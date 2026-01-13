Разделы

IFR International Federation of Robotics Международная федерация робототехники


СОБЫТИЯ


13.01.2026 Университет «Иннополис»: при позитивном сценарии объем российского рынка роботов вырастет до 47 млрд руб. к 2030 году 1
03.12.2025 Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов 1
25.11.2025 Роботы + ИИ: от физической к цифровой безопасности на производстве (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 1
Промышленные роботы 2021 2
18.10.2024 Китай начал производить роботов-гуманоидов для работы на заводах, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук. Видео 1
11.01.2023 VR-тренажер вернет контроль над обездвиженными инсультом ногами 1
19.12.2022 Российский рынок ИТ-решений для промышленности кардинально изменится за два-три года 2
27.09.2021 Дмитрий Капишников -

Дмитрий Капишников, KUKA: Пандемия вызвала бум промышленных роботов в России

 2
27.09.2021 5 главных тенденций развития роботов на 2021 г. И тенденция, которой нет 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 3
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 3
27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 3
25.09.2019 Рынок промышленных роботов достиг $16,5 млрд 3
14.06.2019 Глобальная рыночная стоимость коллаборативной робототехники вырастет до 12,3 миллиарда долларов в 2025 г. 2
05.02.2019 В России создана «убийца секретарш» на основе «Алисы» 1
10.12.2012 Гендиректор Mail.ru вложил деньги в «Магазин для роботов». ВИДЕО 1
03.12.2012 Роботы-рабочие – неоднозначное будущее человечества 1
22.10.2004 Мировая популяция роботов стремительно растет 1
22.01.2001 IFR Systems получит дополнительные лицензии на технологии Qualcomm 1

KUKA Robotics 36 5
Siemens AG - Siemens Group 2631 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 1
UR - Universal Robots 9 1
GE Fanuc - Фанук 41 1
Double Robotics 6 1
Rethink Robotics 5 1
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 11 1
UBtech Robotics 11 1
Сенсорные Системы 73 1
Rovio Mobile 41 1
iRobot - 59 1
ОМЗИТ - Омский завод инновационных технологий - Lavart - Лаварт 2 1
Unitree Robotics 11 1
Yandex - Яндекс 8521 1
1С-Битрикс - Bitrix 623 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Qualcomm Technologies 1914 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Grishin Robotics 29 1
Sony 6637 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5297 1
Apple Inc 12666 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 425 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1223 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1224 1
SAP SE 5444 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 110 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1380 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Vanguard Plastics Corp 1 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 26 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1503 1
Воронежстальмост 4 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Газпром ПАО 1422 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
РЖД - Российские железные дороги 2009 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 47 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3473 3
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 182 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5267 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5278 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12928 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2181 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 398 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1359 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 16
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 198 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18390 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73514 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1482 2
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 242 2
Манипулятор - Manipulator 354 2
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 147 2
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 79 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31858 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8472 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1437 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1837 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 398 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 477 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 75 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 90 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 712 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 903 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 1
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 2
iRobot - Roomba Discovery - Roomba Red - робот-пылесос 15 2
Depositphotos - фотобанк 404 2
Sony Xperia Ear Duo 4 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 1
Double Robotics - Double iPad Robot 2 1
ELARI KidPhone - фитнес-браслет 14 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 635 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 851 1
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 1
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 1
Яндекс.Телефон 31 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 474 1
Apple iPad 3942 1
Яндекс.Диалоги 20 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 250 1
Apple - App Store 3015 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 704 1
NVision Барьер 734 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 346 1
Google YouTube - Видеохостинг 2900 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 101 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
Капишников Дмитрий 8 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 616 2
Ипанов Дмитрий 3 2
Смоленцев Петр 2 2
Яшин Андрей 12 1
Потапов Дмитрий 15 1
Буторин Дмитрий 14 1
Безуцкий Павел 1 1
Левкевич Михаил 60 1
Зотова Юлия 4 1
Тетерюков Дмитрий 4 1
Колодей Сергей 7 1
Бахта Дмитрий 2 1
Karlsson Jan - Карлссон Ян 1 1
Бочкарев Владимир 14 1
Аксенов Артем 1 1
Какарыжкин Сергей 2 1
Ниненко Иван 1 1
Ступин Роман 1 1
Bill Marina - Билл Марина 1 1
Angle Kolin - Энгл Колин 2 1
Inbar Elad - Инбар Элад 1 1
Путин Владимир 3370 1
Кулешов Сергей 36 1
Гришин Дмитрий 210 1
Россия - РФ - Российская федерация 157587 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18286 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 7
Азия - Азиатский регион 5753 6
Европа 24654 5
Япония 13555 5
Германия - Федеративная Республика 12945 5
Южная Корея - Республика 6866 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14515 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18683 3
Индия - Bharat 5709 3
Европа Восточная 3123 3
Малайзия 899 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 3
Франция - Французская Республика 7984 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 3
Америка - Американский регион 2189 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45902 2
Сингапур - Республика 1909 2
Израиль 2785 2
Бразилия - Федеративная Республика 2454 2
Индонезия - Республика 1014 2
Филиппины - Республика 581 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Польша - Республика 2003 2
Дания - Королевство 1318 2
Китай - Тайвань 4136 2
Румыния 741 2
Швеция - Королевство 3716 2
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Штокмановское газоконденсатного месторождения 9 1
Германия - Бавария - Аугсбург 19 1
Казахстан - Республика 5815 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2430 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Турция - Турецкая республика 2497 1
Испания - Королевство 3763 1
Узбекистан - Республика 1878 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1070 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 5
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15189 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Химическая промышленность - Chemical industry 290 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6130 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Здравоохранение - Реабилитация 418 2
Миграция населения - Миграционные службы 442 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2295 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10364 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 2
Экономический эффект 1218 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
South China Morning Post 76 1
SCMP - South China Morning Post 28 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
Ведомости 1261 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 3
World Robotics Survey 3 2
Markets&Markets Research 113 2
Mordor Intelligence 33 1
ABI Research 235 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1278 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 101 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 399 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
