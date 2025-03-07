МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал

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МТС Диджитал – это ИТ-компания внутри экосистемы МТС, обеспечивающая поддержку таких направлений, как Big Data, облачные сервисы Cloud, IoT, MTS AI и других.
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронин Павел 139 6
|Воробьева Оксана 4 4
|Шадаев Максут 1020 3
|Егошин Сергей 63 2
|Галактионова Инесса 75 2
|Николаев Вячеслав 102 2
|Королева Лия 2 2
|Архипов Константин 16 1
|Лещинский Андрей 1 1
|Иванов Михаил 101 1
|Постернак Алексей 2 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Врацкий Андрей 137 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Усманов Алишер 301 1
|Ульянов Николай 113 1
|Калякин Павел 66 1
|Оберемок Надежда 30 1
|Аксенов Олег 45 1
|Аникин Дмитрий 45 1
|Нальский Максим 36 1
|Милованов Андрей 31 1
|Каушанский Александр 33 1
|Солдатенкова Ксения 26 1
|Белан Иван 26 1
|Желнова Алина 27 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Черепенников Антон 84 1
|Пастухова Лариса 1 1
|Королев Сергей 43 1
|Артюхов Сергей 42 1
|Новикова Елена 89 1
|Натрусов Артем 284 1
|Малышев Сергей 83 1
|Шилов Сергей 91 1
|Никитин Сергей 73 1
|Казаков Александр 52 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Попов Виталий 21 1
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