К2 НейроТех и Rubbles представили совместное решение на FINOPOLIS 2024

На Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 К2 НейроТех и Rubbles продемонстрировали совместное решение, ориентированное на задачи машинного обучения (Machine Learning, ML) и анализа данных. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) от К2 НейроТех с внедренным программным обеспечением MLOps Suite от Rubbles предлагает корпоративным клиентам эффективные инструменты для автоматизации аналитических процессов и повышения продуктивности дата-сайентистов.

ПАК-ML от К2 НейроТех — это гибкая, масштабируемая вычислительная система, разработанная для работы с высокими нагрузками в области машинного обучения. На FINOPOLIS 2024 система была представлена в конфигурации с серверами от YADRO, оснащенными GPU картами, коммутаторами b4com и высокоскоростным интерконнектом «Ангара» от НИЦЭВТ. Модульная архитектура ПАК-ML позволяет заказчикам адаптировать комплекс под специфические задачи, обеспечивая производительность до 536 терафлопс на сервер, скорость передачи данных до 100 Гбит/с и поддержку до 8 ТБ оперативной памяти DDR5.

На базе ПАК-ML от К2 НейроТех развернута платформа MLOps Suite от Rubbles, которая предоставляет полный цикл инструментов для работы с моделями машинного обучения. Один из модулей платформы, Rubbles Data Science Workspace позволяет аналитикам и дата-сайентистам эффективно управлять процессами разработки, тестирования, развертывания и эксплуатации моделей, что значительно упрощает управление данными и производительностью в реальном времени. Модуль Generative AI Suite позволяет работать с большими языковыми моделями. Платформа Rubbles MLOps Suite также включена в реестр отечественного ПО, что делает её удобной для использования в проектах, требующих сертифицированных и локализованных решений.

Решение от К2 НейроТех и Rubbles ориентировано на такие отрасли, как банки, телеком и ритейл, предоставляя мощные ресурсы для автоматизации и улучшения производительности в ключевых бизнес-процессах. ПАК-ML учитывает специфику инфраструктуры клиента и поддерживает дальнейший рост, минимизируя изменения в текущем ИТ-ландшафте. Инструменты MLOps Suite обеспечивают гибкое управление данными и аналитическими процессами, создавая комфортные условия для аналитиков и дата-сайентистов.

«FINOPOLIS 2024 — это важная площадка для демонстрации ПАК-ML, который создан, чтобы ускорить развитие бизнеса с помощью мощных вычислительных ресурсов. Наша задача — предлагать решения, которые помогают клиентам быстро адаптироваться к меняющимся требованиям и задачам, обеспечивая максимальную надежность и независимость от зарубежных поставщиков в плане поставок, сервиса и поддержки», — подчеркнул Олег Вишняк, директор по продвижению решений К2 НейроТех.

«Rubbles MLOps Suite на мощном ПАКе, собранном К2 НейроТех, позволяет аналитикам и разработчикам сосредоточиться на главном — решении задач бизнеса, предоставляя надежную и безопасную платформу для работы с данными и моделями ИИ», — добавил Ян Чижевский, директор направления R&D Rubbles.