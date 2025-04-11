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Чернобыльская АЭС ЧАЭС Атомная электростанция

Пётр Белов Чернобыль. 1986 Пётр Белов Чернобыль. 1986
«Чернобыль. Припять», 1987 г. Кильпе Генрих Эдуардович (1922–1994) «Чернобыль. Припять», 1987 г. Кильпе Генрих Эдуардович (1922–1994)
Николай Черников Подвиг пожарных Чернобыля. 1987 Николай Черников Подвиг пожарных Чернобыля. 1987
Карлис Добрайс: «Чернобыль. Ваш рейс следующий», 1986. Херсонский художественный музей им. А.А.Шовкуненко Карлис Добрайс: «Чернобыль. Ваш рейс следующий», 1986. Херсонский художественный музей им. А.А.Шовкуненко
Пётр Белов Чернобыль. 1986

СОБЫТИЯ

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11.04.2025 Создана «бесконечная» батарея на ядерных отходах, которую сразу окрестили «чернобыльской»

ской». В частности эксперты портала Neowin сравнили используемые в ней элементы с теми, что были на Чернобыльской АЭС (new battery powered by Chernobyl-like nuclear wastelands). Новая батарея и
22.03.2011 "Акелла" выпустит "Чернобыль. Зона отчуждения"

Компания "Акелла" издаст на территории России шутер "Чернобыль. Зона отчуждения" (Chernobyl), повествующий о новой угрозе, возникшей на этой опасн
22.11.2010 «Ситроникс» модернизировал ИТ-инфраструктуру Чернобыльской АЭС

ь работы по обращению с радиоактивными отходами, обеспечивать управление ресурсами и материалами на Чернобыльской АЭС. «Поскольку на вывод станции из эксплуатации потребуется более 50 лет, необ
10.09.2010 Изучены ДНК чернобыльских мутантов

Ученые, изучающие фауну Чернобыльской зоны, заявляют, что ДНК животных на загрязненных территориях, скорее всего, пов
16.09.2009 Украина начнет сооружение нового саркофага на ЧАЭС

а вплотную подошла к сооружению нового безопасного саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан, выступая

30.01.2009 Украина завершит демонтаж Чернобыльской АЭС до 2065 г.

Как сообщает РБК, Украина завершит демонтаж Чернобыльской АЭС до 2065 г. Об этом говорится в законе об общегосударственной программе снят
07.06.2008 Завершен очередной этап работ по повышению безопасности объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС

сообщает пресс-служба ЗАО "Атомстройэкспорт". В период с 28 мая по 3 июня 2008 года представителями Чернобыльской АЭС подписаны Акты сдачи-приемки работ по трем из четырех лотов, предусмотренны
28.04.2008 МЧС уточняет радиационное загрязнение населенных пунктов после аварии на ЧАЭС

В соответствии с законом "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" перечни населенных пунктов, отнесенных к зонам загрязнения,

29.12.2007 В Минске открылся информцентр по проблемам чернобыльской катастрофы

рылось белорусское отделение российско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (БОРБИЦ). Создание центра было предусмотрено союзной программ
21.11.2007 Борьба с последствиями аварии на ЧАЭС стоит Беларуси $1 млн. в день

ние Российская Федерация и Украина, уже два десятилетия Беларусь вынуждена бороться с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая оказала разрушительное воздействие на все сферы жизн
01.11.2007 В ООН будет разработан план преодоления последствий аварии на ЧАЭС

является реальной перспективой для большинства людей, живущих в районах, пострадавших в результате чернобыльской аварии. Пан Ги Мун подчеркнул, что для этого необходимо стремиться к устойчивом
18.09.2007 Новый объект "Укрытие" на Чернобыльской АЭС построят за 5 лет

которого составляет $505 млн. Соответствующий договор подписан в Киеве между генеральным директором ЧАЭС Игорем Грамоткиным и представителем французского концерна Novarka, сообщает БЕЛТА. Согла
30.08.2007 Россия выполнит работы по повышению безопасности объекта "Укрытие" ЧАЭС

не 2007 года был успешно завершен проект по стабилизации строительных конструкций объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Все запланированные стабилизационные мероприятия были выполнены консорциум
07.08.2007 Новый конфайнмент для ЧАЭС будет строить Франция

Контракт с консорциумом NOVARKA (Франция) на строительство нового безопасного конфайнмента на ЧАЭС будет подписан 17-24 сентября. Об этом сообщил на пресс-конференции министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич, пишет РБК. Он также добавил, что в это же время будут подписаны контрак
23.05.2007 На Чернобыльской АЭС завершено укрепление объекта "Укрытие"

но завершил реализацию контракта на выполнение стабилизационных мероприятий на объекте "Укрытие" на Чернобыльской АЭС. Председатель приемочной комиссии, технический директор Чернобыльской АЭ
26.04.2006 Чернобыль: 20 лет спустя

не утратят актуальности для многих будущих поколений». Важнейшей проблемой преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС на современном этапе является комплексная радиационная и социальн
26.04.2006 Чернобыль: 20 лет спустя

не утратят актуальности для многих будущих поколений». Важнейшей проблемой преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС на современном этапе является комплексная радиационная и социальн
05.04.2006 Последствия чернобыльской аварии: итоги конференции

вий на здоровье человека и экосистемы», сообщает пресс-служба Росатома. В преддверии 20-й годовщины чернобыльской аварии журналистам была представлена научно обоснованная информация о последств
05.04.2006 Последствия чернобыльской аварии: итоги конференции

вий на здоровье человека и экосистемы», сообщает пресс-служба Росатома. В преддверии 20-й годовщины чернобыльской аварии журналистам была представлена научно обоснованная информация о последств

Публикаций - 151, упоминаний - 287

Чернобыльская АЭС и организации, системы, технологии, персоны:

GSC Game World - ГСК Игровой мир 102 37
9589 5
Bandai Namco Entertainment 118 2
Embracer Group - THQ Nordic AB - Nordic Games Publishing AB - Plaion - Koch Media 17 2
МегаФон 10728 2
Sony 6739 2
Google LLC 12684 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 1
THQ 299 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
Piranha Bytes 52 1
Демос - Демос Датаком 60 1
iRobot - 62 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 1
Хайтед - Hited 3 1
bitComposer Interactive - bitComposer Games 24 1
Ростелеком 10942 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 931 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5654 1
X Corp - Twitter 2937 1
Microsoft Corporation 25770 1
Meta Platforms - Facebook 4619 1
Toshiba Corporation 2980 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1475 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
TP-Link - ТП-Линк 231 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Fujitsu 2105 1
Directum - Директум 1267 1
Telegram Group 2938 1
Canon 1439 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
Valve Software 254 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Dropbox 527 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 8
Форсмарк АЭС - Forsmarks kärnkraftverk - атомная электростанция в Швеции 9 8
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 7
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 210 4
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
Эксмо-АСТ - издательство 80 2
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 2
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Hansa - Ханса 114 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Готэк ГП 12 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 1
ПГРЭЗ - Полесский государственный радиационно-экологический заповедник 1 1
ЮТЭМ Инжиниринг - Южтеплоэнергомонтаж 1 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 8 1
Укрэнерго НЭК - Национальная энергетическая компания 5 1
Атомэнергостройпроект УПКТИ 1 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 1
Росатом - Росэнергоатом - Титан-2 Холдинг - Титан-2 Концерн 9 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 1
Yoga Masters 1 1
Пивденный АБ 6 1
Uffizi Galleries - Galleria degli Uffizi - Галерея Уффици 5 1
Coursera 65 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Роснефть НК - нефтяная компания 561 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 438 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1908 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 326 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Walt Disney Company 647 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2335 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 14
СБУ - Служба безопасности Украины 98 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5428 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6536 4
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5966 3
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3648 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3196 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1507 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Киевский метрополитен 7 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 208 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5653 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5683 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3068 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 13 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18324 42
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 259 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53819 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7889 9
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3053 8
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1699 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14255 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12841 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 6
Атомная энергетика - Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 75 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16208 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12192 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10250 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1400 4
Атомная энергетика - Реактор - РБМК - Реактор большой мощности канальный 18 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10667 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8272 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34942 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16976 4
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29684 4
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1727 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10688 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11529 3
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1252 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6672 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2218 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13047 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13914 3
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 315 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22929 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26292 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4777 2
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 141 46
Ростелеком - Чистое небо 54 18
NASA Landsat 83 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
CIH Чернобыль - Virus.Win9x.CIH - резидентный вирус 23 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Microsoft Office 4165 2
Microsoft Windows 16876 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6269 2
Apple iPhone 6 4861 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 2
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
Lenovo Explorer - шлем виртуальной реальности 4 1
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 456 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
Microsoft Solutions Framework - Microsoft DMF - Microsoft Driver Module Framework - Microsoft Bot Framework - Microsoft Coco Framework - Microsoft WDF - Microsoft Windows Driver Frameworks - Microsoft Operations Framework - MOF 36 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
iRobot - Roomba Discovery - Roomba Red - робот-пылесос 18 1
DESY European XFEL - X-Ray Free Electron Laser 5 1
Canon Digital IXUS 86 1
РАН СО ИЯФ - Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения - ВЭПП коллайдер - ускорительный комплекс 4 1
Агат РТ - Иволга - IvolgaSoftPhone - IvolgaCallSDK - IvolgaSoftSwitch 10 1
Google Arts & Culture - Google Art Project 2 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Leica M - camera model 19 1
Корус Консалтинг - ФТМИС - Федеральная типовая медицинская информационная система 8 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5717 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
Microsoft Outlook 1506 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1517 1
Adobe Photoshop 804 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2552 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
HPE ProLiant 409 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
Путин Владимир 3453 4
Виноградова Анна 5 2
Горбачев Михаил 37 2
Зеленин Дмитрий 13 2
Бондур Валерий 3 2
Савин Анатолий 2 2
Большов Леонид 3 2
Ильин Леонид 3 2
Грабовой Григорий 2 2
Цыба Анатолий 4 2
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Писсарова Вера 2 2
Максимчук Анна 4 2
Bohmer Nils - Бемер Нильс 2 2
Mousseau Tim - Муссо Тим 2 2
Mettler Fred - Меттлер Фред 2 2
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Самойленко Максим 67 1
Schmidt Tobias - Шмидт Тобиас 1 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Алфёров Жорес 57 1
Николаева Наталья 21 1
Алексеев Юрий 21 1
Ясинский Владимир 18 1
Елагин Вячеслав 14 1
Лукьяненко Сергей 49 1
Алаев Владимир 16 1
Ермилов Сергей 6 1
Райю Кости 11 1
Писарев Роман 6 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 5 1
Ежов Виктор 1 1
Karlsson Jan - Карлссон Ян 1 1
Выволокин Дмитрий 2 1
Левицкий Андрей 4 1
Билык Андрей 1 1
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Мокрицкий Сергей 1 1
Розенко Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166050 53
Украина 7926 45
Украина - Чернобыль 60 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54731 17
Беларусь - Белоруссия 6285 17
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3133 8
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Норвегия - Королевство 1857 4
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Россия - ЦФО - Брянская область 402 4
Япония - Нагасаки 35 3
Москва - ЮВАО - Лефортово 38 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19129 3
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3394 66
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33720 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9104 18
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7519 17
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