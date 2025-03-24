«МТС Web Services» запустила платформу контейнеризации для разработки и эксплуатации приложений в масштабах Enterprise

МТС сообщила о запуске нового продукта – MWS Container Platform. Платформа объединяет Kubernetes, DevOps, AI и сервисы данных в единое решение, позволяющее оптимизировать процесс разработки, снизить затраты и повысить эффективность бизнес-процессов.

MWS Container Platform — это корпоративное решение для централизованного управления Kubernetes-кластерами, предназначенное для работы в локальных (on-premises), облачных и гибридных средах, включая закрытые контуры без доступа к интернету. Платформа автоматизирует ключевые процессы - развертывание, обновление, масштабирование и контроль работы кластеров, на 40% снижая нагрузку на ИТ-команды и оптимизируя затраты на эксплуатацию инфраструктуры.

Встроенные инструменты DevOps на 70% ускоряют выпуск новых приложений и упрощают их эксплуатацию, что позволяет компаниям быстрее адаптироваться к меняющимся требованиям рынка. При этом если в компании уже используются собственные инструменты, платформа легко интегрируется с ними благодаря открытой архитектуре.

Интегрированные в платформу сервисы данных за несколько кликов позволяют развернуть наиболее используемые базы данных и брокеры сообщений (PostrgeSQL, MySQL, Redis, Kafka, RabbitMQ). Сервисы доступны в production-конфигурации, обеспечивая высокую доступность и отказоустойчивость без дополнительных доработок.

Service Mesh на базе Istio обеспечивает полную наблюдаемость за микросервисами, что позволяет отслеживать производительность и находить узкие места в работе приложений в режиме реального времени. Гибкое управление трафиком (маршрутизация, балансировка) и защита соединения между микросервисами позволяют решать сложные задачи управления распределенными системами.

Платформа поддерживает работу с графическими ускорителями (GPU), включая их виртуализацию и балансировку нагрузки, что позволяет повысить эффективность использования GPU на 75%, а набор готовых инструментов для построения конвейеров MLOps и LLMOps помогает автоматизировать весь цикл работы с моделями — от обучения и тестирования до развертывания и мониторинга. Благодаря этому компании могут быстрее создавать и внедрять ИИI-решения.

MWS Container Platform быстро развертывается в любой инфраструктуре – на физических серверах (bare metal), в виртуализированных средах или в публичных облаках, предоставляя компаниям гибкость в выборе оптимальных сценариев размещения и снижая затраты на инфраструктуру. Поддержка закрытых контуров и встроенные инструменты защиты позволяют выполнять любые требования к безопасности.

«MWS Container Platform включает необходимые компоненты для размещения и эксплуатации контейнеризированных приложений: логирование и мониторинг, безопасность, управление сетью, а также инструменты для разработчиков. Это решение упрощает каждодневные задачи администрирования инфраструктуры и ускоряет выпуск новых продуктов. Управление платформой осуществляется через удобный и интуитивно понятный графический веб-интерфейс, API или CLI, что делает её доступной как для опытных специалистов, так и для инженеров с базовыми навыками работы с Kubernetes. Кроме того, платформа обеспечивает прозрачное разделение ресурсов по проектам и гибкую ролевую модель, что упрощает организацию процессов работы в больших командах разработки. Мы стремимся предоставить нашим клиентам комплексную платформу, которая позволит им сосредоточиться на создании продуктов, а не на технической рутине», – отметил директор по продуктам «МТС Web Services» Михаил Тутаев.