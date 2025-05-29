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Decathlon Казахстан


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Как «Декатлон» в Казахстане интегрировал кассовый софт в глобальную ИТ-систему 2
01.09.2021 IBS Platformix обновил сетевую инфраструктуру для «Декатлон Россия» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Decathlon Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:

Просистемы 3 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
Fortinet 393 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1659 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 2
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 91 1
A-Store 5 1
Lacoste - Лакост 10 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24948 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8115 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6897 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 33 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1700 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 312 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1451 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3738 1
Маркировка - Marking 1129 1
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 36 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13872 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11448 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2642 1
Mesh network - Ячеистая топология сети 59 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5374 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4531 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1111 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 182 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 93 1
CSI Set Loyalty 7 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 115 1
Fortinet FortiAnalyzer 23 1
Fortinet FortiManager 24 1
Файзулин Павел 1 1
Родина Елена 2 1
Уваров Степан 2 1
Дмитриев Олег 6 1
Григорьев Артем 4 1
Изгалиева Ксения 1 1
Московкин Владимир 1 1
Наумова Виктория 2 1
Noorani Zeeshan - Нурани Зишан 2 1
Франция - Французская Республика 7905 2
Казахстан - Республика 5662 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5965 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24877 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 212 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2349 1
Fashion industry - Индустрия моды 270 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6092 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1729 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
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