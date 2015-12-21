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Fly Explay Эксплей

Fly - Explay - Эксплей

СОБЫТИЯ

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21.12.2015 «Связной» продал Explay

Explay продан  Как стало известно CNews, покупателем компании Explay стал британский производитель популярных в России недорогих мобильников Fly. Об этом CNews рассказали два собеседника издания, работающих на рынке мобильного ритейла и знакомых с ситуаци
17.03.2015 Explay: история успеха российского бренда

ледуя технологическому прогрессу и возрастающему спросу на портативную технику, российская компания Explay начала свой путь с выпуска мр3-плееров, GPS-навигаторов, мобильных телефонов и электро
17.02.2015 Обзор смартфона Explay Tornado

т вложенные в неё средства.Дизайн Известно, что недорогие смартфоны часто страдают внешней «безликостью» чёрного или серого цветов, когда одну модель практически невозможно отличить от другой, но про Explay Tornado этого сказать нельзя ни в коем случае. Причём, в комплекте с элегантным внешним видом у него тонкий корпус, обрамленный в текстурированный под кожу пластик с заигрыванием под мяг
22.01.2015 Возьми в дорогу Explay Onliner 4

Навигатор и планшет может заменить в дороге универсальная модель Onliner 4 от Explay. Новое устройство обладает большим экраном диагональю 7 дюймов с разрешением 1024х600. Двухъядерный процессор MTK 8312 с частотой 1,3 ГГц обеспечивает быструю работу системы. Объем опера
10.12.2014 В-бренд Explay впервые обогнал Apple по продажам в штуках

ях в данном сегменте. Как говорится в заявлении «Связного», поступившем в редакцию CNews, в третьем квартале 2014 г. в России было продано 2,4 млн планшетных компьютеров на i19 млрд. При этом В-бренд Explay впервые в рамках квартала занял второе место по продажам планшетов в штуках сразу вслед за Samsung. Apple оказался на третьем месте. Доля Explaу на рынке планшетных компьютеров составила
10.11.2014 Смартфон Explay Tornado: пупсик с грозным именем

T6582 1,3 ГГц, 512 Мбайт ОЗУ и 4 Гбайт встроенной памяти, две камеры (0,3 и 5 Мпикс) и весь набор современного смартфона, как то: Wi-Fi, GPS-модуль, FM-радио, ёмкость аккумулятора 1550 мА*ч. Смартфон Explay Tornado Всё вышеперечисленное звучит вполне прилично и предлагается за исключительно бюджетные 4990 рублей. Чего хотелось бы ещё? Ну, например, оперативки побольше. И при встроенной памя
29.10.2014 В ноябре стартуют продажи бюджетного планшета Explay Tornado

В ноябре 2014 г. начнутся продажи бюджетного планшета Explay Tornado от российской компании Explay. Модель отличается наличием двух слотов для SIM-карт, возможностью голосового вызова и интересным дизайном, сообщили CNews в Explay. <
22.10.2014 Восемь дюймов планшета Explay Cosmic

амяти на борту, ёмкость аккумулятора, материал корпуса. Цена, конечно же, определяющую роль играет. Explay Cosmic  Prestigio MultiPad 2 3G  (PMP7380D)  Digma Platina 7.85 3G  Средняя цена i 6 6
21.10.2014 Explay представил трехсимочный смартфон Tornado

C конца октября 2014 г. на полках магазинов появится трехсимочный смартфон Explay Tornado. Новинка обладает 3 слотами под сим-карты, ОС Android 4.4 KitKat, 4,5-дюймовым IPS-дисплеем и четырехъядерным процессором МТК 6582 1.3 ГГц. Модель имеет 4 ГБ встроенной памяти, к
15.10.2014 «Бюджетник» Explay Air поднимает флаг LTE

Тонкий, элегантный, с хорошей производительностью и умеренный по цене. Но первое, что надо знать о Explay Air: это смартфон, поддерживающий самый современный и быстрый на сегодня (да и на деся
01.10.2014 Тест смартфона Explay Pulsar: три дня без розетки

Мало того, что ценник смартфона Explay Pulsar не выделяется среди цен на модели сходных характеристик, он, по сути, определяе
26.09.2014 Explay представила легкий планшет Сosmic

Линейка 7,85 дюймовых планшетов от российской компании Explay пополнилась новой моделью Explay Сosmic, работающей на базе четырехъядерного процессора MTK8382 с тактовой частотой 1,3 ГГц. ОБ этом CNews сообщили в Explay. Высокопроизвод
08.09.2014 Explay представил долгоиграющий смартфон Pulsar

Российская компания Explay представила новый 5-дюймовый смартфон Explay Pulsar, оснащенный мощным аккумуля
03.09.2014 Видеорегистратор Explay Helper поможет обнаружить радары

На российском рынке автоэлектроники появился новый гибридный видеорегистратор с функцией радар-детектора Explay Helper. Устройство обладает скромными габаритами (108,5х68х30 мм) и легко крепится на лобовое стекло. Двухмегапиксельная камера обладает углом зрения в 120 градусов и пишет ролики в разр
02.09.2014 Explay представил новый восьмиядерный смартфон Phantom

Компания Explay представила новый смартфон Explay Phantom, главной особенностью которого стал 8
18.08.2014 Explay представила новый двухсистемный GPS-навигатор Patriot

Компания Explay представила новый двухсистемный GPS-навигатор Patriot. Как сообщили CNews в Explay<
14.08.2014 «Связной»: российский бренд Explay впервые вышел в лидеры по продажам планшетов

оизводителей персональной электроники. Это произошло на 25 неделе (с 16 по 22 июня), когда компания Explay вышла на 1 место по продажам планшетных компьютеров в стране. При этом на 23 неделе ро
31.07.2014 Explay представил видеорегистраторы Optic и Park

Компания Explay представила два новых видеорегистратора - Explay Optic и Explay Park.

08.07.2014 Explay Neo — новый смартфон для деловых людей

Компания Explay представила новый смартфон для деловых людей Explay Neo, который способен опера
11.06.2014 Обзор смартфона Explay Rio: яркий и доступный

Технические характеристики Мы долго пытались найти адекватного конкурента Explay Rio по всем параметрам, в том числе, по цене, но не нашли. Похожие с функциональной то
27.05.2014 Explay представил бюджетный 5-дюймовый смартфон Rio

Компания Explay представила новый бюджетный смартфон Rio. Новинка имеет большой 5-дюймовый TFT-дисплей
28.04.2014 Обзор народного смартфона Explay Vega: "яндексофон" на Android

Если сравнивать Explay Vega с конкурентами по функциональности и ТТХ, то получится, что на их фоне он действительно смотрится выгодно. Разумеется, есть смартфоны и дешевле, но одна лишь цена — не повод для сра
17.04.2014 Продажи планшетов Explay в сети Media Markt выросли в первом квартале в 2,7 раза

За первый квартал текущего года в сети Media Markt было реализовано в 2,7 раза больше планшетов Explay по сравнению с тем же периодом 2013 г. Наиболее популярными моделями данного бренда стали: Explay N1 и Explay sQuad 7.82 3G. «Лидером в сети Media Markt по итогам продаж пе
26.03.2014 Explay представил 5,5-дюймовый смартфон Blaze

Российская компания Explay представила новый смартфон Explay Blaze. Главной особенностью данной модели ста
17.03.2014 Выпущен первый «Яндекс»-смартфон. ЦЕНА

Российская компания Explay представила Explay Flame - первый смартфон с прошивкой Yandex.Kit. Прошивка Yan
14.03.2014 Возьмём в дорогу и телевизор, и планшет

Компания Explay представила на российском рынке планшетный компьютер с возможностью приёма телеэфира M
03.03.2014 Обзор смартфона Explay Atom: зачем нужен аппарат с 3 SIM-картами?

внутренняя корпоративная сеть - всегда пожалуйста, вставляем ещё одну «симку». Во всё тот же аппарат. Великолепно. Если всё описанное затронуло вашу душу, то, как минимум, по одному критерию смартфон Explay Atom вам подходит. Ознакомимся с остальными его особенностями. Explay Atom   Укомплектован аппарат по-спартански. Экологичная аккуратная коробочка, в ней - непосредственно само ус
28.02.2014 Обзор навигатора Explay N1: универсальное решение для заграничных и местных поездок

Самое время представить вам героя сегодняшнего обзора, автомобильный навигатор Explay N1. Ключевых особенностей у него две. Собственно, именно к ним мы вас и подводили. Во-первых, это аж две полноценных навигационных системы (Сити Гид и iGO), одна для города, другая для д
26.02.2014 Стартуют продажи планшета Explay D7.2 3G с поддержкой двух sim-карт

В конце февраля 2014 г. стартуют продажи бюджетного планшета Explay D7.2 3G, отличительной чертой которого является встроенный 3G-модуль и слот под 2 sim-карты. Модель имеет 7 дюймовый TFT-дисплей с разрешением 1024х600 пикселей и процессор MTK6572 (Dual
12.02.2014 Explay представил 8-дюймовый планшет с 3G

Explay представляет новый 8-дюймовый планшет Explay D8.2 3G с IPS-экраном. Устройство с операционной системой Android 4.2 работает на 2-ядерном процессоре MTK8312 с тактовой частотой 1.2 ГГц, имеет 512 МБ оперативной памяти и 8 ГБ встроен
06.02.2014 Explay анонсировал новый 10-дюймовый планшет Scream 3G

Explay анонсировал новый 10-дюймовый планшет Scream 3G Компания Explay представила новый высокопроизводительный планшетный компьютер Scream 3G. Планшет имеет
04.02.2014 Explay представил новый планшетофон A600

В феврале 2014 г. компания Explay выпустила новинку – смартфон A600. Главной особенностью устройства стал большой 6-дюйм
30.01.2014 Explay представил трехсимочный смартфон Atom

Компания Explay представила свой первый трехсимочный смартфон – Atom. Главной особенностью новинки ста
30.01.2014 Explay представила компактный видеорегистратор DVR-003 mini

стаются одними из самых востребованных электронных устройств российского рынка. Российская компания Explay выпустила новый компактный видеорегистратор DVR-003 mini. Explay DVR-003 mini п
22.01.2014 Explay представил новый планшет с 3G

В конце января 2014 г. на рынке появилась еще одна компактная модель планшета от российской компании Explay – Trend 3G. Это портативное, двухъядерное устройство, с диагональю экрана 7,85 дюймов и расширением 1024х768 дюймов, модулями 3G и Wi-Fi. Модель работает под управлением Android 4.2 с по
20.01.2014 Explay анонсировал свой первый планшет на Intel Atom

Российская компания Explay анонсировала свой первый планшет Explay I1 на базе двухъядерного процессора Int
10.12.2013 Готовимся к сюрпризам. Сравнительный тест трех лучших бюджетных планшетов: 3Q vs Perfeo vs Explay

зоре участвуют три планшета: 3Q Qoo! Surf QS1023H (подробные характеристики здесь), Perfeo 9748-RT, Explay sQuad 10.02 (подробные характеристики здесь). Они близки как по техническим характерис
04.12.2013 Explay дарит Скандинавию за лояльность

Компания Explay и создатели навигационного пакета «Навител Навигатор» («Центр Навигационных Технологий
27.11.2013 Обзор Explay Surfer 7.32 3G: добротный планшет с качественной навигацией

Планшет Explay Surfer 7.32 3G — типичный бюджетник, однако для нетребовательного пользователя его мож
26.11.2013 Explay выпустил флагманский смартфон Dream

Explay представил новый флагманский смартфон Dream. Главной особенностью Explay Dream стал большой 5-дюймовый сверхчеткий сенсорный IPS-дисплей с Full HD разрешением (1920*1080 пикселей). Экран Explay Dream защищен стеклом Gorilla Glass второго поколения – ос

Публикаций - 243, упоминаний - 354

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МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 28
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ЛДПР 116 1
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 90
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 42
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 36
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 49 22
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 22
NNG iGO 48 21
Samsung SVR-диктофон 464 20
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 18
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