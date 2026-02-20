МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров

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На 2025 год в 11 городах России функционируют 14 пространств для встреч: МЕГА Теплый Стан, МЕГА Белая Дача, МЕГА Химки — в Москве, МЕГА Парнас и МЕГА Дыбенко — в Санкт-Петербурге, МЕГА Самара, МЕГА Ростов-на-Дону, МЕГА Адыгея-Кубань, МЕГА Омск, МЕГА Екатеринбург, МЕГА Новосибирск, МЕГА Казань, МЕГА Уфа, МЕГА Нижний Новгород.

В сентябре 2023 года Группа Газпромбанк приобрела все 14 торговых центров МЕГА в России у шведской Ingka Centres.