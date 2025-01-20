Get experts Гет Экспертс
Команда Get experts работает на российском рынке с 2009 года. Сначала она входила в состав британской рекрутинговой компании как ее российское подразделение, но в мае 2022 года вышла из международной сети и сейчас продолжает работу под брендом Get experts. Get experts — это 100 консультантов с узкой экспертизой в своем направлении и нетворкингом, актуальная база кандидатов из более чем 150 000 профессионалов и более 1000 клиентов, многие из которых работают с командой Get experts не первый год. В фокусе экспертизы компании — подбор менеджеров высшего и среднего звена, экспертов на постоянные и временные проекты, оценка рынка кандидатов для работодателей и карьерное консультирование.
Get experts и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8213 2
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 1
|Softline - Софтлайн 2810 1
|McKinsey & Company Int 248 1
|ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
|Спирина Анна 5 4
|Захаров Дмитрий 46 1
|Мосейкин Павел 4 1
|Чернов Федор 30 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Григорович Мария 4 1
|Демин Василий 8 1
|Боровская Анастасия 4 1
|Терехов Игорь 1 1
|Бухтуева Ирина 1 1
|Шамбер Ольга 3 1
|Королева Лия 2 1
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