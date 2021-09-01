IBS Platformix обновил сетевую инфраструктуру для «Декатлон Россия»

Системный интегратор IBS Platformix произвел полную замену сетевой инфраструктуры «Декатлон» в России на основе решений Fortinet FortiGate, радикально изменив архитектуру системы передачи данных, а также организовал отказоустойчивый сетевой хаб, обеспечивающий сетевую связанность всех локаций. Заказчик получил в распоряжение отказоустойчивое ядро сети, расположенное в двух географически разнесенных ЦОД с подключением к дата-центрам во Франции при помощи прямых выделенных каналов.

Модернизация сетевой инфраструктуры «Декатлон» была обусловлена сразу несколькими предпосылками: требовалось создание надежного и безопасного канала связи с французскими дата-центрами, существенное повышение отказоустойчивости систем передачи данных, а также обновление значительной части парка используемого сетевого оборудования.

Для выполнения поставленных задач было принято решение реализовать три взаимосвязанных проекта. 1 этап «RUBICON» (RUssian Branch Inter CONnection) — замена инфраструктуры на полностью новую, основанную на решениях Fortinet FortiGate; 2 этап «Nord Stream» (локальное название) — радикальное изменение архитектуры системы передачи данных, организация выделенных каналов связи для повышения отказоустойчивости системы международной передачи данных; 3 этап «RuHUB» — организация отказоустойчивого сетевого хаба, обеспечивающего сетевую связанность всех локаций.

В результате реализации проекта заказчик получил в свое распоряжение отказоустойчивое ядро сети, расположенное в двух географически разнесенных ЦОД и подключенное к дата-центрам во Франции при помощи прямых выделенных каналов. В каждом из ЦОД развернут свой независимый кластер FortiGate. На всех филиальных площадках была произведена полная миграция пограничного сетевого оборудования на платформу Fortinet FortiGate с организацией топологии сети Full-Mesh при помощи технологии ADVPN (Auto Discovery VPN). Были развернуты и настроены централизованный сервер управления устройствами FortiManager и аналитическая система FortiAnalyzer. Инженерами IBS Platformix были разработаны шаблоны настроек сетевых устройств на FortiManager, с помощью которых удалось реализовать концепцию «Zero-Touch Provisioning (ZTP)», благодаря чему новые филиалы можно разворачивать в течение нескольких минут.

Олег Дмитриев, ведущий инженер IBS Platformix: «Комплексный поход к решению поставленных задач позволил в тесном контакте со специалистами заказчика вывести сетевую инфраструктуру Декатлон на принципиально новый уровень. Разработанное и внедренное решение полностью соответствует заявленным требованиям, обеспечивает снижение эксплуатационных расходов и необходимые возможности масштабирования при дальнейшем развитии филиальной сети Декатлон».

Зишан Нурани, CIO Декатлон Россия: «Необходимость улучшения качества и безопасности трафика в международном масштабе и постепенное устаревание парка эксплуатируемого оборудования создали предпосылки для принятия решения о комплексной трансформации нашей сетевой инфраструктуры. Привлечение к реализации проекта системного интегратора

IBS Platformix позволило в запланированные сроки получить современную отказоустойчивую сетевую платформу».

Реализация проекта позволила создать собственный центр технических компетенций Декатлон Россия, который обслуживает объекты компании не только на территории России, но и в Казахстане.

Команда специалистов, принимавших участие в подготовке и реализации проекта: Декатлон Россия — Зишан Нурани, CIO; Артем Григорьев, сетевой архитектор; Ксения Изгалиева, менеджер проекта; Владимир Московкин, руководитель группы ИТ/ информационной безопасности; Виктория Наумова, инженер; Елена Родина, инженер; Декатлон Казахстан — Степан Уваров, IT Лидер; команда Декатлон Франция.