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МЕГА ТРЦ сеть торговых центров
На 2025 год в 11 городах России функционируют 14 пространств для встреч: МЕГА Теплый Стан, МЕГА Белая Дача, МЕГА Химки — в Москве, МЕГА Парнас и МЕГА Дыбенко — в Санкт-Петербурге, МЕГА Самара, МЕГА Ростов-на-Дону, МЕГА Адыгея-Кубань, МЕГА Омск, МЕГА Екатеринбург, МЕГА Новосибирск, МЕГА Казань, МЕГА Уфа, МЕГА Нижний Новгород.
В сентябре 2023 года Группа Газпромбанк приобрела все 14 торговых центров МЕГА в России у шведской Ingka Centres.
СОБЫТИЯ
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МЕГА ТРЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
|Ушацкий Андрей 105 2
|Дмитриев Алексей 85 2
|Дементьева Ирина 9 2
|Низовский Григорий 36 1
|Королев Илья 23 1
|Лаптева Марина 114 1
|Савватин Максим 66 1
|Муртазин Эльдар 74 1
|Климентьев Сергей 2 1
|Милица Евгений 6 1
|Жданов Сергей 50 1
|Суслов Владимир 6 1
|Дубинин Василий 6 1
|Толкачёва Елена 5 1
|Матвиенко Сергей 5 1
|Протас Сергей 2 1
|Пилипенко Евгений 1 1
|Малышев Евгений 6 1
|Бацев Леонид 1 1
|Островский Константин 2 1
|Злобина Елена 2 1
|Цивирко Евгений 3 1
|Губоржевский Ростислав 1 1
|Турищева Анастасия 1 1
|Либ Феликс 17 1
|Папаянов Филипп 1 1
|Козлова Оксана 1 1
|Малис Александр 158 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Смирнов Дмитрий 112 1
|Ran Tony - Ран Тони 14 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Кусков Денис 221 1
|Абрамов Андрей 41 1
|Хоббит Сергей 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|SmartMarketing 74 1
|Mobile Research Group 87 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Markets&Markets Research 113 1
|Рустелеком ТК 305 1
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