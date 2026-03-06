Получите все материалы CNews по ключевому слову
Москва ЮВАО Лефортово
СОБЫТИЯ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 151 1
|РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
|Михайлов Сергей 57 4
|Стоянов Руслан 37 4
|Ананьев Дмитрий 82 3
|Коняев Андрей 16 3
|Бондур Валерий 3 2
|Савин Анатолий 2 2
|Грабовой Григорий 2 2
|Путин Владимир 3398 2
|Мишустин Михаил 756 2
|Врублевский Павел 104 2
|Белоусов Андрей 148 2
|Сачков Илья 125 2
|Волков Дмитрий 66 2
|Ананьев Алексей 110 2
|Докучаев Дмитрий 20 2
|Артимович Игорь 30 2
|Барщевский Иван 1 1
|Иванов Тимур 3 1
|Малеев Владимир 5 1
|Berkis-Bergs Martins - Беркис-Бергс Мартинш 5 1
|Зотов Владимир 7 1
|Жирнова Ирина 1 1
|Хромушкин Константин 9 1
|Колбов Михаил 1 1
|Квачков Владимир 3 1
|Дронов Анатолий 1 1
|Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 1
|Mueller Robert - Мюллер Роберт 24 1
|Барышев Михаил 1 1
|Перенджиев Александр 1 1
|Савинский Денис 1 1
|Хамазин Андрей 1 1
|Белков Андрей 1 1
|Белоусов Сергей 248 1
|Собянин Сергей 505 1
|Чубайс Анатолий 220 1
|Никифоров Николай 1137 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 59 1
|Иванов Алексей 155 1
|Артимович Дмитрий 43 1
|Gartner - Гартнер 3626 1
|Forrester Research 830 1
|Frost & Sullivan 206 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423860, в очереди разбора - 727075.
Создано именных указателей - 191303.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.