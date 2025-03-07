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Индексная книга (каталог) CNews*
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МТС Экосистема МТС МТС Диджитал MTS Digital МТС Стрим Диджитал

МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал

МТС Диджитал – это ИТ-компания внутри экосистемы МТС, обеспечивающая поддержку таких направлений, как Big Data, облачные сервисы Cloud, IoT, MTS AI и других.


07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 2
27.12.2024 Дефицит экспертизы приводит к росту спроса на услуги интеграторов 1
20.12.2024 В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру 1
20.12.2024 МТС продолжает трансформацию корпоративной структуры 1
18.11.2024 Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code 1
23.07.2024 Школьников и студентов из Бурятии бесплатно обучат веб-дизайну 1
19.07.2024 Татарстанцев приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 2
19.07.2024 Школьники из Нижегородской области смогут бесплатно пройти курсы по веб-дизайну от МТС 2
19.07.2024 Школьников и студентов из Якутии бесплатно обучат веб-дизайну 1
19.07.2024 Школьников Хакасии приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 2
19.07.2024 Иркутских школьников и студентов бесплатно обучат веб-дизайну 1
19.07.2024 Школьники из Красноярского края смогут бесплатно обучиться веб-дизайну и пройти стажировку в МТС 2
17.07.2024 МТС запускает второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 2
03.06.2024 Красноярцы могут поступить в магистратуру по ИИ от МТС 1
Оксана Воробьева, МТС Digital: Мы в 4 раза ускорили разработку программного кода 1
05.04.2024 Спрос на вид на жительство в Европе у российских ИТ-шников вырос в разы. Минцифры говорит, что ИТ-специалистов в России стало больше на 13% 1
28.03.2024 Дайте денег программистам. Они хотят зарплаты вдвое больше, чем им предлагают. Проблема имеет всероссийские масштабы. Опрос 1
18.03.2024 Новый функционал сервиса удаленной диагностики Wi-Fi роутеров от МТС сократил количество инцидентов на 15% 1
28.02.2024 МТС запустила всероссийский открытый онлайн-урок по кибербезопасности 1
20.12.2023 Российские поставщики ИТ-услуг намерены выйти на рынки дружественных стран 1
27.11.2023 Чем российские телеком-операторы могут заменить ПО Oracle, Amdocs и Microsoft 1
24.11.2023 Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату 1
14.11.2023 Лидер российского рынка ИТ в финсекторе забрал себе треть выручки 1
13.07.2023 MTS AI инвестировала в компанию по созданию программных роботов Primo RPA 1
21.02.2023 МТС перевела 100% актов ответственного хранения в электронный вид с «Контур.диадоком» 1
19.09.2022 МТС научит студентов ВШЭ backend-разработке на Golang 1
20.07.2022 МТС удвоит штат ИТ-специалистов до конца 2022 года 1
03.07.2018 МТС обогатит АФК «Система» на 15 миллиардов 1
07.09.2017 МТС потратит 20 млрд на выкуп собственных акций 1

Публикаций - 29, упоминаний - 35

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 28
Adobe Figma 44 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 4
8321 4
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 82 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2929 3
ИКС 325 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2172 2
Microsoft Corporation 24717 2
SAP SE 5302 2
Softline - Софтлайн 2881 2
Крок - Croc 1779 2
МегаФон 9040 2
Oracle Corporation 6728 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 95 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 277 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1639 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3998 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 2
Стрим Диджитал 5 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1083 1
iFellow - АйФэлл 43 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 40 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 1
Ростелеком 9800 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 137 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 630 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 506 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 1
Ланит Интеграция 192 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5685 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 8
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
АФК Система - Система Финанс 3 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 500 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
РЖД - Российские железные дороги 1921 1
ВТБ - Почта Банк 468 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1028 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1383 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 12 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 685 1
Почта России ПАО 2128 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 95 1
Свеза - Sveza 38 1
Get experts - Гет Экспертс 15 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 164 1
ПСБ - Промсвязьбанк 860 1
РВК - Российская венчурная компания 550 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 361 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 1
Национальные приоритеты АНО 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
Федеральное казначейство России 1792 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3372 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 167 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 27 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 732 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 680 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 9
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1790 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6688 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5352 7
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11290 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 6
Web design - Adaptive design - Адаптивный дизайн 36 6
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6735 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10378 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7524 4
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13392 4
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5479 3
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28053 3
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Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 392 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6331 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1769 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16124 2
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Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 7
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 59 7
Oracle Java - язык программирования 3103 4
Google Go - Golang - Язык программирования 69 3
Python - высокоуровневый язык программирования 958 2
Google Android 14117 2
FreePik 1050 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 204 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 72 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 281 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Примо РПА - Primo RPA 33 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 1
Новые облачные технологии - МойОфис 795 1
НКТ - Р7-Офис 388 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 156 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 192 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 372 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 890 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 60 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 56 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 75 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 13 1
НКТ - Р7-графика 31 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Рики ГК - Рики - ‎Фиксики - анимационный сериал 31 1
Apple iOS 7875 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 165 1
Booking.com 114 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 166 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 92 1
NVision Барьер 661 1
МТС Big Data 280 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 734 1
SAS ModelOps 13 1
Яндекс.Практикум 56 1
Воронин Павел 139 6
Воробьева Оксана 4 4
Шадаев Максут 1020 3
Егошин Сергей 63 2
Галактионова Инесса 75 2
Николаев Вячеслав 102 2
Королева Лия 2 2
Архипов Константин 16 1
Лещинский Андрей 1 1
Иванов Михаил 101 1
Постернак Алексей 2 1
Абакумов Евгений 206 1
Врацкий Андрей 137 1
Харитонов Вадим 28 1
Нестеров Алексей 145 1
Усманов Алишер 301 1
Ульянов Николай 113 1
Калякин Павел 66 1
Оберемок Надежда 30 1
Аксенов Олег 45 1
Аникин Дмитрий 45 1
Нальский Максим 36 1
Милованов Андрей 31 1
Каушанский Александр 33 1
Солдатенкова Ксения 26 1
Белан Иван 26 1
Желнова Алина 27 1
Чаркин Евгений 297 1
Черепенников Антон 84 1
Пастухова Лариса 1 1
Королев Сергей 43 1
Артюхов Сергей 42 1
Новикова Елена 89 1
Натрусов Артем 284 1
Малышев Сергей 83 1
Шилов Сергей 91 1
Никитин Сергей 73 1
Казаков Александр 52 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Попов Виталий 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 18
Беларусь - Белоруссия 5747 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1407 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3011 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2452 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1906 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1812 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1482 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 2
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Казахстан - Республика 5586 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 951 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2946 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1678 1
Россия - СФО - Иркутская область 1123 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 610 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 508 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 70 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 91 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 33 1
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово 21 1
Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск 25 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
Европа 21840 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 1
Армения - Республика 2300 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3995 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 567 1
Италия - Итальянская Республика 4365 1
Франция - Французская Республика 7871 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2772 1
Россия - СФО - Новосибирск 4349 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1988 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13759 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5491 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2369 5
Web design - Веб-дизайн 49 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4710 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7035 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16481 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2149 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 3
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 208 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5935 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6025 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5825 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 147 2
Образование в России 2231 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1098 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1975 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6778 2
Аудит - аудиторский услуги 2720 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2460 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 256 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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