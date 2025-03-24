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Istio

Istio

24.03.2025 «МТС Web Services» запустила платформу контейнеризации для разработки и эксплуатации приложений в масштабах Enterprise 1
20.05.2024 Обновление Deckhouse Kubernetes Platform: добавлены новые редакции и расширены возможности платформы 1
28.03.2024 ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако» 1
26.02.2024 «Единый ЦУПИС» внедрил российскую Kubernetes-платформу Deckhouse 1
24.03.2020 Антон Девиченский, IBM: Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной 1
25.02.2020 Pure Storage присоединилась к Google Cloud’s Anthos Ready Storage Initiative 1
17.10.2019 Red Hat обновила корпоративную Kubernetes-платформу OpenShift до версии 4.2 2
15.04.2019 Citrix представила сетевые решения на базе Google Cloud Platform 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Istio и организации, системы, технологии, персоны:

Flant - Флант 106 3
Pure Storage 54 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Citrix Systems 818 1
Технологии Будущего 150 1
Открытые технологии 703 1
Red Hat 1318 1
Google LLC 11874 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
IBM Garage 7 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 250 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1966 1
Softline - Софтлайн 2885 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 335 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 192 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
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Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 6
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10228 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2918 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 2
CSI - Container Storage Interface 9 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 238 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 275 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 40 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2337 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 344 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12801 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 251 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9504 1
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Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 781 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11230 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 547 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 64 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 466 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16148 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1094 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 155 1
DevOps - Development и Operations 908 1
Google Cloud Platform - GCP 313 3
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 100 3
Red Hat OpenShift 133 2
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 720 1
Google Cloud Anthos 6 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 242 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 30 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 29 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition 14 1
Pure Storage FlashArray 22 1
Pure Storage FlashBlade 15 1
Google Cloud VPC - Google Cloud Virtual Private Cloud 1 1
Pure Storage Service Orchestrator 1 1
Microsoft Azure 1415 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 133 1
Red Hat Kubernetes Operators - Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 12 1
Red Hat OpenShift Container Platform 40 1
Uber Jaeger 3 1
Red Hat OpenShift Pipelines 3 1
Red Hat OpenShift Service 3 1
Red Hat OpenShift Serverless 4 1
IBM API Connect 10 1
Red Hat CodeReady Containers - Red Hat Certified Containers 6 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 256 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 984 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4576 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 70 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 50 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 100 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 101 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Container Platform 1 1
Аксенов Константин 29 3
Девиченский Антон 1 1
Minahan Tim - Минахан Тим 4 1
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 1
Шойхет Борис 11 1
фон Розен Александр 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5505 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6253 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16501 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5025 1
Экономический эффект 1084 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7702 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1389 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 28 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4899 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Frost & Sullivan 203 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 176 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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