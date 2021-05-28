Спецпроекты

Бизнес Кадры
|

Производитель оборудования для ИТ и телекома из ОЭЗ «Технополис «Москва» вдвое увеличил рабочие места

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Бифорком Тек» по итогам 2020 г. удвоила количество высокотехнологичных рабочих мест, а также нарастила выпуск продукции более чем на 70%, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Бифорком Тек» разрабатывает и производит телекоммуникационные устройства – высокоскоростные маршрутизаторы и коммутаторы, которые применяются в системах связи, банковской сфере, промышленности, интернете вещей.

«В кластере информационно-коммуникационных технологий в особой экономической зоне работают порядка 20 компаний. Среди них - «Бифорком Тек», который с 2019 г. является резидентом особой экономической зоны. В прошлом году компания инвестировала в развитие производства свыше 60 млн руб. Это позволило значительно расширить выпуск продукции: так, в 2020 г. было выпущено 20,3 тыс. единиц оборудования, что на 8600 больше, чем годом ранее. Кроме того, удалось удвоить количество рабочих мест до 52», - рассказал руководитель ведомства.

Основными потребителями продукции предприятия являются такие крупные клиенты, как Сбербанк, Ростелеком и Объединенная Энергетическая Компания, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Чистая прибыль компании в 2020 году увеличилась в 2,5 раза – до 115,4 млн руб. Благодаря преимуществам статуса резидента особой экономической зоны, «Бифорком Тек» сэкономил на налоговых выплатах порядка 20 млн руб», - добавил Геннадий Дегтев.

По оценке компании «Джейсон Энд Партнерс Консалтинг», объем целевого рынка «Бифорком Тек» в Российской Федерации составляет 30 млрд руб. в год. При этом сегмент маршрутизаторов и коммутаторов, приоритетный для компании, оценивается в 10,5 млрд руб. К 2025 г. по прогнозам этот сегмент может вырасти до 15,7 млрд руб.

В настоящее время «Бифорком Тек» занимает пять процентов российского рынка маршрутизаторов и коммутаторов. В планах компании увеличить эту долю до 22% к 2025 г., заявил генеральный директор компании «Бифорком Тек» Олег Ларионов.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации

Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости

Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента

Билл Гейтс лишился места в совете директоров Microsoft из-за секса с коллегой

В «Мегафоне» будет новый гендиректор. Подробности

Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM

Обзор линейно-интерактивных источников бесперебойного питания Tripp Lite AVRX

Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае

Показать еще

Наука

Ученые нашли внеземной радиоактивный изотоп: какие научные теории придется пересмотреть?

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков