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Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

Бренд Honor объявил о запуске сети монобрендовых магазинов Honor по всей России. Фирменные магазины бренда уже открылись в Хабаровске, Астрахани, Волжском, Сочи, Волгограде и Белгороде, а 21 ноября состоится официальное открытие первого монобрендового магазина Honor в Москве в ТЦ «Мега Белая Дача» по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, д. 5, (14-й км МКАД).

Бренд Honor объявляет о новом этапе присутствия на российском рынке, запуская собственную программу развития сети монобрендованных магазинов Honor по всей России. Добившись успеха в онлайн-продажах и будучи одним из лидирующих вендоров на рынке по объёмам отгрузок смартфонов и продаж, бренд Honor готов предложить своим пользователям еще один способ взаимодействия: теперь пользователи могут лично познакомиться с полным ассортиментом бренда в одном месте, приобрести устройства с фирменной гарантией, получить консультацию по интересующим вопросам и самое главное – полностью погрузиться в атмосферу и дух бренда Honor.

21 ноября состоится официальное открытие первого фирменного магазина Honor в Москве в ТЦ «Мега Белая Дача», который станет уже седьмым в монобрендовой серии открытий в России. Магазины Honor уже открыты в шести крупных городах России, таких как Хабаровск, Астрахань, Волжский, Сочи, Волгоград и Белгород. До конца этого года в регионах страны планируется открытие ещё нескольких фирменных магазинов.

«Для нас запуск сети розничных магазинов Honor в России – это новая веха в развитии бренда, ведь изначально бренд Honor создавался исключительно для онлайн-продаж. Спустя 5 лет аудитория бренда сильно выросла в России, мы чувствуем поддержку и видим это в том числе и в результатах продаж. Россия для нас – стратегически важная страна. Наши покупатели – это не просто пользователи смартфонов или других устройств экосистемы, это люди, которые помогают нам двигаться дальше, развивать бренд, основываясь на анализе потребностей и обратной связи. Открытие монобрендовых магазинов стало для нас ещё одним шагом навстречу нашей аудитории, возможностью быть ближе. Впереди нас ждет новая эра развития бренда, и мы уверены, что с такой сильной поддержкой будем быстро двигаться вперед», – сказал Тони Ран, президент бренда Honor в России, Турции и странах СНГ.

В день открытия фирменного магазина в столице для гостей запланировано множество приятных подарков и бонусов. Например, на территории ТЦ «Мега Белая Дача» будет расположена специальная фотозона: каждый, кто сделает на ней фото и разместит пост в Instagram с хештегом #HonorВМЕГЕ, получит в магазине полезный сувенир. При покупке устройств Honor пользователи также получат ценные подарки: от фитнес-трекера Honor Band 5 или наушников с активным шумоподавлением Honor MagicEarbuds до фирменного рюкзака и беспроводной мыши Honor.

Торжественное открытие состоится в ТЦ «Мега Белая Дача» по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, д. 5, (14-й км МКАД).

С момента открытия в магазинах можно приобрести все устройства Honor в рамках экосистемы Honor life: от смартфона, центрального звена экосистемы, и заканчивая умными устройствами для различных сценариев использования (планшеты, ноутбуки, умные часы, фитнес-трекеры и др.) и устройствами платформы Honor CHOICE.

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