курсу ЦБ на 3 декабря 2019 г.), а это всего лишь немногим больше 1% мировой выручки Apple за 2018 г.

Официальные комментарии по данному вопросу компания не дает.

Android вне опасности

Закон о предустановке российского софта никак не затронет устройства на базе Android, так как в этой экосистеме набор поставляемых в комплекте программ определяет не Google, а непосредственно производитель устройства.

Большинство смартфонов на базе этой ОС еще до вступления закона в силу продавались в России с дополнительным ПО российского происхождения – к примеру, современные модели смартфонов отечественного бренда BQ поставляются с вшитыми приложениями «Яндекса». Другими словами, без Android-гаджетов россияне, с очень высокой долей вероятности, не останутся.

Предположительный список приложений

Коммунист Александр Ющенко, один из авторов «закона против Apple», высказал свое предположение о том, какие именно программы производители мобильной электроники будут обязаны ставить на свои гаджеты. В беседе с журналистами ресурса «Медуза» он сообщил, что велик шанс на появление в этом списке приложения «Госуслуги». По оценке специалистов Института развития интернета (ИРИ), список будет дополнен браузерами «Спутник» и «Яндекс.браузер», а также мессенджерами «ТамТам» и ICQ. Напомним, что ICQ, изначально разработанная израильской компанией Mirabilis в 1996 г., с 2010 г. принадлежит российскому холдингу Mail.Ru Group, как и «ТамТам».

При наличии на устройстве чипа NFC для бесконтактных платежей на него может быть установлена платежная система MirPay.

Отечественные аналоги зарубежного ПО существуют и на ноутбуках с персональными компьютерами. Если они попадут в список устройств, подпадающих под действие закона, то на них вполне могут обнаружиться программы для облачных сервисов «Яндекс.диск» и «Облако Mail.ru» и российский пакет офисных программ «МойОфис» вместо американского Microsoft Office. Пока нет информации о замене американских macOS и Windows на российские операционные системы, например, на Astra Linux.

Штрафы за неподчинение

В актуальной на момент публикации материала версии закона не были предусмотрены штрафные санкции за отказ компаний устанавливать на свои устройства российское программное обеспечение. Тем не менее, их введение планируется – в июле 2019 г. на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, дополняющий «закон против Apple» и представляющий собой поправки к КоАП.

Согласно тексту документа, он предполагает введение штрафов за отказ предустанавливать российский софт от 30 до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 до 200 тыс. руб. для юридических лиц. Штрафы предложено ввести с 1 января 2021 г. По состоянию на 3 декабря 2019 г. законопроект не прошел первое чтение (напомним, что всего чтений три, после чего документ рассматривает Совет Федерации, а затем он отдается на рассмотрение и подписание Владимиру Путину).

Кто поддержал новый закон

О новом «законе против Apple» еще на этапе его рассмотрения в Госдуме положительно высказывались многие российские компании, в той или иной степени связанные с ИТ. Это операторы связи «Мегафон» и МТС, холдинг Mail.Ru Group и «Руссофт» – объединение компаний-разработчиков ПО.

Новый закон может быть выгоден, в том числе, и «Яндексу», который в феврале 2015 г. пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на Google за то, что та, пользуясь своим доминирующим положением на рынке, запрещала компаниями Explay, Fly и Prestigio (бренды третьего эшелона) устанавливать на свои смартфоны приложения «Яндекса». В августе 2016 г. ФАС встала на сторону «Яндекса» и оштрафовала Google практически на 500 млн руб. Американский ИТ-гигант принял условия «Яндекса» и выплатил штраф в полном объеме. В апреле 2017 г. стороны пришли к мировому соглашению в этом вопросе.