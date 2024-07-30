Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов

Московский гарнизонный военный суд назначил 13 лет колонии строгого режима бывшему начальнику Управления по работе с личным составом Вооруженных сил России, экс-руководителю «Центрального спортивного клуба армии» (ЦСКА) по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и попытке побега из-под стражи.

Вынесен приговор

К 13 годам строгого режима с запретом в течение 10 лет занимать руководящие должности на госслужбе приговорил Московский гарнизонный военный суд бывшего начальника ЦСКА и главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны России Михаила Барышева. Об этом в конце июля 2024 г. сообщило издание «Коммерсант».

Офицер, арестованный в ноябре 2018 г., не признал вину. В начале следствия Барышев заявлял, что стал жертвой оговора, в том числе со стороны своего бывшего заместителя, который заключил сделку со следствием.

Лишенный звания полковника и государственных наград Михаил Барышев сообщал о фактах коррупции, в том числе в руководстве Следственного комитета России (СКР). Проверки к возбуждению уголовных дел не привели, а самого фигуранта признали виновным в получении взяток от поставщиков армейских игр. Заместители начальника армейского спортивного клуба, бравшие взятки, но давшие показания на господина Барышева, отделались условными сроками. Барышеву назначен штраф на сумму 25 млн руб.

Экс-главе ЦСКА Михаилу Барышеву, согласно картотеке суда, вменялось в вину получение особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кроме того, Барышеву было предъявлено обвинение в попытке побега из-под стражи (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 313 УК РФ), которая, согласно фабуле дела, произошла при проведении с ним следственных действий.

Барышев признан виновным в получении четырех взяток в особо крупном размере. Самая крупная из них составила 10 млн руб. Общая сумма инкриминируемых ему взяток превысила 23 млн руб. Суд установил, что преступления совершались с сентября 2015 по январь 2017 гг. Среди компаний-взяткодателей фигурировали RedSys, «Форвард» и «Пять семерок», обеспечивавшие игры жидкокристаллическими мониторами, спортивной экипировкой и транспортом.

По информации «Коммерсанта», Михаил Барышев был назначен на должность начальника федерального автономного учреждения Минобороны России ЦСКА 20 октября 2014 г. На этом посту Барышев проработал по июль 2017 г., когда был назначен начальником впоследствии расформированного Управления по работе с личным составом Вооруженных сил России.

Вместе с Михаилом Барышевым по различным обвинениям были осуждены его бывший заместитель по материально-техническому обеспечению Андрей Хамазин и ряд других фигурантов. Как сообщалось, уголовное дело связано коррупцией и хищениями при подготовке в 2017 г. к Всемирным военным играм в Сочи.

Коррупция в Минобороны России

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал о том, что борьба с коррупцией в Минобороны России позволит улучшить материальное и финансовое обеспечение армии и повысит эффективность действий генералитета в ходе военных действий на Украине. По его словам, чистки в министерстве помогут российской армии на поле боя. Сокращение масштабов коррупции в генеральском корпусе позволит увеличить объемы производства нового вооружения и техники, полагает политолог. Перенджиев добавил, что публичные чистки в Минобороны России проводятся не только для противодействия коррупции, но и для повышения эффективности действий генералитета в ходе российской военной операции.

Ранее в Следственный изолятор СИЗО были отправлены замминистра обороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

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