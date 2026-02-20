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МЕГА ТРЦ сеть торговых центров

МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров

На 2025 год в 11 городах России функционируют 14 пространств для встреч: МЕГА Теплый Стан, МЕГА Белая Дача, МЕГА Химки — в Москве, МЕГА Парнас и МЕГА Дыбенко — в Санкт-Петербурге, МЕГА Самара, МЕГА Ростов-на-Дону, МЕГА Адыгея-Кубань, МЕГА Омск, МЕГА Екатеринбург, МЕГА Новосибирск, МЕГА Казань, МЕГА Уфа, МЕГА Нижний Новгород.

В сентябре 2023 года Группа Газпромбанк приобрела все 14 торговых центров МЕГА в России у шведской Ingka Centres.

СОБЫТИЯ

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20.02.2026 Hisense расширяет канал продаж в России: компания запустила в Москве формат shop-in-shop с фокусом на премиальный сегмент ТВ 100+ дюймов и RGB MiniLED 1
16.02.2026 В «М.видео» открылась вторая бренд-зона «Сделано в Белоруссии» с товарами белорусских производителей электроники и бытовой техники 1
23.09.2025 В сети Restore: стартовала выдача первых предзаказов и свободная продажа новинок Apple из линейки iPhone 17 1
19.09.2025 В салонах Билайна появились демонстрационные модели iPhone 17 1
04.09.2025 Как построить BI-систему с нуля, если нет готового решения: опыт аналитика Филиппа Папаянова 1
15.08.2025 «Мегамаркет» расширяет географию экспресс-доставки: заказы «по клику» теперь доступны в 40 новых населенных пунктах 1
05.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открыла зоны премиальных смарт-часов в Москве 2
14.06.2024 «МегаФон»: аналитики выяснили, что мужчины посещают ТЦ на 40% чаще женщин 1
20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 5
02.09.2020 ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 миллионов рублей в разработчика виртуальных примерочных 1
05.03.2020 «М.Видео» одной из первых в мире начнет продажи Doom Eternal 2
02.04.2019 Киберспорт доступен всем 1
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
04.12.2017 «Билайн» запустил проект облачного перевода на язык жестов в офисах «Ноу-Хау» 1
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 2
31.03.2016 Tele2 обеспечила связью 99% населения Москвы 1
01.10.2014 2ГИС выпустил карты 26 торговых центров 3
13.05.2014 2ГИС начал показывать карты этажей торговых центров 1
20.02.2014 МТС улучшит связь внутри 300 зданий Санкт-Петербурга 1
20.05.2013 МТС улучшила качество связи на территории 2500 зданий 1
13.12.2012 «Стэп Лоджик» оснастил киоски «Промсвязьбанка» светодиодными панелями 2
30.11.2012 Acer открыла фирменные стенды для покупателей в Москве 2
14.06.2012 Canon EOS 5D Mark III доступен для покупки в России 1
11.05.2012 40 магазинов Nokia будут переоборудованы в фирменные магазины Samsung 2
01.09.2011 Обзор ноутбука Sony VAIO Z 2011 года: голый король 2
03.08.2011 PocketBook открыл первую в России сеть по продаже ридеров 2
10.02.2011 МТС запустила федеральную программу по повышению качества indoor-связи 1
22.11.2010 БИТ автоматизировал третий магазин Atlantic 1
23.09.2010 «М.Видео» начинает продажи iPhone 4 1
31.03.2010 МТС первым в России использовал сенсорную видео-пленку 2
26.10.2009 «МегаФон»: новые «объекты 3G» в Москве и Московской области 1
16.10.2009 «МегаФон» обеспечил услугами 3G посетителей московских гипермаркетов 1
02.07.2009 «Пилот» автоматизировал новый магазин «Страдивариус» в Екатеринбурге 1
16.01.2009 Первый магазин Gap в России заработал на базе TradeX 1
20.06.2008 Российская премьера MGS 4 2
15.04.2008 Российская премьера Wii Fit 1
19.12.2007 «Сервис Плюс» поставила кассовое оборудование для нового магазина OBI 2
05.12.2007 Москва: Media Markt вырос в 2,5 раза за день 2
16.07.2007 Сергей Матвиенко усилил контроль за «Метрокомом» 1

Публикаций - 49, упоминаний - 72

МЕГА ТРЦ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Apple Inc 13156 5
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 3
МегаФон 10742 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 3
Metrocom - Метроком 89 2
Samsung Electronics 11065 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
9594 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Sony 6739 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
Google LLC 12690 1
Doom Eternal 12 1
Texel - Тексел 7 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
ONYX International 158 1
VAIO 475 1
Devialet 14 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
Wexler 61 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Сервис Плюс 187 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
Konami 111 1
iRiver 182 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
Импакт-Софт 30 1
1C - Avalon Style Entertainment 50 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 1
Posiflex 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Метрополис ТРК 60 6
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 5
Афимолл ТРЦ 31 4
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 4
Европейский ТРЦ 12 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 4
IKEA - ИКЕА 171 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Авиапарк ТРЦ 52 3
Евросеть 1421 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Щука - дизайн-студия 26 2
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 2
Саларис ТРЦ 7 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
Щука ТРК - Щука ТРЦ 3 2
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
Этажи 0 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 2
Кристалл ТЦ 1 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 1
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 27 1
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 8 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 1
Планета ТРЦ 2 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Родник 91 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Музеон - парк искусств 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
Аксессуары 4282 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
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Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 130 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 2
Контрастность 3042 2
Мобильная связь - голосовые услуги 323 2
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Luxe Retail - TradeX 60 3
Luxe Retail - PosX Кассовая инфраструктура 45 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
IBM SurePOS 37 2
Apple iPhone 17 145 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple Pay 519 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 2
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds - Honor Choice Headphones 57 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
Honor life 5 1
LG OLED - серия телевизоров 98 1
Microsoft Windows 98 452 1
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IBM Deep Blue 45 1
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