Более 250 студентов прошли стажировку в ОЭЗ «Технополис Москва» за полгода

Предприятия особой экономической зоны «Технополис “Москва”» в 2022 г. приняли свыше 250 стажеров из ведущих профильных вузов столицы. Самой востребованной у студентов по-прежнему остается сфера микроэлектроники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Год от года интерес молодого поколения к промышленным предприятиям города растет. В прошлом году стажировку на них в особой экономической зоне столицы прошли 240 студентов. За шесть месяцев этого года зачислены на практику уже более 250 стажеров. Будущие специалисты представляют и профильные технические направления, и гуманитарные, например, менеджмент и связи с общественностью в инновационной среде. Самыми востребованными для обучения и приобретения новых навыков снова стали предприятия микроэлектроники», – сказал Владимир Ефимов.

В 2022 г. в программах стажировки участвуют студенты Московского государственного университета, Московского авиационного института, НИУ Московский институт электронной техники, Российского университета дружбы народов, Московского государственного технического университета им. Баумана. Их приняли компании и резиденты ОЭЗ: ГК «Микрон», «Бифорком Тек», научно-производственный центр «ЭЛВИС», «Амедарт», «ПК-137» (Biocad), «Спутник технополис» («Р-фарм»).

«Чаще всего ребята устраиваются на предприятия микроэлектроники. В особой экономической зоне Москвы сейчас функционирует 32 такие компании. С начала года в них прошли стажировки более 100 студентов. Наиболее востребованы позиции инженеров, технологов, разработчиков и программистов», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Для привлечения молодых специалистов в технополисе «Москва» работает проект «Техноработа». Он собирает резюме потенциальных кандидатов, а потом связывает соискателей с HR-специалистами в технологическом сообществе столицы.

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«Как показывает практика, студенты приходят в ОЭЗ Москвы сначала на ознакомительные экскурсии в компании, а потом уже включаются в программы стажировок. Все эти процессы и координирует проект «Техноработа». В настоящее время к нему присоединились 55 предприятий и более 20 вузов столицы. А с начала этого года мы начали сотрудничество еще с пятью образовательными учреждениями», – уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

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Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Технополис “Москва”» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых порядка размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, составляет более 223 га. Площадь производственных корпусов – 550 тыс. кв. м.