Создана «бесконечная» батарея на ядерных отходах, которую сразу окрестили «чернобыльской» ской». В частности эксперты портала Neowin сравнили используемые в ней элементы с теми, что были на Чернобыльской АЭС (new battery powered by Chernobyl-like nuclear wastelands). Новая батарея и

"Акелла" выпустит "Чернобыль. Зона отчуждения" Компания "Акелла" издаст на территории России шутер "Чернобыль. Зона отчуждения" (Chernobyl), повествующий о новой угрозе, возникшей на этой опасн

«Ситроникс» модернизировал ИТ-инфраструктуру Чернобыльской АЭС ь работы по обращению с радиоактивными отходами, обеспечивать управление ресурсами и материалами на Чернобыльской АЭС. «Поскольку на вывод станции из эксплуатации потребуется более 50 лет, необ

Изучены ДНК чернобыльских мутантов Ученые, изучающие фауну Чернобыльской зоны, заявляют, что ДНК животных на загрязненных территориях, скорее всего, пов

Украина начнет сооружение нового саркофага на ЧАЭС а вплотную подошла к сооружению нового безопасного саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан, выступая

Украина завершит демонтаж Чернобыльской АЭС до 2065 г. Как сообщает РБК, Украина завершит демонтаж Чернобыльской АЭС до 2065 г. Об этом говорится в законе об общегосударственной программе снят

Завершен очередной этап работ по повышению безопасности объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС сообщает пресс-служба ЗАО "Атомстройэкспорт". В период с 28 мая по 3 июня 2008 года представителями Чернобыльской АЭС подписаны Акты сдачи-приемки работ по трем из четырех лотов, предусмотренны

МЧС уточняет радиационное загрязнение населенных пунктов после аварии на ЧАЭС В соответствии с законом "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" перечни населенных пунктов, отнесенных к зонам загрязнения,

В Минске открылся информцентр по проблемам чернобыльской катастрофы рылось белорусское отделение российско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (БОРБИЦ). Создание центра было предусмотрено союзной программ

Борьба с последствиями аварии на ЧАЭС стоит Беларуси $1 млн. в день ние Российская Федерация и Украина, уже два десятилетия Беларусь вынуждена бороться с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая оказала разрушительное воздействие на все сферы жизн

В ООН будет разработан план преодоления последствий аварии на ЧАЭС является реальной перспективой для большинства людей, живущих в районах, пострадавших в результате чернобыльской аварии. Пан Ги Мун подчеркнул, что для этого необходимо стремиться к устойчивом

Новый объект "Укрытие" на Чернобыльской АЭС построят за 5 лет которого составляет $505 млн. Соответствующий договор подписан в Киеве между генеральным директором ЧАЭС Игорем Грамоткиным и представителем французского концерна Novarka, сообщает БЕЛТА. Согла

Россия выполнит работы по повышению безопасности объекта "Укрытие" ЧАЭС не 2007 года был успешно завершен проект по стабилизации строительных конструкций объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Все запланированные стабилизационные мероприятия были выполнены консорциум

Новый конфайнмент для ЧАЭС будет строить Франция Контракт с консорциумом NOVARKA (Франция) на строительство нового безопасного конфайнмента на ЧАЭС будет подписан 17-24 сентября. Об этом сообщил на пресс-конференции министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич, пишет РБК. Он также добавил, что в это же время будут подписаны контрак

На Чернобыльской АЭС завершено укрепление объекта "Укрытие" но завершил реализацию контракта на выполнение стабилизационных мероприятий на объекте "Укрытие" на Чернобыльской АЭС. Председатель приемочной комиссии, технический директор Чернобыльской АЭ

Чернобыль: 20 лет спустя не утратят актуальности для многих будущих поколений». Важнейшей проблемой преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС на современном этапе является комплексная радиационная и социальн

Чернобыль: 20 лет спустя не утратят актуальности для многих будущих поколений». Важнейшей проблемой преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС на современном этапе является комплексная радиационная и социальн

Последствия чернобыльской аварии: итоги конференции вий на здоровье человека и экосистемы», сообщает пресс-служба Росатома. В преддверии 20-й годовщины чернобыльской аварии журналистам была представлена научно обоснованная информация о последств