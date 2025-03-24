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МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS Container Platform
MWS Container Platform — это корпоративное решение для централизованного управления Kubernetes-кластерами, предназначенное для работы в локальных (on-premises), облачных и гибридных средах, включая закрытые контуры без доступа к интернету. Платформа автоматизирует ключевые процессы - развертывание, обновление, масштабирование и контроль работы кластеров, на 40% снижая нагрузку на IT-команды и оптимизируя затраты на эксплуатацию инфраструктуры.
|24.03.2025
|«МТС Web Services» запустила платформу контейнеризации для разработки и эксплуатации приложений в масштабах Enterprise 1
МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 91 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12935 1
|Тутаев Михаил 52 1
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