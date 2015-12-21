Индексная книга CNews*
Fly Explay Эксплей
Публикаций - 231, упоминаний - 255
Fly упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 5
|Малис Александр 155 4
|Ващенко Эдуард 5 4
|Артемьев Игорь 90 3
|Манджиков Очир 56 2
|Милица Евгений 5 2
|Завьялова Светлана 21 2
|Меркулов Петр 8 2
|Зверев Александр 6 2
|Малис Олег 73 2
|Иванов Сергей 360 2
|Мелкумова Ася 15 2
|Николаев Григорий 10 1
|Baker Simon - Бейкер Саймон 37 1
|Титов Виктор 3 1
|Терентьев Константин 18 1
|Широков Алексей 15 1
|Гайдаш Дмитрий 15 1
|Заева Елена 14 1
|Шульгин Георгий 8 1
|Корольков Александр 2 1
|Анурова Светлана 7 1
|Анурьев Сергей 16 1
|Гурко Александр 136 1
|Антошкин Юрий 6 1
|Шмелев Евгений 5 1
|Орлов Сергей 15 1
|Озеров Виктор 29 1
|Ноготков Максим 46 1
|Яшин Владимир 5 1
|Ющенко Александр 25 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Шувалов Игорь 68 1
|Федоров Алексей 60 1
|Жигарев Сергей 15 1
|Волож Аркадий 212 1
|Усманов Алишер 275 1
|Титов Борис 40 1
|Евтушенков Владимир 194 1
|Мартынов Владислав 111 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 10
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|Прайм - Агентство экономической информации 694 1
|The Verge - Издание 482 1
|Wikipedia - Википедия 413 1
|Ведомости 375 1
|Медуза - Meduza 24 1
|Inquirer 462 1
|SmartMarketing 73 7
|GfK Rus - ГФК-Русь 191 4
|IDC - International Data Corporation 4671 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
|ИРИ - Институт развития интернета 96 1
|ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189944, в очереди разбора - 947699.
Создано именных указателей - 86252.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189944, в очереди разбора - 947699.
Создано именных указателей - 86252.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru