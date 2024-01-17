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Mesh network Ячеистая топология сети
|17.01.2024
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Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж
сетей продаж и крупных онлайн-ритейлеров и составили подборку самых популярных на российском рынке Mesh-систем с учетом отзывов покупателей. TP-LINK Deco E4 Mesh-система TP-LINK Deco E4 обеспе
|23.06.2022
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Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM
sh-системы в разных частях дома, можно развернуть сеть Wi-Fi на большой площади Отметим и то, что у Mesh-систем есть один, но существенный недостаток – сегодня они все еще значительно дороже, ч
|12.01.2021
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TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото
TP-Link представила первую mesh-систему со встроенной аудиоколонкой и голосовым помощником — Deco Voice X20. Устройство
|30.07.2020
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TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco
спечивают высокую скорость беспроводного подключения, а также широкое покрытие и надежное соединение для устройств, подключенных к сети. В то время как обычные роутеры раздают Wi-Fi из одной точки, у Mesh-систем их несколько (зависит от числа установленных модулей). Устройство, подключенное к кабелю интернета, является основным — главным роутером (шлюзом). Остальные устройства (называемые «
|05.02.2020
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TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E
TP-Link представила в России новую гибридную Wi-Fi mesh-систему TP-Link Deco P9 с поддержкой передачи данных по технологии Powerline и Wi-Fi 6 P
|03.11.2009
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«Истар» оснастила маршрутизаторы Eastar поддержкой режима Full-Mesh
аботчик и производитель оборудования спутниковой связи класса VSAT, выпустила новое программное обеспечение для маршрутизаторов моделей Eastar UHP-1000 и UHP-8000, поддерживающее полносвязанный режим Full-Mesh («Фул-Мэш») — когда каждая точка связана с каждой. Этот режим позволяет строить сети равноправных VSAT-терминалов без центральной станции, где все станции сети взаимодействуют друг с
|23.11.2004
|Nortel поставит оборудование для Wi-Fi сети в Тайбэе
|25.10.2004
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Nortel представила сетевое решение Wireless Mesh
Пресс-служба компании Nortel Networks объявила о коммерческой доступности нового решения Wireless Mesh Network. В Wireless Mesh Network реализована новая архитектура беспроводной локальной сети, которая выходит за рамки «горячих точек» Wi-Fi и предоставляет услуги защищенной широкопо
Mesh network и организации, системы, технологии, персоны:
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