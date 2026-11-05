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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203893
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Королева Лия

СОБЫТИЯ


05.11.2026 Исследование MWS: за год компании стали на 78% чаще нанимать специалистов в сфере данных и ИИ 1
05.04.2024 Спрос на вид на жительство в Европе у российских ИТ-шников вырос в разы. Минцифры говорит, что ИТ-специалистов в России стало больше на 13% 1
28.03.2024 Дайте денег программистам. Они хотят зарплаты вдвое больше, чем им предлагают. Проблема имеет всероссийские масштабы. Опрос 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Королева Лия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 47 2
Ventra - Вентра 52 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки 9 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 348 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16318 1
Softline - Софтлайн 3835 1
9789 1
Get experts - Гет Экспертс 28 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1422 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14147 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16952 3
DevOps - Development и Operations 1294 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9744 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2810 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4561 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24543 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36412 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8026 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10419 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8851 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26698 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7916 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6509 1
Oracle Java - язык программирования 3512 2
FreePik 1911 2
JetBrains - Kotlin - язык программирования 135 1
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1358 1
Google Android 15415 1
Apple iOS 8680 1
Яндекс.Практикум 84 1
Google Go - Golang - Язык программирования 114 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1070 1
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Григорович Мария 4 1
Чернов Федор 35 1
Бойко Андрей 56 1
Абгарян Лусине 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 155 1
Европа 25063 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
Франция - Французская Республика 8221 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16477 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12164 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3248 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58818 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7621 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 390 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54449 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34542 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6931 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1776 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1592 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 693 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1657 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 306 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22199 1
Всероссийская перепись населения 293 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1399 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 408 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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