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МЕГА ТРЦ
сеть торговых центров


20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 4
02.09.2020 ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 миллионов рублей в разработчика виртуальных примерочных 1
05.03.2020 «М.Видео» одной из первых в мире начнет продажи Doom Eternal 2
18.02.2020 «Яндекс» начал выдавать умные колонки с «Алисой» на бесплатный тест-драйв 1
08.10.2019 Акселерационная методология GVA поможет инновациям в Индии 1
20.12.2018 Сбербанк открывает сеть кинотеатров виртуальной реальности 1
20.12.2018 В России появилась первая сеть VR-кинотеатров от Сбербанка и Impulse Machine 1
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
11.12.2017 Белорусский проект Beesender признан лучшим стартапом для торговых центров 1
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
01.10.2014 2ГИС выпустил карты 26 торговых центров 1
07.08.2014 «Кредит Европа Банк» приступил к выпуску карт с технологией MasterCard PayPass 2
13.05.2014 2ГИС начал показывать карты этажей торговых центров 1
11.04.2014 Ритейл развивает ERP и все чаще обращается к CRM 1
20.05.2013 МТС улучшила качество связи на территории 2500 зданий 2
13.12.2012 «Стэп Лоджик» оснастил киоски «Промсвязьбанка» светодиодными панелями 1
30.11.2012 Acer открыла фирменные стенды для покупателей в Москве 1
27.08.2012 «Дом.ru» увеличивает скорость доступа в интернет действующим абонентам 1
03.04.2012 «Дом.ru» «разгоняет» интернет в регионах до 100 Мбит/c в дневные часы 1
10.02.2012 МТС улучшила качество связи в более чем 1 тыс. зданий 1
01.09.2011 Обзор ноутбука Sony VAIO Z 2011 года: голый король 1
03.08.2011 PocketBook открыл первую в России сеть по продаже ридеров 1
28.03.2011 Тест телевизоров Samsung 4 и 5 серии: +1 "плазме" 1
23.09.2010 «М.Видео» начинает продажи iPhone 4 1
24.11.2009 «Пилот» автоматизировал первый гипермаркет «Ашан» в Омске 1
25.08.2009 «ЭР-Телеком» снизил цены на безлимит и увеличил скорость доступа в интернет 2
02.07.2009 «Пилот» автоматизировал новый магазин «Страдивариус» в Екатеринбурге 1
25.06.2009 Samsung UE46B7000WW — Все дело в LED 1
20.03.2009 NaviCon автоматизировал продажи рекламных площадей в торговых центрах «Мега» 2
16.01.2009 Первый магазин Gap в России заработал на базе TradeX 1
02.06.2008 «М.Видео» открылась в «Мега-Адыгее» 1
19.03.2007 Развлекательный комплекс «Транс-форс» построят в «Меге» 1
11.01.2007 Fornarina выбирает решение TradeX 2

Публикаций - 34, упоминаний - 43

МЕГА ТРЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 39 2
Impulse Machine - VR-студия 2 2
SAP SE 3228 1
Texel 3 1
Doom Eternal 6 1
Google LLC 7198 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Navicon - Навикон 198 1
Microsoft Corporation 11226 1
Samsung Electronics 5749 1
Марс ФГУП НПО 86 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 1
АФК Система ПАО 999 1
Facebook 3768 1
GVA - Global Venture Alliance 9 1
HTC Corporation 1203 1
Yandex - Яндекс 4106 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 3
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Северсталь ПАО 204 1
PepsiCo - Пепсико 96 1
Уралхим ОХК АО 43 1
IKEA - ИКЕА 83 1
Газпром нефть 382 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Кристалл ТЦ 1 1
Планета ТРЦ 2 1
Авиапарк ТРЦ 3 1
Жемчужная плаза ТРЦ 3 1
Marks & Spencer 12 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роснано 456 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 806 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 852 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 506 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 218 1
Kessler Syndrome - Синдром (эффект) Кесслера 1 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 100 1
Google Android 10752 2
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 2
ImpulseVR 2 2
Apple iOS 5742 2
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2122 1
Samsung PS - серия телевизоров 5 1
Huawei Honor life 5 1
Apple macOS X 909 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
Statista 81 1
Snapchat 89 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 39 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 1
ByteDance TikTok 95 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Дементьева Ирина 9 2
Панков Александр 61 1
Ran Tony - Ран Тони 13 1
Писарев Андрей 15 1
Колокольников Юрий 1 1
Гуцериев Михаил 107 1
Хоббит Сергей 2 1
Старшенбаум Ирина 2 1
Браун Берта 1 1
Карлаш Роман 1 1
Еленев Никита 1 1
Козлов Даниил 2 1
Королев Илья 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 17
Россия - Российская федерация - РФ 57828 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Россия - СФО - Новосибирск 1988 4
Россия - ПФО - Самара 1309 4
Европа 3798 3
Россия - ПФО - Казань 1526 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - Фрязино 39 2
Россия - Московская область - Королёв 85 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 65 2
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 51 2
Россия - Лыткарино 30 2
Москва - Садовое кольцо 57 2
Россия - Сочи 914 2
Украина 3417 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Белгород 247 1
Россия - Хабаровск 626 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Япония 2827 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - Обнинск 105 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Москва - Котельники 14 1
Россия - Волжский 58 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Россия - Раменское 37 1
Россия - Волгоград 548 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Россия - Тула 182 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Россия - Челябинск 781 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Краснодар 1043 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Markets&Markets Research 78 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771139, в очереди разбора - 674821.
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