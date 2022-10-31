Портфель TEGRUS пополнился решениями от «Бифорком тек»

Системный интегратор и поставщик ИТ-услуг TEGRUS объявляет о начале сотрудничества с российской технологической компанией «Бифорком тек».

В середине 2022 г. портфель системного интегратора TEGRUS пополнился решениями от российского производителя телекоммуникационного оборудования «Бифорком текнолоджис» («Бифорком тек»). Компании провели ряд совместных семинаров по обучению и работе с продуктами вендора и готовы реализовывать совместные проекты в области построения надежной ИТ-инфраструктуры российских организаций на базе современных отечественных высокоэффективных решений. Об этом CNews сообщили представители TEGRUS.

Экспертиза и компетенции компании TEGRUS, накопленные за более чем 12 лет работы на рынке системной интеграции, в сочетании с продуктами и разработками компании «Бифорком тек» позволят российским государственным и коммерческим компаниям безболезненно переходить на использование отечественного инновационного оборудования в условиях санкций и импортозамещения.

Основные продукты «Бифорком тек» — устройства сети передачи данных (кампусные и промышленные маршрутизаторы, коммутаторы), IoT-оборудование, оборудование для построения сетей SD-MAN (Software Defined – Machine Automated Network), тонкие клиенты. Компания является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» и имеет полноценное собственное производство. Владеет патентами на технологию защищенной передачи данных SD-MAN и внесена в Единый реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) Минпромторга России.

«Компания “Бифорком тек” создает инновационные продукты и решения, являющиеся на сегодняшний день хорошей альтернативой иностранным компаниям. Благодаря этому партнерству мы можем предлагать заказчикам высокотехнологичные отечественные решения для поддержания и расширения функциональных возможностей их инфраструктуры», – отметил Владимир Бочкарев, технический директор TEGRUS.

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TEGRUS – российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг. Ключевые экспертизы компании: проектирование, внедрение и поддержка инженерных систем зданий и ЦОД, систем мультимедиа, систем вычислительной инфраструктуры и информационной безопасности, АСУТП, систем связи и передачи данных, ВКС и персональных устройств, а также реализация комплексных проектов по построению инженерной и ИТ-инфраструктуры. TEGRUS располагает собственной тестовой лабораторией, которая позволяет моделировать решения любой сложности с применением оборудования и технологий различных производителей. TEGRUS обладает опытом успешной реализации проектов в области импортозамещения — как в госсекторе, так и в коммерческих структурах. В арсенале TEGRUS более 300 вендорских партнерств.