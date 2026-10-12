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Orion soft обновила сертифицированную ФСТЭК Nova Special Edition

Orion soft объявляет о выходе обновления Nova Special Edition v1.2.0 (Nova SE) — ресертифицированной ФСТЭК редакции Kubernetes-платформы Nova Container Platform для соответствия актуальным требованиям регуляторов. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

В обновленной версии база данных сканера уязвимостей интегрирована с «Банком данных угроз безопасности информации» (БДУ) ФСТЭК России. Это позволяет платформе Nova SE получать наиболее актуальную информацию об угрозах и уязвимостях из российской базы данных. В версии 1.2.0 вендор также добавил решение Service Mesh на базе Istio, которое упрощает управление трафиком между сервисами и применение политик безопасности на уровне приложений.

Наряду с этим обновлены ключевые компоненты инфраструктуры: решение теперь поддерживает Cilium CNI и обновленное отказоустойчивое хранилище Longhorn. Кроме того, улучшена интеграция с хранилищем секретов StarVault и добавлена поддержка новых версий российских операционных систем.

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Nova Special Edition v1.2.0 соответствует четвертому уровню доверия требованиям Приказа ФСТЭК России № 76 и четвертому классу защиты Приказа ФСТЭК России № 118. Это означает, что компании могут использовать Kubernetes-платформу Nova SE для размещения значимых объектов КИИ до первой категории значимости и ГИС до первого класса защищенности, работы с АСУ ТП класса К1, а также хранения и обработки персональных данных до первого уровня защищенности.

«С каждым обновлением Nova SE становится еще ближе к коммерческой версии Nova Container Platform. С выходом 1.2.0 мы расширили набор сертифицированных возможностей платформы, чтобы компаниям с защищенными контурами не пришлось выбирать между функциональностью и требованиями регуляторов. Сегодня наше решение — это основа защиты микросервисной архитектуры крупного бизнеса», — сказал Владимир Болвачев, лидер продукта Nova Container Platform в Orion soft.

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