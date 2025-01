Get experts - Гет Экспертс

Команда Get experts работает на российском рынке с 2009 года. Сначала она входила в состав британской рекрутинговой компании как ее российское подразделение, но в мае 2022 года вышла из международной сети и сейчас продолжает работу под брендом Get experts. Get experts — это 100 консультантов с узкой экспертизой в своем направлении и нетворкингом, актуальная база кандидатов из более чем 150 000 профессионалов и более 1000 клиентов, многие из которых работают с командой Get experts не первый год. В фокусе экспертизы компании — подбор менеджеров высшего и среднего звена, экспертов на постоянные и временные проекты, оценка рынка кандидатов для работодателей и карьерное консультирование.