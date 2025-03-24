MWS Container Platform — это корпоративное решение для централизованного управления Kubernetes-кластерами, предназначенное для работы в локальных (on-premises), облачных и гибридных средах, включая закрытые контуры без доступа к интернету. Платформа автоматизирует ключевые процессы - развертывание, обновление, масштабирование и контроль работы кластеров, на 40% снижая нагрузку на IT-команды и оптимизируя затраты на эксплуатацию инфраструктуры.