ZTP Zero Touch Provisioning Автоматизация управления коммутаторами


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


12.12.2025 SafeMobile подтвердил возможность массовой регистрации устройств по технологии ZTE от Aquarius 1
13.11.2025 Дмитрий Лебедев, Евгений Тарелкин -

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

 2
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика 2
14.04.2025 Новая российская система RockITNet поможет компаниям повысить эффективность управления сетью 1
27.03.2025 D-Link представляет новую серию стекируемых 10G управляемых L3-коммутаторов DXS-3410 с Uplink-портами 25G SFP28 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
08.11.2024 «Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3 1
26.09.2024 Получены сертификаты ФСБ России на платформу BI.Zone Secure SD-WAN 2
08.07.2024 «Лаборатория Касперского» представляет единое решение для построения безопасных распределенных промышленных сетей 1
13.06.2024 «Касперский»: Только 20% российских компаний полностью защищены от кибератак 1
18.01.2024 MONT предложит партнерам отечественное решение для управления распределенными сетями от «Лаборатории Касперского» 1
08.06.2023 N3com представила решение для организации высокоскоростных соединений «последней мили» GPON 1
12.04.2023 «Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN 1
01.09.2021 IBS Platformix обновил сетевую инфраструктуру для «Декатлон Россия» 2
08.07.2021 «Сбер» построил крупнейшую SD-WAN-сеть в Европе на базе российского оборудования 1
04.03.2021 TP-Link Omada SDN – разветвлённая сеть SDN c облачным управлением и Wi-Fi 6 1
25.02.2021 Виртуализация сетей: как глобальные тренды проявляются в российских условиях 2
25.12.2020 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada 1
17.09.2020 Pure Storage внедряет FlashBlade для AWS Outposts 1
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 2
04.08.2020 Ввести сеть в эксплуатацию за несколько минут. Спорим, такое возможно? 2
21.05.2020 OCS представила в России решение VMware SD-WAN by VeloCloud 1
20.05.2020 Половина безопасников во время пандемии занимается несвойственными задачами 1
22.01.2020 Алексей Мальцев, Fortinet: Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 2
17.04.2019 Почему SD-WAN стал главным ИТ-вектором развития банков 2
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 2
13.09.2017 АМТ-Груп и Riverbed успешно протестировали SD-WAN решение SteelConnect 1
28.08.2017 Завершено первое тестирование Huawei SD-WAN в России 1
16.03.2017 Orange Business Services и Riverbed переносят технологию SD-WAN в гибридные сети 2
15.02.2017 Riverbed расширила возможности SD-WAN-решения SteelConnect для облачных сетей 1
10.11.2016 VMware расширила NFV-экосистему новыми партнерскими решениями 1
26.05.2016 Riverbed объявила о выходе нового программно-определяемого решения SD-WAN для облачных сред 1
19.02.2015 Brocade представила IP-коммутатор для EMC Connectrix 1
12.02.2015 Brocade повышает динамичность ЦОДов с помощью инноваций в портфолио Brocade VCS Fabric 1
02.03.2011 Alcatel-Lucent продемонстрировала российским операторам возможности своей 100-гигабитной технологии 1
27.11.2008 Виртуальный офис Cisco «закрыт» на ключ eToken 1
09.09.2008 Cisco представила «виртуальный офис» 1

Публикаций - 38, упоминаний - 49

ZTP и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2493 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5279 7
Riverbed Technology 112 6
Fortinet 405 5
Cisco Systems 5223 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 4
Viptela 6 3
Dropbox 511 2
D-Link - Д-Линк Трейд 381 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 2
AMT Group - АМТ-Груп 350 2
Brocade Communications Systems 244 2
Versa Networks 19 2
К2Тех 238 2
Dell EMC 5093 2
Huawei 4222 2
TP-Link - ТП-Линк 218 2
Microsoft Corporation 25238 2
Amazon Inc - Amazon.com 3133 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2490 2
Citrix Systems 840 1
Крок - Croc 1814 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 63 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Telegram Group 2576 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1217 1
Diasoft - Диасофт 1024 1
HPE Aruba Networks 91 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 791 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 502 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 433 1
ZyXEL Communications 302 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 468 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
1С-Битрикс - Bitrix 620 1
TeamViewer 131 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
MONT - МОНТ 165 1
R-Vision - Р-Вижн 215 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 2
Альфа-Банк 1869 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 262 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 79 1
Decathlon Казахстан 2 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1467 1
Кофемания 70 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2998 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4906 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 25
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 672 22
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 256 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6174 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 16
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3957 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 11
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 10
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 503 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12975 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9333 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 9
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 716 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2303 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11578 7
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 805 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17125 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3186 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3060 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 5
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 398 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 4
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 182 4
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 521 4
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 21 6
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 4
Riverbed SteelConnect 12 4
Broadcom - VMware SD-WAN 12 3
Microsoft Azure 1460 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 2
Fortinet FortiManager 24 2
Depositphotos - фотобанк 404 2
Broadcom - VMware VeloCloud 14 2
D-Link LBD - Loopback Detection 32 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
TP-Link Omada SDN 14 2
Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP 36 2
D-Link ISM VLAN 14 2
Riverbed SteelHead 45 2
Brocade VCS Fabric - Brocade Virtual Cluster Switching 8 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1139 2
Linux OS 10911 2
Intel x86 - архитектура процессора 1984 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1308 2
Fortinet FortiSwitch 6 1
Fortinet FortiAP Access Points 9 1
Fortinet Secure SD 8 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 1
Microsoft Office 365 981 1
Apache Hadoop 447 1
1С:ERP Управление предприятием 716 1
Apple iPhone 6 4862 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 313 1
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 76 1
Broadcom - VMware vSphere 595 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 236 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 203 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 124 1
OpenVPN 75 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 160 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 229 1
Fortinet FortiAnalyzer 24 1
Stafory - робот Вера 355 1
Каминский Максим 13 3
Леонов Владимир 17 2
Шадаев Максут 1148 1
Глазков Александр 148 1
Нестеров Алексей 170 1
Панченко Иван 174 1
Ермаков Валерий 136 1
Мельникова Алиса 96 1
Галкин Николай 121 1
Ляпунов Игорь 130 1
Сереченко Денис 13 1
Козырев Алексей 326 1
Шарак Андрей 66 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Тихонов Александр 68 1
Козлов Сергей 42 1
Кулашова Анна 61 1
Эммерлинг-Кузнецова Александра 1 1
Стулов Александр 19 1
Кирьянова Александра 156 1
Коваленко Андрей 7 1
Клявин Владимир 51 1
Сахарчук Дмитрий 5 1
Черняев Сергей 4 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Родина Елена 2 1
Kennelly Jerry - Кеннелли Джерри 7 1
Уваров Степан 2 1
Di Piazza Gabriele - Ди Пьяцца Габриэль 2 1
Закоржевский Вячеслав 74 1
Урусов Виктор 149 1
Турмыев Сердар 7 1
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 1
Burr Matt - Барр Мэтт 3 1
Ермаков Иван 30 1
Кубарев Алексей 56 1
Гениев Артем 10 1
Дмитриев Олег 6 1
Агеев Денис 38 1
Григорьев Артем 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 2
Казахстан - Республика 5798 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 2
Европа 24639 2
Индонезия - Республика 1008 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 409 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Япония 13551 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 1
Индия - Bharat 5700 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 1
Азия - Азиатский регион 5750 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3134 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 370 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2794 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5407 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1144 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8141 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4248 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 258 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2315 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Экономический эффект 1217 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1075 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1717 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 289 1
Whitebox 6 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Известия ИД 706 1
Daily Telegraph 46 1
Gartner - Гартнер 3609 4
Juniper Research 551 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
CNews AWARDS - награда 549 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Docflow 147 1
