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Decathlon Казахстан
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|Как «Декатлон» в Казахстане интегрировал кассовый софт в глобальную ИТ-систему 2
|01.09.2021
|IBS Platformix обновил сетевую инфраструктуру для «Декатлон Россия» 1
Decathlon Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:
|Просистемы 3 1
|Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
|Fortinet 393 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1659 1
|Desport - Decathlon - Декатлон 39 2
|Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 91 1
|A-Store 5 1
|Lacoste - Лакост 10 1
|VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
|Файзулин Павел 1 1
|Родина Елена 2 1
|Уваров Степан 2 1
|Дмитриев Олег 6 1
|Григорьев Артем 4 1
|Изгалиева Ксения 1 1
|Московкин Владимир 1 1
|Наумова Виктория 2 1
|Noorani Zeeshan - Нурани Зишан 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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