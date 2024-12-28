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Бифорком Тек Бифорком Текнолоджис B4Com Tech

Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech

Основные продукты «Бифорком Тек» — устройства сети передачи данных (кампусные и промышленные маршрутизаторы, коммутаторы), IoT-оборудование, оборудование для построения сетей SD-MAN (Software Defined – Machine Automated Network), тонкие клиенты. Компания является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» и имеет собственное производство. Владеет патентами на технологию защищенной передачи данных SD-MAN и внесена в Единый реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) Минпромторга РФ.


28.12.2024 Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1
31.10.2024 К2 НейроТех и Rubbles представили совместное решение на FINOPOLIS 2024 1
19.07.2024 CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 1
Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК 1
27.03.2024 Россияне спасены. Обвал сотовых сетей из-за санкций отменяется – началось внедрение отечественных маршрутизаторов вместо иностранных 4
27.03.2024 «МегаФон» успешно внедрил на сети российское транспортное оборудование 1
05.07.2023 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2
09.06.2023 Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась почти на 65% по итогам 2022 года 1
31.10.2022 Портфель TEGRUS пополнился решениями от «Бифорком тек» 3
11.07.2022 Более 250 студентов прошли стажировку в ОЭЗ «Технополис Москва» за полгода 1
31.05.2022 «Ред софт» и «Бифорком тек» объявили о сотрудничестве 2
12.04.2022 В ОЭЗ Москвы создадут центр компетенций в сфере импортозамещения 1
08.07.2021 «Сбер» построил крупнейшую SD-WAN-сеть в Европе на базе российского оборудования 3
28.05.2021 Производитель оборудования для ИТ и телекома из ОЭЗ «Технополис «Москва» вдвое увеличил рабочие места 2

Публикаций - 14, упоминаний - 24

Бифорком Тек и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
Softline - Софтлайн 2810 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
ИКС 318 2
8213 2
Сател 125 2
Унитех 15 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 9 2
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 2
МегаФон 8805 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 2
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 11 2
Ред Софт - Red Soft 700 1
Приводная техника НТЦ ГК 15 1
Biocad - Биокад 78 1
Профотек 16 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
Неорос - Neoros 9 1
СКТБ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники 6 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 21 1
Композит 92 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
Фотоэксперт 2 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 4 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Chirana+ - Хирана+ 7 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 5
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 2
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Linux OS 9936 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
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Криштофович Андрей 3 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
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Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
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CNews Fast рейтинг 46 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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