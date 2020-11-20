Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МЕГА ТРЦ
сеть торговых центров
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 43
МЕГА ТРЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
|Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 39 2
|Impulse Machine - VR-студия 2 2
|SAP SE 3228 1
|Texel 3 1
|Doom Eternal 6 1
|Google LLC 7198 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
|Navicon - Навикон 198 1
|Microsoft Corporation 11226 1
|Samsung Electronics 5749 1
|Марс ФГУП НПО 86 1
|EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 1
|АФК Система ПАО 999 1
|Facebook 3768 1
|GVA - Global Venture Alliance 9 1
|HTC Corporation 1203 1
|Yandex - Яндекс 4106 1
|Дементьева Ирина 9 2
|Панков Александр 61 1
|Ran Tony - Ран Тони 13 1
|Писарев Андрей 15 1
|Колокольников Юрий 1 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Хоббит Сергей 2 1
|Старшенбаум Ирина 2 1
|Браун Берта 1 1
|Карлаш Роман 1 1
|Еленев Никита 1 1
|Козлов Даниил 2 1
|Королев Илья 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771139, в очереди разбора - 674821.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771139, в очереди разбора - 674821.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru