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Istio
Istio и организации, системы, технологии, персоны:
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
|ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
|Аксенов Константин 29 3
|Девиченский Антон 1 1
|Minahan Tim - Минахан Тим 4 1
|Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 1
|Шойхет Борис 11 1
|фон Розен Александр 32 1
|Frost & Sullivan 203 1
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