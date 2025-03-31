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59% профессионалов отметили, что прохождение обучения никак не повлияло на их доход

Консалтинговая компания Get Experts представляет результаты исследования, посвященного трендам российского рынка труда в области обучения и развития персонала в 2024-2025 гг. В опросе приняли участие 3348 респондентов — наемных работников и руководителей, топ-менеджеров, HR-специалистов и других представителей компаний-работодателей из различных регионов России. Об этом CNews сообщили представители Get Experts.

Взгляд работодателей

Обучением и развитием своих сотрудников занимаются 78% работодателей, еще 8% намерены ввести соответствующие программы в 2025 году. 9% участников опроса сообщили, что в их компаниях не обучают персонал, и 5% затруднились дать точный ответ.

В 40% компаний обучают сотрудников всех уровней. Сотрудников высшего уровня обучают 40% работодателей, среднего уровня — 26%, начального уровня — 20%. Также в ряде компаний обучение доступно для специалистов отдельных направлений: в 18% случаев это управленцы, в 13% — сотрудники исполнительного уровня (Executive level), в 9% — топ-менеджеры.

У 30% работодателей приоритетом при составлении программ обучения сотрудников является развитие их профессиональных навыков (hard skills), 12% делают упор на универсальные навыки (soft skills), 58% считают, что развивать нужно и то, и другое в комплексе.

В 37% компаний требование о регулярном прохождении обучения и повышения квалификации обязательно для всего персонала, в 23% — только для сотрудников высшего и менеджерского уровня. Остальные 40% считают, что обучение и развитие сотрудников — это в первую очередь их собственная инициатива.

В десятку наиболее популярных активностей, направленных на обучение и развитие персонала, вошли курсы повышения квалификации, тренинги и семинары (54%), программы адаптации новых сотрудников (51%), участие в профессиональных конференциях и форумах (46%), тренинги по навыкам управления и лидерства (44%), внешние и внутренние стажировки (37%), регулярная оценка работы и обратная связь (32%), доступ к корпоративной библиотеке, профессиональной литературе (29%), внедрение бонусов и поощрений за достижения в развитии (27%), планы карьерного роста (23%) и возможность пробовать себя в разных ролях внутри компании (17%). Также респонденты упоминали такие активности, как привлечение сотрудников компании для проведения тренингов, менторские программы, карьерные консультации и т. д.

Взгляд профессионалов

73% опрошенных специалистов говорят, что в их компаниях занимаются обучением персонала, 23% — что не занимаются.

По словам 22% профессионалов, в их компаниях прохождение обучения обязательно для всех сотрудников. 19% говорят, что у них это требование касается только менеджеров и сотрудников высшего уровня. 48% сообщили, что их работодатели считают обучение личной инициативой сотрудников, и 11% не в курсе, существуют ли на их работе требования об обучении.

Как рассказали участники опроса, в 28% случаев работодатели фокусируются на развитии их профессиональных навыков, в 11% они развивают универсальные навыки и только в 27% компаний руководство нацелено на развитие обеих групп навыков одновременно. Еще 34% не знают, какие именно навыки развивает их работодатель.

18% опрошенных работников сказали, что не проходят никакое обучение, 24% проходят только обязательные курсы внутри компании. По собственной инициативе курсы обучения и развития проходят 58% респондентов: 13% развивают свои универсальные навыки, 18% — профессиональные, и 27% работают над обеими группами навыков одновременно.

59% профессионалов рассказывают, что прохождение обучения никак не влияет на их доход. О росте доходов после обучения говорят 21% опрошенных, об их снижении из-за расходов на обучение — 1%. Еще 19% признались, что не отслеживают динамику своих доходов.

Чаще всего компании, в которых работают участники опроса, предоставляют такие возможности для обучения и развития: курсы повышения квалификации, тренинги и семинары (54%), программы адаптации новых сотрудников (36%), внешние и внутренние стажировки (33%), участие в профессиональных конференциях и форумах (28%), тренинги по навыкам управления и лидерства (22%), доступ к корпоративной библиотеке и профессиональной литературе (25%), регулярная оценка работы и обратная связь (24%), внедрение бонусов и поощрений за достижения в развитии (23%), планы карьерного роста (17%) и возможность пробовать себя в разных ролях внутри компании (17%). Несколько реже упоминают привлечение других сотрудников компании для проведения тренингов (12%), менторские программы (9%), карьерные консультации (6%), субсидии на получение высшего образования (3%) и компенсацию затрат на образовательные курсы (менее 1%).

«В условиях, когда рынок труда остается кандидатским, обучение сотрудников становится критически важным для восполнения нехватки необходимых компетенций, — отметила генеральный директор консалтинговой компании Get Experts Ольга Шамбер. — В постоянно меняющемся бизнес-контексте непрерывное обучение — это минимум, необходимый для выживания и развития организаций. Для профессионалов обучение — это не только возможность развивать имеющиеся навыки и осваивать новые, но и способ повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Однако, по данным наших исследований, сотрудники зачастую не готовы самостоятельно финансировать обучение и повышение квалификации, считая это обязанностью работодателя. На мой взгляд, к этому вопросу стоит подходить стратегически: важно не только рассчитывать на обучение от компании, но и самостоятельно инвестировать в свое развитие».

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