«Сбер» построил крупнейшую SD-WAN-сеть в Европе на базе российского оборудования

«Сбер» совместно с российской компанией B4Com Tech (ООО «Бифорком Тек») в кратчайшие сроки построил и ввёл в эксплуатацию крупнейшую в Европе современную высокотехнологичную программно-определяемую региональную сеть (SD-WAN). Новая сеть, состоящая из более чем 8 тысяч подключенных устройств, обеспечивает надёжную и безопасную работу банкоматов, терминалов самообслуживания, удалённых офисов банка и сотрудников, работающих в дистанционном режиме.

Разработанная архитектура сети соответствует самым современным требованиям в области отказоустойчивости, обеспечивая многократное резервирование её ключевых элементов. После внедрения сети в «Сбере» в 3,5 раза сократились простои по причинам неудовлетворительного качества связи. Современная технология помогла добиться высокой стабильности работы систем практически на любых каналах связи, и позволила на 30–60% оптимизировать расходы на них.

В значительной степени сократились трудозатраты при установке и настройке новых устройств: если раньше квалифицированному инженеру требовалось вручную настраивать каждое сетевое устройство, то теперь это происходит автоматически при подключении устройства к сети. Также существенно упростилась эксплуатация и техническое обслуживание парка устройств — для массового обновления настроек не нужно работать с каждым устройством индивидуально, а достаточно дать централизованную команду в системе управления. Благодаря широким возможностям мониторинга технология позволила сократить сроки реакции на технические неисправности. Концепция построения программно-определяемых сетей позволяет постоянно совершенствовать алгоритмы управления, анализа трафика и удержания связи, что на годы вперёд даёт нам технологическое преимущество в данной области.

«Внедрение технологии SD-WAN — эволюционный шаг к сети будущего. Мы первыми из российских финансовых организаций построили высокотехнологичную сеть полностью на оборудовании российского производителя. В ближайшие два года в наших планах достичь показателя в 30 тысяч подключённых устройств», - сказал Андрей Коваленко, управляющий директор, директор Департамента пользовательских решений Сбербанка.

SD-WAN — это технология построения сетей связи, занимающая высший уровень в модели сетевого взаимодействия, которая может объединить в себе практически все сетевые технологии. Главными особенностями такой сети являются виртуализация функций сетевого взаимодействия, отвечающих за управление трафиком, разделение управляющего и передающего уровня, обеспечение централизованного управление конфигурациями, а также функция Zero Touch Provisioning, позволяющая полностью, позволяющая полностью исключить первичную настройку оконечного оборудования. В основе сети могут находиться каналы связи практически любых технологий и операторов, при этом сеть сама определяет наиболее лучший и стабильный маршрут передачи трафика. Сеть состоит из высоконадёжного кластера управления, узлов агрегации трафика и оконечных сетевых устройств. Все они взаимодействуют между собой по специально разработанным защищённым протоколам, что позволяет сети быть единым комплексом, обеспечивающим надёжный и безопасный обмен данными между большим числом потребителей.