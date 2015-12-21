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Fly Explay Эксплей
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|21.12.2015
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«Связной» продал Explay
Explay продан Как стало известно CNews, покупателем компании Explay стал британский производитель популярных в России недорогих мобильников Fly. Об этом CNews рассказали два собеседника издания, работающих на рынке мобильного ритейла и знакомых с ситуаци
|17.03.2015
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Explay: история успеха российского бренда
ледуя технологическому прогрессу и возрастающему спросу на портативную технику, российская компания Explay начала свой путь с выпуска мр3-плееров, GPS-навигаторов, мобильных телефонов и электро
|17.02.2015
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Обзор смартфона Explay Tornado
т вложенные в неё средства.Дизайн Известно, что недорогие смартфоны часто страдают внешней «безликостью» чёрного или серого цветов, когда одну модель практически невозможно отличить от другой, но про Explay Tornado этого сказать нельзя ни в коем случае. Причём, в комплекте с элегантным внешним видом у него тонкий корпус, обрамленный в текстурированный под кожу пластик с заигрыванием под мяг
|22.01.2015
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Возьми в дорогу Explay Onliner 4
Навигатор и планшет может заменить в дороге универсальная модель Onliner 4 от Explay. Новое устройство обладает большим экраном диагональю 7 дюймов с разрешением 1024х600. Двухъядерный процессор MTK 8312 с частотой 1,3 ГГц обеспечивает быструю работу системы. Объем опера
|10.12.2014
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В-бренд Explay впервые обогнал Apple по продажам в штуках
ях в данном сегменте. Как говорится в заявлении «Связного», поступившем в редакцию CNews, в третьем квартале 2014 г. в России было продано 2,4 млн планшетных компьютеров на i19 млрд. При этом В-бренд Explay впервые в рамках квартала занял второе место по продажам планшетов в штуках сразу вслед за Samsung. Apple оказался на третьем месте. Доля Explaу на рынке планшетных компьютеров составила
|10.11.2014
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Смартфон Explay Tornado: пупсик с грозным именем
T6582 1,3 ГГц, 512 Мбайт ОЗУ и 4 Гбайт встроенной памяти, две камеры (0,3 и 5 Мпикс) и весь набор современного смартфона, как то: Wi-Fi, GPS-модуль, FM-радио, ёмкость аккумулятора 1550 мА*ч. Смартфон Explay Tornado Всё вышеперечисленное звучит вполне прилично и предлагается за исключительно бюджетные 4990 рублей. Чего хотелось бы ещё? Ну, например, оперативки побольше. И при встроенной памя
|29.10.2014
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В ноябре стартуют продажи бюджетного планшета Explay Tornado
В ноябре 2014 г. начнутся продажи бюджетного планшета Explay Tornado от российской компании Explay. Модель отличается наличием двух слотов для SIM-карт, возможностью голосового вызова и интересным дизайном, сообщили CNews в Explay. <
|22.10.2014
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Восемь дюймов планшета Explay Cosmic
амяти на борту, ёмкость аккумулятора, материал корпуса. Цена, конечно же, определяющую роль играет. Explay Cosmic Prestigio MultiPad 2 3G (PMP7380D) Digma Platina 7.85 3G Средняя цена i 6 6
|21.10.2014
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Explay представил трехсимочный смартфон Tornado
C конца октября 2014 г. на полках магазинов появится трехсимочный смартфон Explay Tornado. Новинка обладает 3 слотами под сим-карты, ОС Android 4.4 KitKat, 4,5-дюймовым IPS-дисплеем и четырехъядерным процессором МТК 6582 1.3 ГГц. Модель имеет 4 ГБ встроенной памяти, к
|15.10.2014
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«Бюджетник» Explay Air поднимает флаг LTE
Тонкий, элегантный, с хорошей производительностью и умеренный по цене. Но первое, что надо знать о Explay Air: это смартфон, поддерживающий самый современный и быстрый на сегодня (да и на деся
|01.10.2014
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Тест смартфона Explay Pulsar: три дня без розетки
Мало того, что ценник смартфона Explay Pulsar не выделяется среди цен на модели сходных характеристик, он, по сути, определяе
|26.09.2014
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Explay представила легкий планшет Сosmic
Линейка 7,85 дюймовых планшетов от российской компании Explay пополнилась новой моделью Explay Сosmic, работающей на базе четырехъядерного процессора MTK8382 с тактовой частотой 1,3 ГГц. ОБ этом CNews сообщили в Explay. Высокопроизвод
|08.09.2014
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Explay представил долгоиграющий смартфон Pulsar
Российская компания Explay представила новый 5-дюймовый смартфон Explay Pulsar, оснащенный мощным аккумуля
|03.09.2014
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Видеорегистратор Explay Helper поможет обнаружить радары
На российском рынке автоэлектроники появился новый гибридный видеорегистратор с функцией радар-детектора Explay Helper. Устройство обладает скромными габаритами (108,5х68х30 мм) и легко крепится на лобовое стекло. Двухмегапиксельная камера обладает углом зрения в 120 градусов и пишет ролики в разр
|02.09.2014
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Explay представил новый восьмиядерный смартфон Phantom
Компания Explay представила новый смартфон Explay Phantom, главной особенностью которого стал 8
|18.08.2014
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Explay представила новый двухсистемный GPS-навигатор Patriot
Компания Explay представила новый двухсистемный GPS-навигатор Patriot. Как сообщили CNews в Explay<
|14.08.2014
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«Связной»: российский бренд Explay впервые вышел в лидеры по продажам планшетов
оизводителей персональной электроники. Это произошло на 25 неделе (с 16 по 22 июня), когда компания Explay вышла на 1 место по продажам планшетных компьютеров в стране. При этом на 23 неделе ро
|31.07.2014
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Explay представил видеорегистраторы Optic и Park
Компания Explay представила два новых видеорегистратора - Explay Optic и Explay Park.
|08.07.2014
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Explay Neo — новый смартфон для деловых людей
Компания Explay представила новый смартфон для деловых людей Explay Neo, который способен опера
|11.06.2014
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Обзор смартфона Explay Rio: яркий и доступный
Технические характеристики Мы долго пытались найти адекватного конкурента Explay Rio по всем параметрам, в том числе, по цене, но не нашли. Похожие с функциональной то
|27.05.2014
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Explay представил бюджетный 5-дюймовый смартфон Rio
Компания Explay представила новый бюджетный смартфон Rio. Новинка имеет большой 5-дюймовый TFT-дисплей
|28.04.2014
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Обзор народного смартфона Explay Vega: "яндексофон" на Android
Если сравнивать Explay Vega с конкурентами по функциональности и ТТХ, то получится, что на их фоне он действительно смотрится выгодно. Разумеется, есть смартфоны и дешевле, но одна лишь цена — не повод для сра
|17.04.2014
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Продажи планшетов Explay в сети Media Markt выросли в первом квартале в 2,7 раза
За первый квартал текущего года в сети Media Markt было реализовано в 2,7 раза больше планшетов Explay по сравнению с тем же периодом 2013 г. Наиболее популярными моделями данного бренда стали: Explay N1 и Explay sQuad 7.82 3G. «Лидером в сети Media Markt по итогам продаж пе
|26.03.2014
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Explay представил 5,5-дюймовый смартфон Blaze
Российская компания Explay представила новый смартфон Explay Blaze. Главной особенностью данной модели ста
|17.03.2014
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Выпущен первый «Яндекс»-смартфон. ЦЕНА
Российская компания Explay представила Explay Flame - первый смартфон с прошивкой Yandex.Kit. Прошивка Yan
|14.03.2014
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Возьмём в дорогу и телевизор, и планшет
Компания Explay представила на российском рынке планшетный компьютер с возможностью приёма телеэфира M
|03.03.2014
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Обзор смартфона Explay Atom: зачем нужен аппарат с 3 SIM-картами?
внутренняя корпоративная сеть - всегда пожалуйста, вставляем ещё одну «симку». Во всё тот же аппарат. Великолепно. Если всё описанное затронуло вашу душу, то, как минимум, по одному критерию смартфон Explay Atom вам подходит. Ознакомимся с остальными его особенностями. Explay Atom Укомплектован аппарат по-спартански. Экологичная аккуратная коробочка, в ней - непосредственно само ус
|28.02.2014
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Обзор навигатора Explay N1: универсальное решение для заграничных и местных поездок
Самое время представить вам героя сегодняшнего обзора, автомобильный навигатор Explay N1. Ключевых особенностей у него две. Собственно, именно к ним мы вас и подводили. Во-первых, это аж две полноценных навигационных системы (Сити Гид и iGO), одна для города, другая для д
|26.02.2014
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Стартуют продажи планшета Explay D7.2 3G с поддержкой двух sim-карт
В конце февраля 2014 г. стартуют продажи бюджетного планшета Explay D7.2 3G, отличительной чертой которого является встроенный 3G-модуль и слот под 2 sim-карты. Модель имеет 7 дюймовый TFT-дисплей с разрешением 1024х600 пикселей и процессор MTK6572 (Dual
|12.02.2014
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Explay представил 8-дюймовый планшет с 3G
Explay представляет новый 8-дюймовый планшет Explay D8.2 3G с IPS-экраном. Устройство с операционной системой Android 4.2 работает на 2-ядерном процессоре MTK8312 с тактовой частотой 1.2 ГГц, имеет 512 МБ оперативной памяти и 8 ГБ встроен
|06.02.2014
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Explay анонсировал новый 10-дюймовый планшет Scream 3G
Explay анонсировал новый 10-дюймовый планшет Scream 3G Компания Explay представила новый высокопроизводительный планшетный компьютер Scream 3G. Планшет имеет
|04.02.2014
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Explay представил новый планшетофон A600
В феврале 2014 г. компания Explay выпустила новинку – смартфон A600. Главной особенностью устройства стал большой 6-дюйм
|30.01.2014
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Explay представил трехсимочный смартфон Atom
Компания Explay представила свой первый трехсимочный смартфон – Atom. Главной особенностью новинки ста
|30.01.2014
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Explay представила компактный видеорегистратор DVR-003 mini
стаются одними из самых востребованных электронных устройств российского рынка. Российская компания Explay выпустила новый компактный видеорегистратор DVR-003 mini. Explay DVR-003 mini п
|22.01.2014
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Explay представил новый планшет с 3G
В конце января 2014 г. на рынке появилась еще одна компактная модель планшета от российской компании Explay – Trend 3G. Это портативное, двухъядерное устройство, с диагональю экрана 7,85 дюймов и расширением 1024х768 дюймов, модулями 3G и Wi-Fi. Модель работает под управлением Android 4.2 с по
|20.01.2014
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Explay анонсировал свой первый планшет на Intel Atom
Российская компания Explay анонсировала свой первый планшет Explay I1 на базе двухъядерного процессора Int
|10.12.2013
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Готовимся к сюрпризам. Сравнительный тест трех лучших бюджетных планшетов: 3Q vs Perfeo vs Explay
зоре участвуют три планшета: 3Q Qoo! Surf QS1023H (подробные характеристики здесь), Perfeo 9748-RT, Explay sQuad 10.02 (подробные характеристики здесь). Они близки как по техническим характерис
|04.12.2013
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Explay дарит Скандинавию за лояльность
Компания Explay и создатели навигационного пакета «Навител Навигатор» («Центр Навигационных Технологий
|27.11.2013
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Обзор Explay Surfer 7.32 3G: добротный планшет с качественной навигацией
Планшет Explay Surfer 7.32 3G — типичный бюджетник, однако для нетребовательного пользователя его мож
|26.11.2013
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Explay выпустил флагманский смартфон Dream
Explay представил новый флагманский смартфон Dream. Главной особенностью Explay Dream стал большой 5-дюймовый сверхчеткий сенсорный IPS-дисплей с Full HD разрешением (1920*1080 пикселей). Экран Explay Dream защищен стеклом Gorilla Glass второго поколения – ос
Fly и организации, системы, технологии, персоны:
|Ващенко Эдуард 6 5
|Путин Владимир 3454 5
|Малис Александр 158 4
|Малис Олег 86 2
|Мелкумова Ася 17 2
|Заева Елена 14 2
|Милица Евгений 6 2
|Завьялова Светлана 21 2
|Николаев Григорий 10 2
|Меркулов Петр 8 2
|Зверев Александр 9 2
|Иванов Сергей 405 2
|Манджиков Очир 56 2
|Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
|Ноготков Максим 53 1
|Кусков Денис 221 1
|Озеров Виктор 29 1
|Корольков Александр 4 1
|Ющенко Александр 29 1
|Гурко Александр 139 1
|Вильянов Сергей 24 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
|Анурьев Сергей 28 1
|Доценко Алексей 4 1
|Чернышов Михаил 45 1
|Широков Алексей 19 1
|Фадеев Михаил 57 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Прохоров Михаил 41 1
|Козлов Евгений 35 1
|Орлов Сергей 29 1
|Воронецкий Эдуард 47 1
|Кудрявцев Владимир 24 1
|Володин Роман 32 1
|Терентьев Константин 19 1
|Гайдаш Дмитрий 15 1
|Шульгин Георгий 9 1
|Анурова Светлана 7 1
|Миронов Андрей 14 1
|ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
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