Бифорком Тек Бифорком Текнолоджис B4Com Tech
Основные продукты «Бифорком Тек» — устройства сети передачи данных (кампусные и промышленные маршрутизаторы, коммутаторы), IoT-оборудование, оборудование для построения сетей SD-MAN (Software Defined – Machine Automated Network), тонкие клиенты. Компания является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» и имеет собственное производство. Владеет патентами на технологию защищенной передачи данных SD-MAN и внесена в Единый реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) Минпромторга РФ.
Бифорком Тек и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтев Геннадий 255 4
|Овчинский Владислав 228 3
|Ефимов Владимир 144 3
|Рустамов Рустам 412 1
|Прохоров Александр 102 1
|Коваленко Андрей 7 1
|Ларионов Олег 3 1
|Калганов Игорь 51 1
|Черепенников Антон 83 1
|Воронин Павел 136 1
|Груздев Сергей 46 1
|Бочкарев Владимир 13 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Семенов Александр 145 1
|Мельников Алексей 61 1
|Жуков Олег 24 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Криштофович Андрей 3 1
|Вишняк Олег 8 1
|Рябкин Константин 2 1
|Ведомости 996 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|CNews Fast рейтинг 46 2
|Juniper Research 522 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.