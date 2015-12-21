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Fly Explay Эксплей

Fly - Explay - Эксплей


21.12.2015 «Связной» продал Explay
17.03.2015 Explay: история успеха российского бренда
17.02.2015 Обзор смартфона Explay Tornado
22.01.2015 Возьми в дорогу Explay Onliner 4
10.12.2014 В-бренд Explay впервые обогнал Apple по продажам в штуках
10.11.2014 Смартфон Explay Tornado: пупсик с грозным именем
29.10.2014 В ноябре стартуют продажи бюджетного планшета Explay Tornado
15.10.2014 «Бюджетник» Explay Air поднимает флаг LTE
26.09.2014 Explay представила легкий планшет Сosmic
08.09.2014 Explay представил долгоиграющий смартфон Pulsar
02.09.2014 Explay представил новый восьмиядерный смартфон Phantom
18.08.2014 Explay представила новый двухсистемный GPS-навигатор Patriot
14.08.2014 «Связной»: российский бренд Explay впервые вышел в лидеры по продажам планшетов
31.07.2014 Explay представил видеорегистраторы Optic и Park
08.07.2014 Explay Neo — новый смартфон для деловых людей
11.06.2014 Обзор смартфона Explay Rio: яркий и доступный
27.05.2014 Explay представил бюджетный 5-дюймовый смартфон Rio
28.04.2014 Обзор народного смартфона Explay Vega: "яндексофон" на Android
17.04.2014 Продажи планшетов Explay в сети Media Markt выросли в первом квартале в 2,7 раза
26.03.2014 Explay представил 5,5-дюймовый смартфон Blaze
28.02.2014 Обзор навигатора Explay N1: универсальное решение для заграничных и местных поездок
26.02.2014 Стартуют продажи планшета Explay D7.2 3G с поддержкой двух sim-карт
12.02.2014 Explay представил 8-дюймовый планшет с 3G
06.02.2014 Explay анонсировал новый 10-дюймовый планшет Scream 3G
04.02.2014 Explay представил новый планшетофон A600
30.01.2014 Explay представил трехсимочный смартфон Atom
30.01.2014 Explay представила компактный видеорегистратор DVR-003 mini
22.01.2014 Explay представил новый планшет с 3G
20.01.2014 Explay анонсировал свой первый планшет на Intel Atom
10.12.2013 Готовимся к сюрпризам. Сравнительный тест трех лучших бюджетных планшетов: 3Q vs Perfeo vs Explay
04.12.2013 Explay дарит Скандинавию за лояльность
27.11.2013 Обзор Explay Surfer 7.32 3G: добротный планшет с качественной навигацией
26.11.2013 Explay выпустил флагманский смартфон Dream
26.11.2013 Explay представил умные часы
06.11.2013 Explay выпустил планшетофон Cinema
31.10.2013 Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея
29.10.2013 Explay представил смартфон дешевле 2 тыс. руб.
29.10.2013 Обзор смартфона Explay N1: первый среди равных
22.10.2013 Explay анонсировал два новых смартфона на Android 4.2
15.10.2013 Обзор Explay Onliner2: недорогой планшет-навигатор для путешествий

Публикаций - 231, упоминаний - 255

Fly упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 47
ASBIS Prestigio Solutions 218 42
Google LLC 10352 35
Samsung Electronics 9333 29
Fly 182 29
Navitel - Навител Навигатор 288 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 28
Apple Inc 10683 26
TeXet 48 19
Microsoft Corporation 22497 15
Lenovo Group 2077 14
VK - Mail.ru Group 3057 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 10
Twitter 2493 9
Sony 6145 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 8
PocketBook International 82 8
Oracle Corporation 6035 8
Digma 74 8
Wexler 59 8
MediaTek 394 7
Garmin - Гармин 187 7
Huawei 3222 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
Prology 69 6
3Q 45 6
Meta Platforms - Facebook 4267 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 6
iRiver 164 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
LG Electronics 3372 5
ONYX International 87 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 4
HTC Corporation 1428 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 4
Disconnect 4 3
Aptoide 5 3
Philips 1960 3
Gigabyte Technology 335 3
Связной ГК 1190 15
Евросеть 1393 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 5
TripAdvisor 40 4
Expedia Group 132 4
Телефорум 91 2
Avito - Авито 237 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 19 1
Самолёт ГК 216 1
ОНЭКСИМ ГК 43 1
Телефон.Ру 89 1
Dixis - Диксис 343 1
ИТЭЛМА НПП 20 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 15 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос 21 1
Связной Банк 89 1
Кассир.ру - Kassir.ru 17 1
Благосостояние НПФ 33 1
Trellas 20 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 123 1
OMD OM Group 16 1
ЦИАН - CIAN 62 1
AliExpress 327 1
Яндекс.Такси 304 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Почта России ПАО 1853 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 1
Uber 287 1
ПромСвязьКапитал 75 1
Audi 184 1
Эксмо-АСТ - издательство 58 1
Открытие ФК 2713 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
Solvers 16 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Правительство РФ 8292 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 1
Правительство Турции - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti - Государственные органы власти Турецкой Республики 1 1
Правительство РФ - Комиссия Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 1 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Федеральное собрание Российской Федерации 187 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 5
FairSearch альянс 4 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
ЛДПР 98 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 135
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 82
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 70
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 69
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 69
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 63
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 55
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 53
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 45
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 43
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 32
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 31
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 29
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 27
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 24
WAV - Waveform Audio File Format 463 23
Microsoft WMA - Windows Media Audio 942 22
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 22
3GPP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 149 21
AVI - Audio Video Interleave 415 21
Автофокус - Автофокусировка 699 20
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 20
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 18
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 18
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 17
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 16
Google Android смартфоны 793 16
Microsoft WMV - Windows Media Video 348 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 14
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 295 13
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 13
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 10
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 224 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 10
Google Android 11959 113
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 78
Google Play - Google Store - Android Market 2732 28
Яндекс.Навигатор 399 27
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 668 21
NNG iGO 46 17
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 16
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 249 15
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 15
Microsoft Skype 1940 12
Google Mobile Services - GMS 47 11
Google Chrome - браузер 1270 11
Yandex.Kit 16 10
Apple iOS 6422 8
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 8
Fly - Explay sQuad - планшет 9 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 7
Linux OS 7669 7
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 7
Яндекс.Кит - Yandex.Kit - Yandex.Shell 23 7
Microsoft Windows 2000 2856 6
Nestle KitKat 163 6
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 6
Yandex.Store - Яндекс.Store 40 6
Apple iPad 3663 6
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 179 5
Samsung Super AMOLED 140 5
Fly - Explay Tornado - смартфон 8 5
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 5
Fly - Explay N - автомобильный навигатор 6 5
Microsoft Windows 10 11713 5
Nokia Symbian OS 1388 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 4
Apple iPhone 4 743 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 4
Oracle Java - язык программирования 2554 4
Vobis Highscreen 64 4
Samsung Electronics Bada 182 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Google YouTube - Видеохостинг 2277 4
Путин Владимир 2542 5
Малис Александр 155 4
Ващенко Эдуард 5 4
Артемьев Игорь 90 3
Манджиков Очир 56 2
Милица Евгений 5 2
Завьялова Светлана 21 2
Меркулов Петр 8 2
Зверев Александр 6 2
Малис Олег 73 2
Иванов Сергей 360 2
Мелкумова Ася 15 2
Николаев Григорий 10 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 37 1
Титов Виктор 3 1
Терентьев Константин 18 1
Широков Алексей 15 1
Гайдаш Дмитрий 15 1
Заева Елена 14 1
Шульгин Георгий 8 1
Корольков Александр 2 1
Анурова Светлана 7 1
Анурьев Сергей 16 1
Гурко Александр 136 1
Антошкин Юрий 6 1
Шмелев Евгений 5 1
Орлов Сергей 15 1
Озеров Виктор 29 1
Ноготков Максим 46 1
Яшин Владимир 5 1
Ющенко Александр 25 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Шувалов Игорь 68 1
Федоров Алексей 60 1
Жигарев Сергей 15 1
Волож Аркадий 212 1
Усманов Алишер 275 1
Титов Борис 40 1
Евтушенков Владимир 194 1
Мартынов Владислав 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 120
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 16
Беларусь - Белоруссия 3525 13
Украина 6212 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 12
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 12
Китай - Тайвань 2115 10
Европа 12319 7
Финляндия - Финляндская Республика 1816 6
Азия - Азиатский регион 3803 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 5
Казахстан - Республика 4467 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 4
Турция - Турецкая республика 1708 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 3
Ближний Восток 2549 3
Европа Восточная 2927 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Европа Северная - Скандинавия 480 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Европа Западная 1329 2
Южная Корея - Республика 4394 2
Италия - Итальянская Республика 3310 2
Испания - Королевство 2917 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 2
Япония 10069 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 2
Америка Латинская 1413 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 1
Кипр - Республика 373 1
Германия - Берлин 635 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 16
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 12
Эргономика 840 10
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 5
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 3
Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Федеральное законодательство 1944 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
POI - points of interest 125 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 1
Доктрина информационной безопасности России 15 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 103 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 1
Английский язык 764 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 252 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
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Новый год - Новогодние каникулы 0 3
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