Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191303
ИКТ 14752
Организации 11421
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3556
Системы 26640
Персоны 83240
География 3037
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Москва ЮВАО Лефортово

Москва - ЮВАО - Лефортово

СОБЫТИЯ


06.03.2026 «МегаФон» расширил покрытие в ряде крупных московских ЖК 1
09.10.2024 У «МегаФона» зафиксирована лучшая скорость мобильного интернета в парках столицы 1
30.07.2024 Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов 1
24.07.2024 Экс-полковнику ФСБ грозит 15 лет тюрьмы за вымогательство 40 миллионов у «Ланита» 1
14.02.2024 «ИЦ Телеком-Сервис» оснастил сеть парков развлечений Joki Joya интерактивным и AV-оборудованием 1
20.04.2023 Group-IB, основатель которой арестован, сменила имя и продала российский бизнес топ-менеджерам 1
21.02.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением в электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии 1
12.07.2022 Единой энергосистемой электрических речных трамвайчиков будет управлять российский микроконтроллер 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
20.04.2021 TopDelivery увеличил выручку на 50% в 2020 году 1
20.02.2021 Экс-сотрудников ФСБ посадят на долгие годы за взятки в биткоинах 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
08.10.2019 Российский разработчик авиадвигателей в режиме секретности строит стенд на «Эльбрусах» 1
12.07.2019 Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда 1
25.01.2017 «Лаборатория Касперского» открестилась от топ-менеджера, арестованного ФСБ 1
25.01.2017 Топ-менеджер «Касперского» арестован ФСБ 1
15.02.2016 МГОМЗ: Технологии оцифровки дают музейным работникам творческий импульс 1
01.10.2014 2ГИС выпустил карты 26 торговых центров 1
13.05.2014 2ГИС начал показывать карты этажей торговых центров 1
11.10.2013 В «Либрусеке» нашлись экстремистские материалы. Провайдеры включают блокировку 1
18.01.2013 Глава Минкомсвязи назвал ключевые проблемы СМЭВ 1
23.12.2011 Основатель Chronopay вышел на свободу 1
08.11.2010 200 сотрудников «Техносерва» переезжают в головной офис 1
03.06.2010 Сотрудники «Техносерв» неделю не могли попасть в офис 1
28.05.2010 Пожарные блокировали «Техносерв»: 1000 сотрудников не пускают в офис 1
07.07.2009 «Акадо» перейдёт на единый частотный план в ЮВАО 1
05.03.2008 МТС обеспечила связью тоннель в Серебряном бору 1
02.04.2007 Злоумышленники похитили кабель МГТС 1
02.04.2007 В диспетчерской Лефортовского тоннеля использовали решения Christie 2
08.11.2006 "МегаФон" улучшил качество мобильной связи в Москве и Московской области 1
04.08.2006 Аферист из Лефортово начал "обследовать" российские АЭС 2
04.08.2006 Аферист из Лефортово начал "обследовать" российские АЭС 2
09.12.2005 Siemens выиграл тендер на разработку и монтаж АСУ для Третьего транспортного кольца 1
07.07.2005 "Скай Линк – Москва" запустил вторую несущую и EV-DO 1
16.05.2005 Доносы на призывников теперь собирают через интернет 1
26.09.2003 "Трансмонолит" строит тоннели вместе с "1C:Предприятием" 1
23.04.2003 Милиционеры-“оборотни” продали контрабандной оргтехники на $1 млрд. 1

Публикаций - 37, упоминаний - 40

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 4
МегаФон 10175 3
Ростелеком 10465 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 836 2
Intel Corporation 12604 2
Telegram Group 2690 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 182 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 392 2
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 46 2
T.Hunter 71 1
Импульс-ИВЦ 19 1
Hetzner Online GmbH 17 1
Ushio - Christie - Christie Digital Systems - Vista Controls System 5 1
Ростех - Автоматика Концерн 1760 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3177 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14778 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1596 1
9136 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2094 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 669 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1089 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
RedSys - РедСис 74 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 292 1
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 28 1
Google LLC 12374 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 25 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 106 1
КАМИС 21 1
Siemens AG - Siemens Group 2635 1
РТА-Инжиниринг 19 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 3
ПСН группа - Промсвязьнедвижимость 4 2
КМЗ - Карачаровский механический завод 12 2
Карачарово БЦ 2 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 432 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1714 2
Assist - Ассист 215 2
ПромСвязьКапитал 84 2
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 2
Этажи 0 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 2
Афимолл ТРЦ 31 2
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 31 2
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 17 1
Московский метрополитен - Московский монорельс - Московская монорельсовая транспортная система, ММТС 2 1
TopDelivery - Интернет Логистика 6 1
Черемушки 60 1
Parex Banka - Parexbank 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3036 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 101 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1412 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 228 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 286 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 128 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 74 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 226 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 38 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 1
Метрополис ТРК 59 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 59 1
Stockmann - Стокманн 17 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 8
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 207 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 838 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5793 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 6
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3486 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3588 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 281 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 761 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 191 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 2
Евросоюз - Совет Европы 107 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1634 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
ФСБ РФ СУ - Следственное управление 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13102 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 339 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3550 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1414 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 1
Совет при президенте Российской Федерации 201 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2768 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 91 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1372 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 249 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 156 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 151 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32340 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58035 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34268 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29029 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17289 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4067 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6004 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5806 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1836 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1346 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3180 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21892 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3614 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16728 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13114 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13730 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5696 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12411 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1738 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15043 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22107 2
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 231 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4738 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 997 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 587 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2742 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 252 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2720 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 311 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 476 1
МПЦ-ЭЛ - микропроцессорная централизация стрелок и светофоров 47 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10194 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3818 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2707 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9521 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4758 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10394 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12476 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4865 1
Google Android 14870 2
Apple iOS 8352 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 969 2
Mac Defender 6 1
FreePik 1558 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 1
Google Chrome - браузер 1664 1
Google YouTube - Видеохостинг 2924 1
Apple macOS 2298 1
Microsoft Windows 16480 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1184 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5970 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 699 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1549 1
Intel Celeron - Серия процессоров 977 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 203 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 271 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2467 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
Rx-Promotion 12 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3454 1
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Factual 4 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
ЛитРес Самиздат 21 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
Crutop 11 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Михайлов Сергей 57 4
Стоянов Руслан 37 4
Ананьев Дмитрий 82 3
Коняев Андрей 16 3
Бондур Валерий 3 2
Савин Анатолий 2 2
Грабовой Григорий 2 2
Путин Владимир 3398 2
Мишустин Михаил 756 2
Врублевский Павел 104 2
Белоусов Андрей 148 2
Сачков Илья 125 2
Волков Дмитрий 66 2
Ананьев Алексей 110 2
Докучаев Дмитрий 20 2
Артимович Игорь 30 2
Барщевский Иван 1 1
Иванов Тимур 3 1
Малеев Владимир 5 1
Berkis-Bergs Martins - Беркис-Бергс Мартинш 5 1
Зотов Владимир 7 1
Жирнова Ирина 1 1
Хромушкин Константин 9 1
Колбов Михаил 1 1
Квачков Владимир 3 1
Дронов Анатолий 1 1
Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 1
Mueller Robert - Мюллер Роберт 24 1
Барышев Михаил 1 1
Перенджиев Александр 1 1
Савинский Денис 1 1
Хамазин Андрей 1 1
Белков Андрей 1 1
Белоусов Сергей 248 1
Собянин Сергей 505 1
Чубайс Анатолий 220 1
Никифоров Николай 1137 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 59 1
Иванов Алексей 155 1
Артимович Дмитрий 43 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46273 29
Россия - РФ - Российская федерация 159276 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8267 7
Европа 24718 5
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 100 4
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53669 3
Азия - Азиатский регион 5789 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18891 3
Россия - СФО - Новосибирск 4729 3
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 80 3
Москва - ЮВАО - Кузьминки 33 2
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 32 2
Москва - ЮВАО - Люблино 39 2
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 31 2
Москва - ЗАО - Крылатские холмы 13 2
Швеция - Королевство 3721 2
Сингапур - Республика 1916 2
Индия - Bharat 5746 2
Германия - Федеративная Республика 12978 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 447 2
Нидерланды - Амстердам 624 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3443 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2165 2
Украина 7829 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 797 2
Таиланд - Королевство 877 2
Москва - Садовое кольцо 156 2
Москва - Печатники 144 2
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 54 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 49 1
Москва - ЮВАО - Капотня 19 1
Москва - ВАО - Восточный административный округ 30 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18456 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1176 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3069 1
Россия - УФО - Свердловская область 1811 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3328 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4352 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55362 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3057 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7633 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3728 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8423 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11483 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20537 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5358 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1832 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26182 3
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 236 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3288 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51589 3
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 603 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8930 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2535 2
Английский язык 6910 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32165 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6328 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 560 2
Аренда 2587 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8575 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2032 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4422 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1534 2
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 137 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 207 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 763 1
Металлы - Серебро - Silver 802 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2993 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1757 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 819 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 428 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1452 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2233 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 2
Bloomberg 1564 2
Forbes - Форбс 938 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 437 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
Известия ИД 725 1
Время новостей 31 1
Gartner - Гартнер 3626 1
Forrester Research 830 1
Frost & Sullivan 206 1
РАН - Российская академия наук 2047 2
Библиотека Максима Мошкова 17 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 237 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 62 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423860, в очереди разбора - 727075.
Создано именных указателей - 191303.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240