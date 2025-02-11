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Бочкарев Владимир



11.02.2025 Axenix предлагает услуги комплексной поддержки ИТ-инфраструктуры по модели ITaaS 1
17.09.2024 Россиянина арестовали в США за экспорт микросхем в Россию 1
05.07.2023 Импортозамещение, кооперация и продуктовый подход: о чем говорили эксперты на конференции по ИТ-трансформации 1
19.12.2022 Российский рынок ИТ-решений для промышленности кардинально изменится за два-три года 1
19.12.2022 «Постковидные» затраты российской промышленности на цифровизацию существенно выросли 1
31.10.2022 Портфель TEGRUS пополнился решениями от «Бифорком тек» 1
10.10.2022 TEGRUS и Factory5 стали партнерами 1
20.06.2022 Компания Tegrus и корпорация «Галактика» заключили соглашение о сотрудничестве 1
07.06.2022 При условии дешевых кредитов можно на 80-90% заместить продукцию иностранных вендоров железа к 2025-2026 гг. 1
27.05.2022 TEGRUS представил услугу «Партнерский сервис» 1
17.05.2022 TEGRUS и ELMA реализуют проекты по импортозамещению 1
12.05.2022 Tegrus и Elma реализуют проекты по импортозамещению 1
15.12.2021 Tegrus модернизировал инфраструктуру хранения данных ЦМИ МГУ 1
10.11.2021 Владимир Бочкарев назначен техническим директором Tegrus 2

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Бочкарев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1135 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 221 3
Merlion iRU - Деловой офис 307 3
Powercom - Пауэрком 72 3
Hyperline - Гиперлайн 9 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 2
Галактика - Корпорация 1469 2
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 54 2
Siemens AG - Siemens Group 2592 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1305 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1906 1
Softline - Софтлайн 2835 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 83 1
Крок - Croc 1777 1
Broadcom - VMware 2365 1
SAP SE 5280 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
Segnetics - Сегнетикс 3 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 720 1
Dell EMC 5035 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
НАГ - NAG 12 1
Velvica - Велвика 7 1
Oracle Corporation 6703 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 14 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
Merlion - Мерлион 807 1
Код Безопасности 621 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 38 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 903 1
AMD - Advanced Micro Devices 4240 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 980 2
Газпром нефть 620 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Северсталь ПАО - Severstal 483 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 1
Импэксбанк 21 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 460 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 315 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 555 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 503 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
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