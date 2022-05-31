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«Ред софт» и «Бифорком тек» объявили о сотрудничестве

«Ред софт», российский разработчик программного обеспечения, и «Бифорком тек», российский производитель телекоммуникационного оборудования, договорились о технологическом сотрудничестве и совместном проведении испытаний продуктов на совместимость. В рамках сотрудничества проведены испытания и подтверждена работоспособность тонкого клиента TNC-500 под управлением операционной системы «Ред ОС».

Тонкий клиент TNC-500 компании «Бифорком тек» – семейство компьютеров малого форм-фактора, предназначенное для организации удаленных рабочих мест и доступа к серверам приложений. Тонкий клиент TNC-500 получил заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации (ПП РФ №719). Включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ №878) и Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

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Импортонезависимость

«Ред софт» активно расширяет число технологических партнеров с целью создания независимого стека технологий в стране. Операционная система «Ред ОС» входит в число лидеров рынка и пользуется спросом среди заказчиков. Наша задача – обеспечить ее совместимость с отечественным «железом», предоставляя выбор при переводе ИТ-инфраструктуры на российский программно-аппаратный комплекс. Благодарим коллег из «Бифорком тек» за сотрудничество», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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