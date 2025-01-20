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Get experts Гет Экспертс

Get experts - Гет Экспертс

Команда Get experts работает на российском рынке с 2009 года. Сначала она входила в состав британской рекрутинговой компании как ее российское подразделение, но в мае 2022 года вышла из международной сети и сейчас продолжает работу под брендом Get experts. Get experts — это 100 консультантов с узкой экспертизой в своем направлении и нетворкингом, актуальная база кандидатов из более чем 150 000 профессионалов и более 1000 клиентов, многие из которых работают с командой Get experts не первый год. В фокусе экспертизы компании — подбор менеджеров высшего и среднего звена, экспертов на постоянные и временные проекты, оценка рынка кандидатов для работодателей и карьерное консультирование.


20.01.2025 Исследование: во многих отраслях в 2024 г. зарплаты выросли более чем на 20% 1
13.01.2025 Работодатели и профессионалы получили возможность объективно оценить зарплаты 1
25.11.2024 Работодатель должен знать: ученые выяснили, что больше всего беспокоит российских ИТ-шников 1
25.10.2024 Как внедрить ИИ — Книга Терехова и Бухтуевой поможет бизнесу стать успешнее 1
01.10.2024 В 56% компаний были случаи увольнения сотрудников из-за корпоративной культуры 1
27.09.2024 Больше половины профессионалов готовы уволиться из-за уровня доходов 1
25.07.2024 62% работодателей не берут сотрудников без высшего образования 1
25.06.2024 40% профессионалов предпочитают работать удаленно с дачи 1
28.03.2024 Дайте денег программистам. Они хотят зарплаты вдвое больше, чем им предлагают. Проблема имеет всероссийские масштабы. Опрос 1
28.03.2024 Зарплатные ожидания многих ИТ-специалистов превышают возможности работодателей в 1,5-2 раза 1
03.10.2022 Рынок труда GameDev 2022 в России и Белоруссии: ожидания кандидатов, бенефиты и зарплаты 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Get experts и организации, системы, технологии, персоны:

8213 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 1
Softline - Софтлайн 2810 1
McKinsey & Company Int 248 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Starbucks 88 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
LinkedIn 635 1
КСЛ - Координационный совет по логистике 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 4
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1183 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
DevOps - Development и Operations 865 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 52 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
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Кипр - Республика 550 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 7
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 157 1
Дача - дачники 814 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Философия - Philosophy 444 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 531 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
Ultimate Education - XYZ School GameDev 8 1
РШУ - Русская школа управления 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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