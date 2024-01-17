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Mesh network Ячеистая топология сети

Mesh network - Ячеистая топология сети

17.01.2024 Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

сетей продаж и крупных онлайн-ритейлеров и составили подборку самых популярных на российском рынке Mesh-систем с учетом отзывов покупателей. TP-LINK Deco E4 Mesh-система TP-LINK Deco E4 обеспе
23.06.2022 Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM

sh-системы в разных частях дома, можно развернуть сеть Wi-Fi на большой площади Отметим и то, что у Mesh-систем есть один, но существенный недостаток – сегодня они все еще значительно дороже, ч
12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото

TP-Link представила первую mesh-систему со встроенной аудиоколонкой и голосовым помощником — Deco Voice X20. Устройство

30.07.2020 TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco

спечивают высокую скорость беспроводного подключения, а также широкое покрытие и надежное соединение для устройств, подключенных к сети. В то время как обычные роутеры раздают Wi-Fi из одной точки, у Mesh-систем их несколько (зависит от числа установленных модулей). Устройство, подключенное к кабелю интернета, является основным — главным роутером (шлюзом). Остальные устройства (называемые «
05.02.2020 TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E

TP-Link представила в России новую гибридную Wi-Fi mesh-систему TP-Link Deco P9 с поддержкой передачи данных по технологии Powerline и Wi-Fi 6 P
03.11.2009 «Истар» оснастила маршрутизаторы Eastar поддержкой режима Full-Mesh

аботчик и производитель оборудования спутниковой связи класса VSAT, выпустила новое программное обеспечение для маршрутизаторов моделей Eastar UHP-1000 и UHP-8000, поддерживающее полносвязанный режим Full-Mesh («Фул-Мэш») — когда каждая точка связана с каждой. Этот режим позволяет строить сети равноправных VSAT-терминалов без центральной станции, где все станции сети взаимодействуют друг с

23.11.2004 Nortel поставит оборудование для Wi-Fi сети в Тайбэе
25.10.2004 Nortel представила сетевое решение Wireless Mesh

Пресс-служба компании Nortel Networks объявила о коммерческой доступности нового решения Wireless Mesh Network. В Wireless Mesh Network реализована новая архитектура беспроводной локальной сети, которая выходит за рамки «горячих точек» Wi-Fi и предоставляет услуги защищенной широкопо

Публикаций - 58, упоминаний - 70

Mesh network и организации, системы, технологии, персоны:

TP-Link - ТП-Линк 205 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2059 7
ZyXEL Communications 298 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 6
Tenda - Тенда Рус 13 6
Huawei 3975 5
D-Link - Д-Линк Трейд 367 5
Intel Corporation 12242 4
Ростелеком 9808 3
IFTTT - If This Then That 12 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12935 3
Xiaomi 1769 3
Flant - Флант 106 3
Mercusys 8 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
МегаФон 9059 2
Qualcomm Technologies 1836 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 531 2
Red Hat 1318 2
Lenovo Motorola 3503 2
СИНХ - Таттелеком 204 2
Netgear 238 2
Motorola Inc 1148 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 631 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
AMD - Advanced Micro Devices 4264 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
Hitachi - Хитачи 1467 1
HPE Aruba Networks 88 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
AMT Group - АМТ-Груп 357 1
Tile 16 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 724 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 2
Россети Ленэнерго 1700 2
eBay Inc 1622 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 909 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Decathlon Казахстан 1 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5022 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 678 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3015 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2775 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6007 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1227 1
Федеральное казначейство России 1792 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 60 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
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CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
WiMAX Forum 68 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12618 26
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 955 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 450 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
Международный женский день - 8 марта 350 1
Broadband World Forum 6 1
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